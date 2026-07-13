'Anh trai' DILLAN hạn chế hoạt động, dành một năm học tiếng Việt

DILLAN buồn vì không sáng tác được bằng tiếng Việt

DILLAN Hoàng Phan sinh năm 2000 tại thành phố Huế, nhưng lại lớn lên ở Mỹ. Chính vì thế, khi quyết định trở về Việt Nam hoạt động, anh gặp không ít khó khăn trong giao tiếp. Sau khi tham gia chương trình Anh trai say hi mùa 2, DILLAN nhận ra mình cần cải thiện nhiều về tư duy âm nhạc và ngôn ngữ.

DILLAN từng là thực tập sinh của một công ty giải trí ở Hàn Quốc và góp mặt trong sân chơi âm nhạc Asia Super Young (Trung Quốc), Starlight Boys (Hàn Quốc) Ảnh: NVCC

Thời gian qua, DILLAN không chạy show hay tham gia bất kỳ chương trình thực tế nào. Thay vào đó, anh học tiếng Việt, thanh nhạc để nâng cao kỹ năng cho mình. Ở tiết mục đầu tiên tại Tinh hà say hi, DILLAN cùng với WEAN, Xuân Định KY và KIMLONG mang đến phần trình diễn mãn nhãn với Cô đơn anh cũng vui. Nếu ở mùa trước, ballad từng là nỗi sợ vì đòi hỏi phát âm rõ, nhả chữ chuẩn và truyền tải cảm xúc, thì lần này DILLAN đã khiến nhiều khán giả bất ngờ. Giọng hát mượt mà hơn, phát âm rõ ràng hơn cùng cách xử lý cảm xúc tự nhiên của DILLAN giúp anh tỏa sáng trên sân khấu.

DILLAN tự ti vì không thể sáng tác bằng tiếng Việt Ảnh: NVCC

Tuy vậy, trong quá trình tập luyện DILLAN vẫn cảm thấy mình không giúp đỡ được nhiều cho các thành viên trong nhóm vì vốn tiếng Việt quá ít ỏi. Dù điều này có lúc khiến "anh trai" 10X cảm thấy cô đơn và lạc lõng, nhưng anh chưa từng nghĩ mình sẽ bỏ cuộc.



"Mình chưa bao giờ muốn nghĩ đến chuyện từ bỏ. Việt Nam là nơi mình sinh ra, nên mình luôn có một tình cảm rất đặc biệt. Dù tiếng Việt của mình chưa giỏi, mình xem đó là động lực để học và cải thiện mỗi ngày. Khi mình quyết định trở về Việt Nam để theo đuổi con đường này, mình đã xác định là sẽ cố gắng hết sức. Mình biết sẽ có nhiều khó khăn, nhưng mình muốn xứng đáng với cơ hội được trở về, được làm nhạc và được kết nối với khán giả ở chính quê hương của mình", DILLAN chia sẻ với Thanh Niên.

DILLAN hạnh phúc khi được khen tiến bộ ở Tinh hà say hi Ảnh: NVCC

Trên sân khấu Tinh hà say hi, DILLAN được Trấn Thành dành lời khen và động viên anh vượt qua rào cản tâm lý. Theo giọng ca VVIP, những chia sẻ của đạo diễn Thỏ ơi! tạo cho anh nguồn động lực để bước tiếp trên con đường âm nhạc. Ngoài ra, DILLAN sẵn sàng lắng nghe ý kiến, đóng góp của khán giả để học hỏi và hoàn thiện bản thân từng ngày.

DILLAN nói: "Tôi nghĩ đây chỉ mới là điều nhỏ trên hành trình của mình thôi. Mình vẫn còn rất nhiều điều phải học hỏi, trải nghiệm và hoàn thiện. Bên cạnh đó, tôi cũng còn nhiều khía cạnh muốn dần chia sẻ với mọi người. Hy vọng khán giả sẽ tiếp tục đồng hành cùng DILLAN, vì trong thời gian tới mình vẫn còn nhiều dự án và những điều thú vị đang được ấp ủ để gửi đến mọi người".