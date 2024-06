Lou Hoàng tìm lại cảm hứng với âm nhạc bên cạnh hot girl Xoài Non

Lou Hoàng cho biết, anh ấp ủ bài hát này đến tận 4 năm, trong đó thai nghén mất… 3 năm, thực hiện tới 25 bản phối nhưng đều thất bại vì cảm thấy không thật sự hài lòng. Cuối cùng đành phải quay về với "người cũ" là nhà sản xuất Only C để làm lại từ đầu. Sau khi có nhạc nền, Lou Hoàng thu âm, mix và ra master trong vòng 4 ngày.

Ngày đẹp trời để nói chia tay hiện thu về hơn 2 triệu lượt xem trên YouTube và đứng thứ 2 mục thịnh hành về âm nhạc tại Việt Nam trên nền tảng này NSCC

Ngày đẹp trời để nói chia tay không chỉ đánh dấu sự trở lại với âm nhạc mà còn mang thông điệp tích cực: sự yêu nghề của Lou Hoàng. "Nghệ sĩ cũng là con người, trong thời gian mang bệnh, tôi thậm chí không cười, không cử động cơ mặt được. Chán nản đến mức muốn bỏ nghề, buông xuôi tất cả; nhưng tôi nghĩ mình phải cố gắng vì bản thân, gia đình. Trong quá trình tập trung chữa bệnh, tôi cũng tìm lại cảm hứng với âm nhạc, dành thời gian nhiều hơn cho việc sáng tác. Tôi đã thực hiện 10 ca khúc với Wanner Music Việt Nam (WMVN) mà Ngày đẹp trời để nói chia tay là 1 trong 10 số ấy!", anh chia sẻ.

"Trùng hợp mà thời điểm tôi ra mắt MV thì Xoài Non và Xemesis công bố việc chia tay chứ bản thân tôi chưa bao giờ muốn dựa vào scandal", Lou Hoàng cho biết NSCC

Để đánh dấu cột mốc khi về với WMVN, Lou Hoàng đã mời lại hot girl Xoài Non (từng góp phần thành công cho MV Bắt cóc con tim - 2022) tham gia MV lần này. Vô tình, MV được ra mắt trong thời điểm hot girl này đang khá ồn ào với đời sống cá nhân. Tuy nhiên, Lou Hoàng cho biết: "Chính tôi cũng bất ngờ với drama lần này bởi khi quay hình, anh Xemesis còn đến trường quay thăm chúng tôi, tôi với hai vợ chồng cũng khá là thân thiết. Khi quay hình, Xoài Non rất là chuyên nghiệp, không ngại những cảnh quay khó hay cần nhiều cảm xúc. Trùng hợp mà thời điểm tôi ra mắt MV thì Xoài Non và Xemesis công bố việc chia tay chứ bản thân tôi chưa bao giờ muốn dựa vào scandal".

Nội dung ca khúc lẫn MV cũng mang một hình ảnh Lou Hoàng khác với trước đây, bởi anh muốn rằng, dẫu những bài hát bên trong có buồn đến đâu thì chất nhạc cũng phải vui vẻ, một dạng "happy sad song", giảm thiểu đi những điều tiêu cực.

Ca khúc đồng thời vào top các bảng xếp hạng nhạc số tại Việt Nam như: top 3 Apple Music, top 4 iTunes và top 9 Spotify Daily NSCC

Hiện MV đã đứng thứ 2 trên danh mục âm nhạc thịnh hành trên YouTube. Ca khúc được kết hợp pop và R&B tạo nên giai điệu bắt tai, lôi cuốn. Nội dung Ngày đẹp trời để nói chia tay là những cảm xúc và suy nghĩ của một chàng trai sau khi kết thúc một mối tình mà bản thân phải học cách chấp nhận để bước tiếp.

Minh họa cho bài hát, Lou Hoàng đã kể câu chuyện bằng những thước phim đậm chất "thanh xuân vườn trường", về một đám cưới trong mơ với hot girl Xoài Non, nhưng tiếc thay, chú rể của ngày cưới lại chẳng phải là anh!

Ngày đẹp trời để nói chia tay đồng thời cũng là sản phẩm âm nhạc mở đường cho hành trình của anh tại chương trình Anh trai "say hi" hứa hẹn nhiều bùng nổ trong thời gian tới.