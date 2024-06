Tập 1 'Anh trai say hi' hấp dẫn với luật chơi 'không thể đoán trước'

Tập 1 của chương trình Anh trai say hi mang đến khán giả màn "Say Hi" độc đáo của 30 Anh Trai tràn đầy năng lượng. Với luật chơi bất ngờ, độc đáo, các anh trai đã có những cảm xúc hoang mang, bối rối, mang lại tiếng cười cho khán giả.

Chẳng hạn Song Luân là người đầu tiên chào sân và quyết định mở phong bì bí ẩn để được ngồi lên "chiếc ghế đặc quyền" dành cho Anh Trai đầu tiên dám mở phong bì đón nhận thử thách của chương trình. Thế nhưng tình huống trở nên trớ trêu khi thử thách dành cho anh là phải uống hết 1 ly nước và ngồi "yên vị" trên ghế cho đến khi Anh Trai thứ 30 xuất hiện.

Song Luân bị "phong ấn" bởi luật chơi bất ngờ VieOn

Erik gây ấn tượng khi xuất hiện với hình ảnh bạch mã hoàng tử, dẫn theo một chú ngựa trắng lên sân khấu. Công Dương và Quang Hùng MasterD gây bất ngờ với màn chào hỏi bằng tiếng Thái thú vị. Trong khi đó JSOL mang chú mèo cưng ngay sát cạnh bên. Tập 1 cũng là lần đầu tiên "Song Tú" - Anh Tú Atus và Anh Tú so kè khả năng vũ đạo với màn battle dance trong phần "say hi" chào sân.

Bên cạnh 30 anh trai, mỗi một Live Stage của chương trình sẽ có sự tham gia của một khách mời đặc biệt. Với tập đầu tiên, đó là Nanon Korapat - nam diễn viên người Thái gốc Việt đã tạo nên "cơn sốt" châu Á với vai chính trong phim Bad Buddy là hiện tượng boylove của xứ Chùa vàng.

Tại Live Stage 1, 30 Anh Trai được chia đều vào 2 L iên quân. Mỗi L iên Q uân gồm 3 nhóm sẽ trải qua 2 lượt thi đấu với nhiệm vụ làm mới bài hát chủ đề và được giao 6 demo cùng với số lượng thành viên tương ứng, từ đó mang đến màn trình diễn hoàn thiện và ấn tượng.

Các anh trai tự tin thể hiện bản thân VieOn

Nanon cũng có sứ mệnh quan trọng, rằng nếu anh trai nào chọn giống 1 trong 6 bản demo mà anh trai xứ Chùa vàng chọn trình diễn, thì họ sẽ được cộng thêm 50 điểm nếu nhóm nhạc được bình chọn trong top 3 sau phần trình diễn.

Khi nghe 6 demo, các Anh Trai ai cũng có những lựa chọn, cân nhắc riêng. Giám đốc âm nhạc JustaTee với những ý kiến chuyên môn giúp các Anh Trai có thêm thông tin về những gì họ có thể sáng tạo, "giữ và thay" đối với các bản demo.

Trước đó, từ đầu chương trình, mỗi Anh Trai được yêu cầu thực hiện bài test "DNA n gôi sao". Kết quả bài test quyết định thứ tự chọn bài hát của họ. Thêm một lợi thế dành cho 6 thành viên có điểm số cao nhất là họ sẽ được quyền vô hiệu hóa lượt lựa chọn bài đầu tiên của một Anh Trai bất kỳ.

Liên quân 2 trình diễn vô cùng nhiệt huyết bài hát chủ đề VieOn

6 N hóm trưởng lần lượt được bầu chọn, gồm Đức Phúc (Nỗi Đau Ngây Dại ), Isaac (Don't C are), Lou Hoàng (Hút), Anh Tú ( Sóng Vỗ Vỡ Bờ ), Thái Ngân (10/10) và Song Luân (N o Far, No Far ).

Cùng với việc chọn bài, đội hình 2 liên quân đã được xác lập. Tại đây khán giả đã có những màn cười ra nước mắt khi Anh Tú Atus lập tức tự đề cử chính mình, cuối cùng "khao khát" ấy đã thành hiện thực với Isaac ở liên quân 2.

Hấp dẫn và gay cấn nhất tập 1 là màn Đấu Liên Quân với thử thách làm mới bài hát chủ đề. Khán giả được thưởng thức 2 bản khác biệt từ bài hát chủ đạo của chương trình. 300 khán giả trường quay sẽ bình chọn điểm số cho hai tiết mục trình diễn.

Liên Quân 1 bốc thăm trình diễn trước. Dựa trên bài hát chủ đề, các Anh Trai HIEUTHUHAI, NEGAV, Hải Đăng Do, Quang Hùng MasterD, Pháp Kiều, WEAN đã cùng sáng tác nên bài I.C.O.N với producer Darrys và biên đạo múa Lan Nhi. 15 Anh Trai sáng bừng sân khấu với tạo hình lịch lãm trong những bộ suit trắng, kết hợp giữa rap, hát và vũ đạo chuyên nghiệp tạo nên một tiết mục trình diễn hoàn hảo. Cuối cùng, họ nhận về 267 điểm từ khán giả.

Liên quân 1 có màn trình diễn độc đáo trong trang phục đồng bộ VieOn

Với ca khúc Bảnh, 15 Anh Trai ở L iên quân 2 xuất hiện với phong cách thời trang và thần thái khác lạ. Rhyder, Captain, Dương Domic, HURRYKNG, Tage là những nhân tố đồng sáng tác đã làm mới bài hát chủ đề cùng producer BEEBB và biên đạo Lít.