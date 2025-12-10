Anh trừng phạt loạt thực thể với lý do lo ngại đe dọa mạng

Trong tài liệu chính sách công bố kèm danh sách trừng phạt, Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper ngày 9.12 cho biết châu Âu đang đối mặt với "các mối đe dọa hỗn hợp ngày càng leo thang - từ xung đột quân sự, thao túng không gian mạng đến thông tin - được thiết kế để gây bất ổn nền dân chủ, phá hoại hạ tầng thiết yếu và làm suy yếu lợi ích của chúng ta".

Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper tại Berlin, Đức ngày 19.11.2025 ẢNH: REUTERS

Theo AFP, Anh áp lệnh trừng phạt đối với kênh Telegram Rybar, Quỹ Hỗ trợ và bảo vệ quyền của đồng bào sống ở nước ngoài (Pravfond) - bị tình báo Estonia cáo buộc là bình phong của Cơ quan Tình báo quân đội Nga (GRU), và Trung tâm Chuyên môn địa chính trị - tổ chức tư vấn do nhà hoạt động Nga Aleksandr Dugin điều hành.

Hai công ty có trụ sở tại Trung Quốc cũng bị đưa vào danh sách với cáo buộc "các hoạt động mạng rộng khắp chống lại Anh và các đồng minh của nước này".

Ngoại trưởng Cooper nhấn mạnh Anh và phương Tây đang phải đối mặt với các hoạt động phá hoại vật lý, chiến dịch tung tin giả và thao túng thông tin "tràn ngập mạng xã hội bằng nội dung do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh và video bị chỉnh sửa", nhằm làm suy yếu sự ủng hộ dành cho Ukraine.

Bài phát biểu của Ngoại trưởng Cooper diễn ra đúng dịp 100 năm ký kết Hiệp ước Locarno, trong bối cảnh bức tranh an ninh châu Âu chịu nhiều thách thức và Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục đặt dấu hỏi về các cam kết xuyên Đại Tây Dương.



Phía Nga và Trung Quốc chưa bình luận về thông tin mới trên. Hồi tháng 10, Trung Quốc đã kêu gọi Anh ngay lập tức dỡ bỏ các lệnh trừng phạt áp dụng đối với các thực thể và cá nhân Trung Quốc, sau khi London công bố các biện pháp mới nhắm vào 11 thực thể Trung Quốc, theo kênh truyền hình CGTN.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt đơn phương này không có cơ sở trong luật pháp quốc tế và xâm phạm các quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp Trung Quốc.