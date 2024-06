6 nhóm anh trai khuấy đảo chương trình 'Anh trai say hi' khi trình diễn nhóm

Đêm Livestage 1 - Vòng thi Đ ấu nhóm của Anh Trai Say Hi có luật chơi bất ngờ, theo đó tuy trình diễn nhóm nhưng phần chấm điểm lại là chấm điểm cho từng cá nhân và kết quả cuối cùng sẽ quyết định những Anh Trai nào sẽ được đi tiếp vào vòng trong.

Tại trường quay có 2 nhóm khán giả: Nhóm Fanclub gồm fan của 30 Anh Trai đến để cổ vũ, tiếp thêm năng lượng cho thần tượng và hoàn toàn không tham gia bình chọn. Trong khi nhóm còn lại là 300 khán giả yêu âm nhạc sẽ bình chọn cho những Anh Trai xứng đáng nhất có thể tiến vào các vòng trong.

Pháp Kiều, WEAN và Hải Đăng Doo rap cuốn hút

Thứ tự trình diễn dựa trên kết quả bốc thăm của 6 đội trưởng. Theo đó, team Hút dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Lou Hoàng trình diễn đầu tiên. Không chỉ thưởng thức màn trình diễn đặc biệt, khán giả cũng được biết thêm về câu chuyện cùng làm nhạc, thu âm của 7 anh trai để cùng "nâng tầm" bản demo ban đầu. Team Hút có đến 3 rapper là Pháp Kiều, WEAN và Hải Đăng Doo. 4 Anh Trai đảm nhận phần hát là Ali Hoàng Dương, Lou Hoàng, Quân A.P và Nicky.

Team Hút "đốt cháy" sân khấu, hút khán giả với giai điệu bắt tai, vũ đạo điêu luyện VieOn

Từ sáng tác của Fillinus (August), Pháp Kiều, WEAN, Hải Đăng Doo, Lou Hoàng đã thêm thắt những sáng tạo của mình. Ca khúc đòi hỏi nhiều vũ đạo và là một thách thức lớn đối với những Anh Trai chưa quen với việc nhảy, do đó WEAN, Quân A.P đã nỗ lực luyện tập rất nhiều để cùng team mang đến màn trình diễn "cuốn" nhất cho khán giả.

Mở màn chương trình, team Hút "đốt cháy" sân khấu, hút khán giả với giai điệu bắt tai, vũ đạo điêu luyện. Sân khấu được dàn dựng hoành tráng mang đến không gian như giữa một sa mạc cát, trong đó đội hình 7 Anh Trai trong hình tượng những hoàng tử xứ cát bị thu hút bởi một cô gái quyến rũ.

Song Luân, Rhyder, Captain chơi nhạc cụ "siêu cháy"

Sau Hút, No Far No Star đã khiến trường quay như nổ tung vì sức nóng bùng nổ. Đây là một sáng tác của Fillinus (August), với phần rap được viết bởi HURRYKNG, Rhyder, Tage, Captain. Theo đó ca khúc không chỉ có giai điệu bắt tai mà còn ghi điểm với khán giả ở phần dàn dựng công phu.

Trong màn trình diễn này, các Anh Trai đã thể hiện được khả năng chơi nhạc cụ đặc biệt như Song Luân chơi piano; Tage, Rhyder đánh trống; Captain chơi guitar. Kết hợp năng lượng sân khấu và khả năng hát, nhảy, chơi nhạc cụ, có thể nói các thành viên đã mang đến một tiết mục mãn nhãn.

Trong màn trình diễn này, các anh trai đã thể hiện được khả năng chơi nhạc cụ đặc biệt VieOn

Ngoài màn trình diễn, khán giả cũng được trải qua câu chuyện đầy cảm xúc về những trải nghiệm có một không hai của đội trưởng Song Luân khi lần đầu dẫn dắt một team bao gồm những Anh Trai có cá tính mạnh.

Anh Tú Atus nhảy đạp ghế điêu luyện

Từ màn chào đầu, team 10/10 đã mang đến bất ngờ lớn khi các anh trai hoán đổi vị trí cho nhau. Chẳng hạn Anh Tú Atus tuy sở hữu phần nhìn sáng ngời nhưng lại đảm nhận vai trò rapper, còn Quang Trung thì được nhắm cho vị trí thu hút ánh nhìn. Ngoài ra đội trưởng Phạm Đình Thái Ngân đảm nhận vai trò vocalist, Gemini Hùng Huỳnh là vũ công chính, khiến Anh Tú tự tin ca khúc của mình sẽ được yêu thích.

Nhóm 10/10 nhảy trên sân khấu nước với những động tác kỹ thuật khó VieOn

Thử thách lớn nhất với nhóm 10/10 là phải nhảy trên sân khấu nước với những động tác kỹ thuật khó, trong đó động tác đạp ghế có độ rủi ro cao bởi chỉ cần trật 1 nhịp sẽ ảnh hưởng đến cả bài trình diễn. Dù vậy các Anh Trai vẫn hoàn thành màn trình diễn ấn tượng, đẹp mắt và thể hiện được tinh thần "chiến" hết mình.

Kết quả là tiết mục 10/10 đã mang đến phần trình diễn nóng bỏng, độc đáo. Từ những động tác xoay ghế, nhảy trên ghế cho đến màn đạp ghế "khó nhằn"... đã được các Anh Trai thực hiện một cách dứt khoát, mạnh mẽ, làm cho khán giả bên dưới sân khấu hò hét không ngừng.

Anh Tú, Erik và dàn vocalist khoe trọn chất giọng với ballad sở trường

Team Sóng Vỗ Vỡ Bờ (sáng tác Trungg I.U) gồm Anh Tú, Erik, Phạm Anh Duy, JSOL, Dương Domic cũng không tránh khỏi tranh luận trong quá trình dàn dựng tiết mục. Trong 6 bản demo của chương trình, đây là bài hát duy nhất không yêu cầu vũ đạo, thế nhưng mỗi thành viên lại có ý kiến khác nhau về việc bổ sung màn múa đương đại. Cuối cùng sau khi tham khảo ý kiến của đạo diễn sân khấu, nhóm các anh trai quyết định vẫn thực hiện nó.

5 anh trai đã khoe trọn giọng hát đầy cảm xúc, mang đến phần trình diễn rất trọn vẹn VieOn

Trên sân khấu, 5 anh trai đã khoe trọn giọng hát đầy cảm xúc, mang đến phần trình diễn rất trọn vẹn, từ giai điệu cho đến cảm xúc gửi gắm qua bài hát đều chạm đến trái tim người nghe.

Nanon hát tiếng Thái, cùng team Isaac khuấy động sân khấu

Càng về cuối, không khí đêm Livestage 1 càng cuồng nhiệt. Don't care là tiết mục thứ 5 khuấy đảo sân khấu với sự xuất hiện của khách mời Nanon. Trước khi vào phần trình diễn, khán giả đã chứng kiến quá trình thu âm, làm việc cùng producer và luyện tập vũ đạo của các anh trai.

Don't care là tiết mục thứ 5 khuấy đảo sân khấu với sự xuất hiện của khách mời Nanon VieOn

Team Don't care chỉ có cơ hội tập luyện với Nanon 1 ngày trước buổi trình diễn, do lịch trình của mỹ nam xứ Chùa vàng khá bận rộn. Do đó, làm sao để đảm bảo đội hình nhảy đẹp và đều, các thành viên trong team và khách mời Nanon phối hợp hài hòa trong từng động tác vũ đạo là một áp lực lớn đối với nhóm trưởng Isaac. Nhưng khi bước ra sân khấu, Nanon và team Isaac đã cống hiến những màn trình diễn không thể nào tốt hơn, ghi được ấn tượng lớn.

Hoa hậu Thùy Tiên xuất hiện vào phút bất ngờ

Tiết mục trình diễn cuối cùng của đêm Livestage 1 là Nỗi Đau Ngây Dại của team Đức Phúc, HIEUTHUHAI và Công Dương. Do HIEUTHUHAI đang tham gia song song 2 chương trình là Anh trai say hi và 2 ngày 1 Đ êm nên chủ yếu trao đổi từ xa. Dẫu vậy anh vẫn đóng góp phần rap ấn tượng, khiến 2 thành viên còn lại bất ngờ.

Sự xuất hiện của nữ khách mời bí ẩn đóng vai công chúa khiến mọi người phải tò mò không ngớt VieOn

Trên sân khấu, với giọng hát đầy nội lực của Đức Phúc, Công Dương và đoạn rap của HIEUTHUHAI, màn trình diễn đã hết sức thăng hoa. Sự xuất hiện của nữ khách mời bí ẩn đóng vai công chúa khiến mọi người phải tò mò không ngớt. Gây bất ngờ đến tận phút cuối, công chúa bước ra và đó chính là Hoa hậu Thùy Tiên.

Kết quả bất ngờ

Khi những màn trình diễn đầy bùng nổ của 6 nhóm khép lại thì cũng chính là lúc những giây phút hồi hộp, căng thẳng khi 300 khán giả trường quay bắt đầu bình chọn cho nhóm. Mỗi khán giả sẽ được bình chọn cho 2/6 nhóm mà họ yêu thích.

Kết quả, 3 nhóm cùng lọt vào Top 3 là: Nỗi Đau Ngây Dại , Don't care và No Far No Star . Đồng nghĩa mỗi thành viên trong nhóm Don't care được cộng thêm 50 điểm vì có khách mời diễn chung. Nhóm Sóng Vỗ Vỡ B ờ và Hút cùng xếp vị trí Top 4. Nhóm 10/10 đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng đấu nhóm.