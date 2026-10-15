'Anh trai' Vương Bình tiết lộ tính cách Ngọc Sơn khi làm việc chung

Vương Bình ấn tượng với danh ca Ngọc Sơn bởi sự gần gũi, nhiệt tình Ảnh: NVCC

Ca sĩ Vương Bình vừa ra mắt phiên bản mới của ca khúc Thành-thân, kết hợp cùng danh ca Ngọc Sơn. Màn hòa giọng của hai thế hệ nghệ sĩ tạo nên sự giao thoa giữa chất trữ tình, ngọt ngào đặc trưng của “anh Ba” và tinh thần trẻ trung, hiện đại của ca khúc.

Chia sẻ về lần đầu hợp tác với Vương Bình, Ngọc Sơn dành nhiều lời khen cho giọng hát và tính cách của đàn em. Theo nam danh ca, chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc là điều không dễ có, ngay cả với những người sở hữu kỹ thuật thanh nhạc tốt.

“Vương Bình có một giọng hát rất hay, rất ngọt ngào. Có thể hát tốt nhưng chưa chắc đã ngọt, đã thấm sâu vào lòng người, nhưng Vương Bình có điều đó. Giọng hát của cậu ấy có chất văn minh của phía Bắc, miền Trung nhưng cũng có âm hưởng Nam bộ nữa. Tính tình của Vương Bình ở ngoài cũng rất dễ thương, làm việc rất năng nổ. Sau khi làm việc chung, tôi rất yêu mến em và mong đại gia đình hãy luôn yêu thương, ủng hộ Vương Bình hết mình”, Ngọc Sơn chia sẻ.

Ngọc Sơn gác lịch trình bận rộn, nhận lời thu âm cùng nam ca sĩ trẻ Ảnh: NVCC

Dù lịch trình cá nhân bận rộn, Ngọc Sơn vẫn dành thời gian thu âm Thành-thân sau khi nghe bản nhạc. Nam ca sĩ đánh giá ca khúc mang màu sắc trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn giữ được nét tình cảm, gần gũi của âm nhạc dân gian.

Về phía Vương Bình, anh cho biết mình là người chủ động mời Ngọc Sơn tham gia phiên bản mới của Thành-thân vì nhận thấy chất giọng của đàn anh phù hợp với tinh thần ca khúc. Đáng chú ý, trước dự án này, cả hai chưa có dịp gặp gỡ trực tiếp.

“Anh Ngọc Sơn là một nghệ sĩ vô cùng nổi tiếng, đặc biệt. Cả ba và mẹ của tôi đều yêu mến giọng hát của anh từ rất lâu. Vì vậy, cơ hội được kết hợp với anh trong dự án lần này mang đến cho tôi nhiều cảm xúc đặc biệt”, nam ca sĩ sinh năm 1996 chia sẻ.

Không chỉ ấn tượng với giọng hát của đàn anh, Vương Bình còn bất ngờ trước sự gần gũi, nhiệt tình của Ngọc Sơn khi làm việc chung. Anh kể, khi ngỏ lời mời đàn anh tham gia biểu diễn tại fan meeting, Ngọc Sơn vui vẻ nhận lời và sẵn sàng dành thời gian dự cả hai buổi tổng duyệt.

Sự nhiệt tình của Ngọc Sơn khiến Vương Bình thêm trân trọng lần hợp tác đầu tiên. Với nam ca sĩ trẻ, đây không chỉ là cơ hội kết hợp với một giọng ca được nhiều thế hệ khán giả yêu mến mà còn là trải nghiệm đáng nhớ trong quá trình làm nghề.

Thành-thân nối dài câu chuyện âm nhạc của Vương Bình

Trước khi ra mắt phiên bản song ca cùng Ngọc Sơn, Thành-thân qua phần thể hiện solo của Vương Bình từng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, vào top thịnh hành trên TikTok và Threads. Ca khúc do TDK và Dlight sáng tác, tiếp nối câu chuyện tình yêu từ Thanh tân.

Nếu Thanh tân gợi nhắc những rung động trong trẻo của tuổi trẻ, Thành-thân đưa câu chuyện đến một cột mốc mới: lời hẹn ước gắn bó lâu dài, được đánh dấu bằng đám cưới mang đậm sắc màu miền Tây Nam bộ.

Vương Bình là cựu thành viên nhóm nhạc Monstar, từng tham gia chương trình Tỏ tình hoàn mỹ, Anh trai say hi năm 2025, Tinh hà say hi 2026 Ảnh: NVCC

Thay vì tiếp tục khai thác hình ảnh thanh xuân vườn trường, Vương Bình đưa chất liệu văn hóa quê hương vào sản phẩm âm nhạc qua giai điệu mộc mạc, cách luyến láy đặc trưng và việc sử dụng mẫu âm thanh từ ca khúc Rồi tới luôn của NAL.

Là người con Bến Tre, nam ca sĩ khai thác sắc màu miền Tây như một cách thể hiện bản sắc cá nhân, đồng thời tạo dấu ấn riêng cho câu chuyện âm nhạc của mình.