Ngọc Sơn trải lòng chuyện làm nghề ở tuổi U.60

Tối 24.7, chương trình nghệ thuật Làng đèn ký ức diễn ra tại tòa nhà Thông tấn xã Việt Nam khu vực TP.HCM, thu hút đông đảo khán giả tham dự.

Đèn lồng Hội An, điệu bài chòi... được tái hiện trên sân khấu qua bàn tay "nhào nặn" của sinh viên Ảnh: H.D

Dự án do nhóm 8 sinh viên Trường cao đẳng FPT Polytechnic thực hiện, gồm: Lương Ngọc Anh, Nguyễn Nhật Minh Thy, Lê Trần Như Tiên, Nguyễn Mai Thủy Tiên, Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Thế Ngọc, Tống Châu Du và Bùi Đức Tài. Lấy cảm hứng từ những chiếc đèn lồng truyền thống của phố cổ Hội An, chương trình mong muốn đưa người trẻ đến gần hơn với các giá trị văn hóa dân tộc thông qua nghệ thuật biểu diễn kết hợp không gian trải nghiệm tương tác.

Với thông điệp "Ngược dòng thời gian - Thắp niềm di sản", Làng đèn ký ức tái hiện không gian Hội An xưa qua các tiết mục múa, bài chòi, nhạc kịch cùng nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa. Đặc biệt, sự xuất hiện của ca sĩ Ngọc Sơn mang đến nhiều cảm xúc khi ông chia sẻ về hành trình làm nghề, tình yêu dành cho văn hóa truyền thống và niềm tin vào thế hệ trẻ trong việc gìn giữ, lan tỏa các giá trị dân tộc.

"Giữ được nguồn cội là giữ được tất cả"

Ngọc Sơn cảm động khi di sản văn hóa dân tộc được các bạn sinh viên kế thừa và lan tỏa Ảnh: H.D

Chia sẻ với Thanh Niên, Ngọc Sơn cho biết điều khiến ông nhận lời đồng hành cùng chương trình không nằm ở quy mô hay hình thức tổ chức, mà ở tâm huyết của nhóm sinh viên trong nỗ lực lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống.

Theo anh, việc người trẻ chủ động kể câu chuyện di sản bằng ngôn ngữ nghệ thuật là tín hiệu đáng mừng, cho thấy những giá trị văn hóa dân tộc vẫn được gìn giữ và tiếp nối qua nhiều thế hệ. "Tôi rất vui khi thấy các bạn trẻ vẫn nhớ đến nguồn cội, đến tinh hoa văn hóa dân tộc. Điều đó chạm đến trái tim tôi và khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ", giọng ca Tình cha bày tỏ.

Chính sự nhiệt huyết ấy cũng khiến Ngọc Sơn sẵn sàng điều chỉnh lịch trình. Dù đang lưu diễn tại các tỉnh phía bắc, anh vẫn thu xếp bay vào TP.HCM để đồng hành cùng chương trình. Anh cho biết biểu diễn hoàn toàn tự nguyện, không nhận cát sê và tự túc toàn bộ chi phí đi lại với mong muốn tiếp thêm động lực cho những dự án cộng đồng do sinh viên thực hiện.

Không chỉ là nhạc kịch, lồng đèn hay bài chòi mà qua cách thể hiện của các bạn sinh viên ta còn thấy vẻ đẹp của trang phục của người Việt xưa Ảnh: H.D

Với Ngọc Sơn, hình ảnh chiếc lồng đèn không chỉ gợi nhắc về phố cổ Hội An mà còn đưa ông trở về ký ức tuổi thơ. Anh kể, mỗi dịp trung thu, cả gia đình lại quây quần vót tre, dán giấy làm lồng đèn. Với "anh Ba", đó không chỉ là món đồ chơi tuổi thơ mà còn là biểu tượng của sự sum vầy, tình thân và tình yêu quê hương. Chính những chiếc lồng đèn mộc mạc ấy đã nuôi dưỡng trong anh tình yêu dành cho văn hóa dân tộc từ thuở nhỏ.

Theo Ngọc Sơn, người trẻ hôm nay không chỉ là những người tiếp nhận di sản mà còn là cầu nối đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Anh cho rằng hội nhập là xu thế tất yếu nhưng không đồng nghĩa với việc đánh mất bản sắc. Nam ca sĩ nhắn nhủ: "Chìa khóa để các bạn bước vào đời là biết gìn giữ nguồn cội, những truyền thống văn hóa mà cha ông để lại. Giữ được nguồn cội là giữ được tất cả. Nếu quên đi di sản văn hóa dân tộc và đi lệch hướng, chúng ta sẽ đánh mất rất nhiều điều. Điều đó cực kỳ nguy hiểm".

Tâm thế làm nghề của Ngọc Sơn ở tuổi U.60

Ngọc Sơn hát "Yêu dân tộc Việt Nam" trên sân khấu "Làng đèn ký ức" Ảnh: H.D

Ở tuổi 59, Ngọc Sơn cho biết vẫn giữ được nguồn năng lượng dồi dào và niềm đam mê mãnh liệt với nghề. Anh thấy may mắn khi đến nay vẫn được khán giả yêu thương, đón nhận và "Tổ còn đãi" để có đủ sức khỏe tiếp tục cống hiến. "Tôi còn khỏe hơn cả ngày xưa. Có lẽ vì luôn yêu thương cha mẹ, quê hương, đất nước và khán giả nên lúc nào tôi cũng thấy mình tràn đầy năng lượng. Càng được cống hiến, càng đồng hành với những chương trình ý nghĩa thì tôi càng hạnh phúc", anh chia sẻ.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật và đạt được những thành tựu nhất định, không ít người cho rằng đích đến của một nghệ sĩ là những danh hiệu cao quý. Tuy nhiên, với Ngọc Sơn, điều anh theo đuổi chưa bao giờ là danh xưng mà là hành trình cống hiến bền bỉ cho nghệ thuật và khán giả. "Mỗi người có một con đường riêng. Con đường của tôi là cứ cống hiến. Tôi quan niệm 'thi ân bất cầu báo'. Danh hiệu nếu có thì tôi trân trọng, còn nếu không thì mình vẫn đóng góp cho đời, như vậy cũng đã hạnh phúc rồi", anh bộc bạch.

Ngọc Sơn vẫn rất "máu lửa" khi mỗi lần bước lên sân khấu Ảnh: NVCC

Ngọc Sơn cũng thẳng thắn trước ý kiến cho rằng ông sống quá vô tư, làm nghề mà không biết tính toán. Anh cho biết bản thân "tính rất kỹ", nhưng điều ông cân nhắc chưa bao giờ là lợi ích hay sự được mất. "Có lẽ nhiều người nghĩ tôi sống mà không biết tính toán, nhưng thật ra tôi tính rất kỹ. Tôi tính xem hôm nay lên sân khấu sẽ làm gì để khán giả vẫn thấy mình hát hay, vẫn thấy mình còn phong độ và luôn giữ được tình cảm của khán giả, chứ không phải tính toán vì bất kỳ điều gì khác", giọng ca xứ Quảng chia sẻ.

Theo "Ông hoàng nhạc sến", đó cũng là lý do sau nhiều năm làm nghề, ông vẫn không ngừng rèn luyện sức khỏe, học hỏi và trau dồi chuyên môn để mỗi lần xuất hiện đều mang đến những màn trình diễn chỉn chu. Với Ngọc Sơn, tình cảm của khán giả mới là phần thưởng lớn nhất, đồng thời là động lực để anh bền bỉ cống hiến trên hành trình nghệ thuật.