'Anh trai say hi' tập 4: Chơi đùa với lửa, nóng hơn sa mạc

Nóng hơn sa mạc

Đêm livestage 2 của Anh trai say hi trải qua 2 lượt thi đấu, trong đó lượt 1 là giữa 4 đội có 4 thành viên. Theo kết quả bốc thăm, nhóm HIEUTHUHAI mở màn đêm diễn với tiết mục Love sand gồm nam rapper, JSOL, Vũ Thịnh và Ali Hoàng Dương. Với sự tham gia của 1.000 khán giả, không khí trường quay như “bùng cháy” khi đội hình 4 anh trai bước lên sân khấu.

Ở tiết mục này, có đến 3 Anh Trai đến từ khu vực "Sỏi đá", tức là những Anh Trai có số điểm thấp, từ thứ hạng 20 trở xuống. Trong đó, Ali Hoàng Dương “đội sổ” với thứ hạng 30/30. Do đó, các Anh Trai này khá áp lực bởi trước đó chương trình đã đưa ra thông tin có 6 Anh Trai sẽ bị loại ở chặng dừng này. Dẫu vậy với trách nhiệm đội trưởng, HIEUTHUHAI đã quyết tâm sẽ đưa các thành viên team mình vào nhóm an toàn.

Ali Hoàng Dương kể: “Khi nhận demo Love sand, các anh em không biết phải làm thế nào. Sau đó Hiếu đã nhận trách nhiệm cao hơn, đó chính là sửa bài hát”. HIEUTHUHAI chia sẻ anh đã tranh thủ viết lời cho bài Love sand trong lúc ngồi trên xe ghi hình chương trình 2 ngày 1 đêm. Nam rapper cho biết đã “quyết định viết lại 90% so với bản gốc, và đưa nhiều phong cách của các thành viên vào”.

Khi ra sân khấu, tiết mục nói trên khiến cho khán giả vô cùng ấn tượng không chỉ với giai điệu bắt tai mà còn phô diễn vũ đạo nóng bỏng. Các khách mời đặc biệt như nữ ca sĩ Orange hay nam DJ Matom đến từ Thái Lan cũng đánh giá cao phần trình diễn này.

Bữa tiệc đa sắc màu

Tập phát sóng này, đội NEGAV gồm 2 nhóm nhỏ, trong đó nhóm đầu tiên gồm NEGAV, Công Dương, Quang Hùng MasterD và Nicky sẽ trình diễn ca khúc Catch Me If You Can . Trong tuần trước đó, NEGAV và các thành viên đã rơi vào thế chật vật trong phiên đấu giá khi không thành công mang về bài hát mà nhóm yêu thích.

NEGAV cho biết ban đầu có rất nhiều dự tính, nhưng cuối cùng lại phải đảm nhận 2 ca khúc mà nhiều anh trai cho là khó nhằn. Dẫu vậy nam rapper trẻ cho biết mình muốn chứng minh bài mà anh em nghĩ là nguy hiểm, thì nhóm của mình sẽ làm thật tốt để chính nó gây nguy hiểm cho các nhóm còn lại.

Trong phần sản xuất, cả 4 thành viên đều tham gia vào quá trình sáng tác, trong đó Quang Hùng MasterD là người viết giai điệu, kết hợp thêm phần tiếng Thái giúp ca khúc mới lạ và cuốn hút hơn. Trong khi đó NEGAV viết lời và Nicky viết lời cho phần điệp khúc, còn Công Dương viết rap.

Với ca từ mới lạ, nhịp beat lạ tai và quyến rũ, Catch Me If You Can đã tạo được cú bùng nổ trên sân khấu livestage 2, khiến người nghe bị chinh phục hoàn toàn bởi giai điệu và lời hát tích cực. Cả 4 thành viên đều bộc phát hết năng lượng trong mình với những động tác vũ đạo nóng bỏng, làm cho khán giả cũng cuồng nhiệt theo.

Tâm trạng khi yêu

Tiết mục trình diễn thứ 3 của livestage 2 là Thi S ĩ từ team Song Luân, với đội hình biểu diễn gồm 3 giọng hát nội lực Đức Phúc, Erik, Phạm Anh Duy và rapper giọng trầm Tage. Ngay từ đầu, Đức Phúc đã xác định đây là một tiết mục nặng về câu chuyện, vì vậy phương án tối ưu là kết hợp giữa giọng hát, kịch bản hấp dẫn và khả năng diễn xuất của các thành viên.

Trong quá trình sản xuất, Tage đã thử đột phá với phần rap love, kết quả là được Đức Phúc đánh giá rất cao. Erik cho biết khi Tage gửi bản demo thì 3 thành viên còn lại cũng rất bất ngờ vì nó quá hay, trong khi với trách nhiệm đội trưởng, Song Luân có phần lo lắng vì đây không phải thế mạnh của nam rapper.

Ý tưởng trình diễn của bài hát này là Đức Phúc, Erik, Phạm Anh Duy và Tage đại diện cho 4 cảm xúc của một thi sĩ, gồm Vui, Buồn, Hoài niệm và Giận dữ . Chỉ một chiếc khăn tay bay qua đời anh ta, trở thành những cảm xúc của một mối tình đơn phương, khiến cho chàng thi sĩ lưu giữ mãi hình ảnh một cô gái trong tim. Và có lúc cả 4 cảm xúc cùng đi xuyên không, gặp nhau tại một thời điểm.

Vì chú trọng vào việc kể chuyện, nên Song Luân, Anh Tú Atus đã đồng hành sát sao cùng với Đức Phúc, góp ý rất nhiều cho các ca sĩ về diễn xuất cũng như sắp xếp đường dây trên sân khấu. Cuối cùng, nhóm Đức Phúc đã mang đến tiết mục Thi sĩ đã mắt đã tai và đầy cảm xúc. Theo dõi phần trình diễn của đội bạn, WEAN, Isaac, Anh Tú, Đỗ Phú Quý cảm thấy như vừa xem xong một MV “chuẩn” quốc tế, trong khi đội NEGAV thì mất hẳn tự tin xếp hạng nhất sau tiết mục này.

Bùng nổ cùng lửa

Cuối tập 4, tiết mục Hít drama của team Isaac đưa sức nóng của chương trình lên đến đỉnh điểm. Theo đề bài từ chương trình, tiết mục Hít drama có trình diễn vũ đạo kết hợp với lửa, gồm 4 gợi ý trình diễn với giày lửa, dù lửa, bao tay lửa và kiếm lửa. Team Isaac đã chọn bao tay lửa, vừa mang ý nghĩa là “lửa” từ trong người bùng ra vừa tăng thêm sự đẹp mắt cho những động tác vũ đạo.

Chia sẻ về thông điệp mà tiết mục Hít drama muốn mang đến khán giả, thành viên WEAN cho biết: “Mình từng là một đứa trẻ mập, từng bị chọc ghẹo, body shaming rất nhiều từ nhỏ. Ai cũng có một vết thương. Hình ảnh lửa như là để đốt hết những drama đó đi”.

Luyện tập tương tác với lửa là một trải nghiệm vô cùng mới lạ, đồng thời cũng là thử thách đối với các Anh Trai thuộc team Isaac. Trong quá trình tập vũ đạo, Anh Tú có lúc bị hoảng vì lửa từ găng tay bốc lên quá mạnh, trong khi WEAN lại rất hào hứng với lần trải nghiệm đầu tiên này. Isaac cho biết đã tụt hơn 5 kg vì mất ăn mất ngủ, luyện tập cho tiết mục này.

Trên sân khấu lớn, tiết mục Hít drama hừng hực sức nóng do lửa và do “nhiệt” từ 4 Anh Trai Isaac, Anh Tú, WEAN và Đỗ Phú Quý truyền đến khán giả. Đặc biệt, tập 4 được ghi hình trùng với sinh nhật Isaac, nên cựu thành viên nhóm 365 đã có được một sinh nhật vô cùng bất ngờ.