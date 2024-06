Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL nhắn nhủ gì ở show âm nhạc 'Anh trai say hi'?

Sự kiện fansign thu hút hàng nghìn người hâm mộ

Anh trai 'say hi' là chương trình âm nhạc thực tế đầu tiên tổ chức buổi giao lưu, gặp gỡ với người hâm mộ trước thềm phát sóng. Tại đây, 30 anh trai đã giao lưu, chụp ảnh và ký tặng những khán giả quan tâm, theo dõi.

Với sức nóng của chương trình, đông đảo người hâm mộ đã đến và gặp gỡ 30 Anh Trai . Đáp lại tình cảm và sự ủng hộ của các fan, dàn anh trai bước ra từ chương trình cũng đã "lăn xả" hết mình với những màn giao lưu, minigame sôi nổi, vui nhộn trên sân khấu.

Đông đảo khán giả đến với buổi fansign ra mắt chương trình tại SC VivoCity, TP.HCM chiều 5.6

BTC

Lần đầu tiên, 30 Anh Trai đã nhận được món quà "say hi" bất ngờ từ người hâm mộ, đó là đoạn video clip tổng hợp từ hàng trăm clip mà người hâm mộ từ khắp các tỉnh thành tại Việt Nam và nước ngoài gửi về, gửi gắm những lời chúc, lời động viên... trước ngày chương trình lên sóng - vào 20 giờ thứ bảy hằng tuần từ 15.6 trên các kênh truyền hình HTV2-Vie Channel, ON Vie GIẢITRÍ, VieON, YouTube Vie Channel.

Những hình ảnh đầy cảm xúc từ các fan đã chứng minh sức lan tỏa và ảnh hưởng của chương trình, vượt qua mọi rào cản về địa lý, trở thành một hình ảnh truyền cảm hứng về nét đẹp văn hóa thần tượng của gen Z.

Tham dự sự kiện ra mắt chương trình, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông phát biểu: "Ý tưởng, format của chương trình hoàn toàn là sản phẩm của Việt Nam là điểm cộng lớn, bởi nghệ thuật phải hướng tới văn hóa Việt để chúng ta tự hào". Ông cũng nói thêm, "hy vọng chương trình sẽ khám phá nhiều tài năng âm nhạc, từ đó phát triển công nghiệp văn hóa, đưa văn hóa Việt Nam ra nước ngoài và khẳng định bản sắc này".

Để làm được điều đó, "Bộ cam kết ủng hộ và thúc đẩy để cùng đưa 30 'anh trai' đến với 100 triệu người dân Việt Nam qua các buổi diễn và giao lưu khán giả, cũng như tham gia các chương trình âm nhạc quốc tế, giới thiệu tài năng Việt Nam đến gần hơn với khán giả khắp thế giới", ông cho biết.

Chương trình đầu tiên và duy nhất có 100% sáng tác mới

Anh trai 'say hi' quy tụ 30 nam ca sĩ, rapper trẻ tài năng, tượng trưng cho thế hệ mới, mang trong mình tuổi trẻ tươi nguyên, khát vọng đột phá. Họ sẽ trải qua quá trình luyện tập hoàn thiện nhiều kỹ năng ca hát, trình diễn, vũ đạo và sáng tác để giành cơ hội có mặt trong đội hình những ca sĩ toàn năng, mang đến khán giả những bản HIT mới.

Ông Bảo Thái - Phó giám đốc điều hành Vie Channel, đại diện đơn vị sản xuất chương trình - cho biết Anh trai 'say hi' được xây dựng dựa trên ý tưởng là "muốn tạo sân chơi ca nhạc để các bạn trẻ có thể thỏa sức sáng tạo, thể hiện phong cách biểu diễn hoàn toàn mới, từ đó tự tin bước ra thế giới. Qua đó, hy vọng sẽ cho ra mắt các sản phẩm mang đậm văn hóa Việt cho người Việt, góp phần tiếp nối nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Những sản phẩm được đầu tư từ chương trình hứa hẹn mới mẻ, bùng nổ, nhưng vẫn mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam".

Hơn 50 bài hát trong Anh trai 'say hi' là sáng tác hoàn toàn mới, lần đầu tiên được một chương trình truyền hình thực tế đầu tư. Những tác phẩm này sẽ được sản xuất bởi giám đốc Âm nhạc JustaTee cùng đội ngũ hơn 20 nhà sản xuất và Nhạc sĩ nổi tiếng.

"Anh trai" Đức Phúc và Gin Tuấn Kiệt tại buổi ra mắt chương trình BTC

Theo nhà sản xuất, chương trình được đầu tư chỉn chu trong khâu sản xuất với sân khấu được thiết kế nhiều tầng, kết hợp cùng hệ thống LED lưới và hệ thống ánh sáng hơn 600 chiếc đèn nhằm mang đến cho khán giả những phần trình diễn mãn nhãn. Ngoài ra, hệ thống âm thanh sử dụng trong chương trình cũng là tốt nhất dành cho sân khấu trong nhà ở thời điểm hiện tại.

Tại Live Stage 1 của chương trình, khán giả sẽ được thưởng thức như một live concert. Để chuẩn bị cho đêm Live Stage 1, 30 Anh Trai đã tập luyện không ngừng nghỉ, từ âm nhạc đến vũ đạo.

Như đại diện nhà sản xuất chia sẻ, Anh trai 'say hi' là show trọng điểm trong năm nên được đầu tư lớn, không đơn giản chỉ là cuộc thi về âm nhạc mà còn là hành trình tôi luyện tài năng, hứa hẹn trở thành một chương trình thực tế mang đến những trải nghiệm mới cho khán giả, bắt kịp xu hướng giải trí thế giới, khẳng định thông điệp "tương lai không phải là nơi bạn đến, mà là nơi bạn tạo ra".