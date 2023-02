Lou Hoàng trở lại sau thời gian gặp vấn đề sức khỏe

Lou Hoàng mở màn năm 2023 bằng ca khúc Thích hay là yêu NVCC

Ngày 9.2, Lou Hoàng phát hành MV Thích hay là yêu, đây là bài hát do anh chấp bút và thể hiện sau khoảng thời gian "ở ẩn". Ca khúc thuộc thể loại pop pha trộn với chất nhạc EDM để tạo nên không khí náo nhiệt, sôi động đón chờ ngày lễ Tình nhân sắp đến. Kết hợp với nhịp điệu vui tươi, phần lời bài hát cũng khiến người hâm mộ thích thú vì mang đậm chất "thả thính".

Với ca khúc Thích hay là yêu, Lou Hoàng muốn mang đến màu sắc âm nhạc tươi vui khi diễn tả tâm trạng bồn chồn của chàng trai lúc tương tư một cô gái. Mặc dù đây chỉ là một MV đơn giản được thiết kế với những dòng lyric và hình ảnh của Lou Hoàng nhưng sản phẩm vẫn nhận được tình cảm của khán giả. Đồng thời, đây còn là một món quà anh dành cho những khán giả đã ủng hộ và đồng hành với anh trong suốt thời gian vừa qua. Theo chủ nhân hit Đếm ngày xa em, MV là bước đệm cho anh trong việc đẩy mạnh sự nghiệp âm nhạc vào năm 2023. Trước đó, trong năm 2022, MV Bắt cóc trái tim của Lou Hoàng cũng đạt được hơn 16 triệu lượt xem.

Lou Hoàng hứa hẹn sẽ hoạt động mạnh mẽ trong năm 2023 NVCC

Hiện tại, sức khỏe của Lou Hoàng đã hồi phục và tích cực góp mặt trong những sự kiện biểu diễn để gặp gỡ khán giả. Được biết, vào tháng 9.2021, ca sĩ Lou Hoàng bất ngờ chia sẻ bị bệnh liệt dây thần kinh số 7, nửa mặt không cử động được. Thông tin này khiến các đồng nghiệp và khán giả lo lắng cho sức khỏe của anh và liên tục gửi lời động viên đến nam ca sĩ.

Lou Hoàng được biết đến là học trò của nhạc sĩ Only C, anh sở hữu khá nhiều bản hit như Đếm ngày xa em (song ca với Only C), Yêu một người có lẽ (song ca với Miu Lê), Mình là gì của nhau, Não cá vàng, Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao, Yêu em dại khờ...