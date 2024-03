Juky San: Muốn chấm dứt bàn tán về chuyện tình với Song Luân

Juky San sinh năm 1998, được biết đến như một "hiện tượng cover" với những ca khúc cover ăn khách. Năm 2019, cô tham gia cuộc thi Giọng hát Việt, là thí sinh thuộc đội Hồ Hoài Anh. Năm 2021, Juky San phát hành MV Phải chăng em đã yêu, đạt nhiều thành tích ấn tượng NVCC





* Xin chào Juky San, bạn vừa mới trở lại với sản phẩm âm nhạc chính thức sau gần 1 năm. Vì sao lại có khoảng cách khá lâu giữa 2 MV Em là Coffee và Nghĩ đến anh?

- Ca sĩ Juky San: Thật ra trong năm qua tôi cũng có cho ra mắt 2 sản phẩm phụ Em là Coffee phiên bản hướng nội và remake Có một người ở đâu đó trong thành phố. Với một sản phẩm chính thức, tôi có sự tâm tư và tham vọng nhiều hơn nên sẽ cần nhiều thời gian hơn. Có lẽ mình khó tính với bản thân nên không đơn thuần là muốn "chạy KPI" theo số lượng, mà là mong muốn khán giả có một bài hát tốt để nghe, có MV thú vị để xem. Hơn hết, với hình thức one shot, tôi vẫn đang tìm tòi nhiều, phải nghiệm ra được một kịch bản ưng ý mới dám quay cho sản phẩm chính thức.

* Tiếp tục là một MV được quay one shot. Bạn quyết tâm theo đuổi hình thức thực hiện này đến cuối cùng?

- Đúng vậy. Đôi lúc tôi cũng khá trăn trở, mình có đang liều lĩnh quá không bởi thật sự bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc sản xuất và cũng không có nhiều tiền. Nhưng chờ đợi thì biết đến bao lâu, thôi cứ vừa làm vừa học hỏi. Mỗi sản phẩm sau lại có một điều mới lạ hơn, điều chỉnh những cái chưa tốt ở sản phẩm trước. Phải bắt đầu mới ra kết quả được, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng tôi vẫn "máu chiến" lắm.

Juky San cho biết sau khi chia tay Song Luân cô đang độc thân NVCC

* Thời gian vừa qua, cái tên Juky San đang xuất hiện trong tin đồn tình cảm với Song Luân. Đó có phải là sự thật ?



- Tôi thấy khán giả tò mò về câu chuyện này khá nhiều. Phải, tin đồn mà bạn vừa nói là có thật. Thật ra, tôi cũng suy nghĩ khá nhiều về việc có nên trả lời những nghi vấn của mọi người không. Tuy nhiên, tôi thấy rằng muốn kết thúc một tin đồn nào đó thì trước hết mình phải làm rõ ràng mọi thứ. Tôi không muốn việc cứ úp mở, lâu lâu kể một tí để mọi người tò mò, đồn thổi lên. Tôi mong câu chuyện đó dừng lại tại đây.

* Nếu không xuất hiện những tin đồn đó, khán giả cũng không biết về chuyện tình cảm của Juky San vì bạn chưa từng chia sẻ. Tại sao bạn lại muốn giữ kín cho riêng mình như vậy?

- Chính vì tôi ngại những khoảnh khắc như thế này đây mọi người sẽ tò mò về đời sống hơn là sản phẩm của mình. Dĩ nhiên nếu chuyện tình cảm của mình được khán giả đón nhận, đó là một hạnh phúc. Tuy nhiên với một nghệ sĩ trẻ như tôi, tôi không muốn phô trương bất cứ điều gì quá nhiều ngoài công việc. Tôi cũng chia sẻ với người yêu mình điều đó trước khi cả hai tiến đến một mối quan hệ chính thức.

Tôi mong được mọi người hỏi khi nào phát hành MV, ca khúc mới của tôi như thế nào, tôi sẽ làm gì trong sản phẩm tiếp theo và hình ảnh nào tôi đang muốn hướng đến. Đó mới là những bàn tán khiến một nghệ sĩ cảm thấy đang làm tốt công việc của mình, tôi nghĩ vậy.

* Dựa trên những chia sẻ của một số nghệ sĩ khác, có vẻ như mối tình của bạn và Song Luân không quá kín kẽ trong giới?

- Tôi thấy không thoải mái khi mình liên tục bị nhắc đến trong một câu chuyện cũ. Đây cũng không phải lần đầu tiên, đã nhiều lần trong gần một năm qua chuyện này xảy ra và tôi luôn chọn cách im lặng với mong muốn mọi thứ sẽ dần lắng xuống.

Juky San lần đầu thừa nhận từng hẹn hò với Song Luân Chụp màn hình

* Có vẻ như tin đồn bạn hẹn hò cùng Song Luân được khán giả ủng hộ rất nhiều, nhiều người cho rằng hai người đẹp đôi và tiếc nuối khi biết thông tin thì cuộc tình này đã kết thúc. Juky San có nghĩ nếu như hai bạn công khai ngày đó, sẽ được mọi người yêu thích như những cặp đôi khác trong showbiz?

- Đối với tôi cuộc sống này không có "nếu như", vì vậy mỗi bước đi trong cuộc sống tôi đều suy xét rất cẩn thận vì biết rằng mình sẽ không còn cơ hội làm lại. Mục đích hôm nay tôi lên tiếng chính là để chấm dứt những bàn tán về câu chuyện cũ chứ không muốn lại mang ra mổ xẻ thêm.

Thấy bị thiếu tôn trọng khi ai đó nhắc đến chuyện tình cảm của mình

* Những tin đồn đó ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống cá nhân của bạn?

- Ban đầu tôi thấy bình thường, mọi người có quyền nói, có quyền bình luận nhưng sau đó câu chuyện ngày càng đi xa hơn. Có thể sẽ có những ý kiến cho rằng tôi đang làm quá, sao không nghĩ tích cực lên, cũng nhờ câu chuyện này mà bài hát của mình được biết đến nhiều hơn... nhưng đó là những điều khiến tôi tổn thương rất nhiều. Tôi không hề muốn được nhắc đến trong hoàn cảnh như vậy.

Tôi cố gắng suốt bao nhiêu năm qua để nhận được sự công nhận từ khán giả về năng lực và sản phẩm của mình chứ tôi không hề mong được nhắc đến bởi những tin đồn tình ái. Bên cạnh đó, tôi cũng chịu không ít áp lực với những bình luận và tin nhắn khiếm nhã gửi đến mỗi ngày. Tôi cũng là con gái mà, đâu có người con gái nào cảm thấy ổn khi phải nhận những bình luận khiếm nhã hay nghe người khác bàn tán về chuyện tình cảm của mình... Không những người ngoài bàn luận mà người trong cuộc cũng bàn luận một cách công khai về chuyện cũ khi không có sự xuất hiện của tôi, tôi cảm thấy việc này có hơi thiếu tôn trọng mình.

Tôi đã định tiếp tục im lặng để mọi chuyện trôi qua nhưng rồi tôi nghĩ tại sao mình phải trải qua khoảng thời gian ấm ức này khi bản thân mình đâu làm gì sai. Hơn hết, tôi không muốn gia đình và những người thân của mình phải lo lắng khi đọc những điều không hay nữa. Khi một câu chuyện tình cảm kết thúc, không thể tránh khỏi những tổn thương thế nên việc mọi người mang ra châm chọc chỉ khơi gợi lại cho người trong cuộc cảm giác họ từng phải khó khăn lắm mới vượt qua được. Tôi hiểu rằng đã là nghệ sĩ, bạn không thể cấm được mọi người nói về mình hay tò mò về cuộc sống của mình. Tuy nhiên, tôi nghĩ bản thân cũng có quyền chia sẻ để mọi người hiểu mình hơn. Khi tôi nói ra rồi, tôi tin khán giả sẽ hiểu và cảm thông với mình.

Juky San thấy phiền lòng vì có nhiều người bàn tán về chuyện tình cũ NVCC

* Bao giờ bạn mới cảm thấy thoải mái chia sẻ chuyện tình yêu của mình? Bạn có nghĩ rằng, yêu nghệ sĩ sẽ bị thiệt thòi khi khó được công khai hơn?

- Để thoải mái chia sẻ tình yêu chắc đầu tiên phải vững chắc sự nghiệp trước đã, quan điểm của tôi vẫn là không để những câu chuyện đời sống lấn lướt công việc. Không biết mọi người như thế nào, nhưng tôi có quan điểm rằng tôi cảm thấy tình cảm như một mầm cây, khi chưa đủ lớn sẽ dễ bị tác động bởi nhiều thứ. Khi tình cảm mới chớm nở, tôi muốn cả hai có thể bảo vệ, nuôi nấng nó một cách trọn vẹn nhất. Lúc tình yêu đủ lớn thì mới cho mọi người biết.

* Quan điểm của Juky San về tình yêu đôi lứa như thế nào, nhất là với tư cách của một người làm nghệ thuật. Tình yêu có giúp bạn thăng hoa?

- Đối với tôi, tình yêu là một gia vị đặc biệt trong cuộc sống. Không có cũng được nhưng có thì tốt hơn. Có được tình yêu, chúng ta sẽ cảm thấy bản thân được yêu thương hơn. Chính bản thân cũng học được cách yêu thương một người không phải máu mủ ruột thịt của mình. Đấy cũng là một điều rất đặc biệt.

Khi trở thành nghệ sĩ rồi, tôi lại cảm thấy mình cần tình yêu hơn. Tôi cứ rong ruổi đi tìm một tình yêu cho mình cảm giác đơn thuần giống như ngày xưa khi học cấp 3 hay thời đại học. Sau đó, tôi nhận ra mọi thứ không thể quay trở lại cảm xúc của thuở xưa được. Mà cũng không riêng gì tình yêu, tất cả cảm xúc chúng ta trải qua ở từng giai đoạn khác nhau trong đời cũng không thể quay trở lại trọn vẹn như ban đầu được nữa.

Tôi là người yêu khá lý trí bởi vì cứ lần nào bản thân quyết định thiên về trái tim và cảm xúc nhiều hơn thì đều dẫn đến những sai lầm. Vậy đó nhưng cứ mãi mâu thuẫn nên chọn con tim hay nghe lý trí. Tôi nghĩ việc đấu tranh về sự lựa chọn đó cũng khiến mình lớn lên. Chúng ta không cần phải thật hạnh phúc hay đau khổ tột cùng thì mới có cảm hứng làm nên những tác phẩm nghệ thuật nói về tình yêu. Ngay cả việc chia tay tôi không quá bi lụy hay khi đang trong một mối quan hệ mà bản thân vẫn cảm thấy cô đơn, đấy đều là những chất xúc tác rất hay nếu tôi đủ chìm đắm để hiểu cảm xúc đó, hiểu mình đang muốn gì.

* Tình yêu quan trọng đến mức nào trong cuộc sống của bạn, nếu xếp loại từ 1 đến 5 cùng với sự nghiệp, gia đình, tiền bạc và bạn bè?

- Ở thời điểm hiện tại, San sẽ sắp xếp gia đình - sự nghiệp - tiền bạc - bạn bè - tình yêu. Nếu bạn hỏi lý do tôi sắp xếp tình yêu cuối cùng bởi tôi đang độc thân.

* Ở tuổi 26, Juky San có nhận được những câu hỏi "bao giờ lấy chồng" của họ hàng người thân, hay mong muốn "yên bề gia thất" từ bố mẹ?

- Gia đình tôi không ai giục cưới hết, mọi người chỉ hỏi sao mỗi lần gặp là cứ thấy gầy đi thôi.

Juky San mong được khán giả biết đến nhờ các sản phẩm âm nhạc thay vì chuyện đời tư NVCC

Không muốn nổi tiếng nhờ scandal

* Về sự nghiệp, bạn đã hài lòng với những gì mình đang có không?

- Tôi nghĩ đến thời điểm hiện tại, tôi khá an tâm về việc mình sẽ luôn muốn mọi thứ tốt hơn. Điều đó không có nghĩa tôi phải dồn ép những người cộng sự hay mọi thứ trong cuộc sống phải tốt lên một cách bất chấp. Mà tôi mong việc đầu tiên là mọi thứ ở bản thân tốt hơn mỗi ngày. Với tôi, sự hoàn hảo chính là sự không hoàn hảo và sự hài lòng chính là sự không hài lòng.

* Nhiều khán giả nhận xét, Juky San quá an toàn trong hành trình phát triển sự nghiệp, từ đời sống cá nhân, phong cách ăn mặc cho đến các sản phẩm âm nhạc cũng đều hiền lành. Bạn có nghĩ mình cần thay đổi đột phá như một cách lột xác?

- Tôi cũng khá tâm tư về điều này. Chắc là do tôi chưa thể hiện một cách rõ ràng những gì mình đã làm được cho khán giả. Khi đặt một bức ảnh Juky San cách đây một năm so với hiện tại hay đặt hai sản phẩm âm nhạc ở hai thời điểm so sánh, tôi thấy sự thay đổi cũng khá rõ rệt. Có thể nó chưa đủ lớn với mọi người, tôi sẽ cố gắng để thay đổi rõ rệt và ngoạn mục hơn, làm hài lòng khán giả hơn.

Mỗi ngày trôi qua tôi đều nỗ lực không ngừng để trau dồi và thúc đẩy bản thân phát triển về cả tư duy, âm nhạc hay hình ảnh. Nếu sự thay đổi đột phá phải là khác biệt 100% với hình ảnh hiện tại, phải trở nên gai góc, gợi cảm hơn hay là một hình tượng khác xa với con người thật thì tôi không làm được. Đối với tôi, thay đổi để có một điểm nhấn nổi bật hơn là một điều tốt, chứ đừng vì muốn nổi bật mà đánh mất chính mình.

* Dĩ nhiên khán giả không thích scandal, nhưng phải thừa nhận rằng hầu như ai cũng hóng chuyện showbiz, và bị thu hút bởi những tin đồn hay mấy vụ ồn ào tranh cãi. Còn với Juky San, bạn hiền lành quá thì có khi "nước trong không có cá", sẽ bị hạn chế trong việc phủ sóng so với một số người khác. Bạn nghĩ sao về điều đó?

- Bạn nói đúng "nước trong quá thì không có cá", theo ý nghĩa sinh học mà nói, để nước trong quá sẽ phá hủy môi trường sống của các loài cá đúng không? Tuy nhiên để nói về một người nghệ sĩ, có nhiều điều để thu hút khán giả chứ đâu phải chỉ mỗi tin đồn hay mấy vụ ồn ào tranh cãi. Nếu một nghệ sĩ được khán giả biết đến chỉ qua những scandal thì họ có thật sự còn là nghệ sĩ trong mắt khán giả nữa không?

Có thể tôi chỉ là một nghệ sĩ trẻ rất nhỏ bé, không được nhiều người biết đến nhưng tôi luôn dặn mình dù làm gì đều phải đặt lòng tự tôn nghệ sĩ lên hàng đầu. Đừng vì muốn gây chú ý mà khiến cái danh "nghệ sĩ" bị xuống cấp trong mắt khán giả. Bởi người bị đánh giá không chỉ mỗi bạn mà còn là những người đồng nghiệp đang ngày đêm miệt mài cống hiến nghiêm túc ngoài kia. Thà "nước trong không cá" còn hơn là trở thành "con sâu làm rầu nồi canh".

* Cảm ơn những chia sẻ của Juky San!