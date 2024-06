'Hiện tượng' xứ chùa Vàng trở thành khách mời của 'Anh trai say hi'

Sau khoảng thời gian "úp mở", mới đây, khách mời đặc biệt của chương trình Anh trai say hi đã được bật mí, và đó chính là nam diễn viên Nanon Korapat.

Theo đó Nanon là mỹ nam người Thái gốc Việt, gần đây đã tạo nên "cơn sốt" trên toàn châu Á với vai chính trong phim Bad Buddy. Tác phẩm này là hiện tượng boylove của xứ chùa vàng, đã lọt Top 1 Trending toàn cầu trên mạng xã hội Twitter.

Tham gia nghệ thuật từ năm lên 3 tuổi, Nanon là gương mặt quen thuộc với giới trẻ Việt qua nhiều quảng cáo từ các thương hiệu nổi tiếng và các bộ phim truyền hình ăn khách. Độ ảnh hưởng của Nanon phủ sóng tại Thái Lan và khu vực lân cận với các buổi fan meeting thu hút hàng nghìn fan tại Thái Lan, Việt Nam, Hồng Kông, Nhật Bản và chuỗi concert Châu Á 2024 sẽ diễn ra tại Đài Loan cùng những địa điểm nói trên.

Chàng diễn viên sinh năm 2000 đang là ngôi sao sáng giá của "ông lớn" GMMTV, được nhiều nhà sản xuất phim và các nhãn hàng thời trang săn đón. Không chỉ sở hữu ngoại hình điển trai và tài năng diễn xuất ấn tượng, Nanon còn là một nghệ sĩ gen Z đa tài, có khả năng hát, chơi nhạc cụ, sáng tác. Đơn cử ca khúc Just Friend? - nhạc phim Bad Buddy do anh thể hiện đã thắng giải The Best Theme Song tại Lễ trao giải Asian Television Awards lần thứ 27 (2022).

Chia sẻ cảm nhận khi đến với chương trình Anh trai say hi, Nanon cho biết: "Tôi cảm thấy thật hào hứng và vinh dự khi đứng nơi đây. 30 Anh Trai đều là những nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam và giờ họ đều tập hợp tại đây. Cho nên theo tôi đây là một chương trình vô cùng hoành tráng. Tôi cảm thấy bầu không khí thân thiết chẳng khác gì ở nhà mình. Nếu ở Thái Lan có chương trình như vậy, chắc cũng tạo nên cảm xúc tương tự".

Trước ngày tập 1 lên sóng, cộng đồng mạng đã xôn xao dự đoán liệu Nanon có là một thành viên trong đội hình các Anh Trai, hay sẽ là nhân tố mang đến thử thách và những cuộc đối đầu âm nhạc cân tài cân sức? Ngoài ra, các bài hát trong chương trình đều là sáng tác hoàn toàn mới, được sản xuất bởi giám đốc âm nhạc JustaTee cùng đội ngũ hơn 20 producer và nhạc sĩ, nên người hâm mộ cũng rất đón chờ những bài hát mới và các tiết mục trình diễn "đốt cháy" sân khấu đến từ Nanon cùng dàn Anh Trai.

Có thể nói sự xuất hiện của một ngôi sao gen Z nổi tiếng không chỉ ở Thái Lan mà còn là trong khu vực hứa hẹn sẽ mang đến một chương trình âm nhạc sống còn có format thuần Việt hấp dẫn, lôi cuốn.