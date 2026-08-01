Anh Tú Atus lật ngược thế cờ ở tập 2 'Running Man Vietnam 2026'

Sau khi mở màn mùa mới với tập đặc biệt và tập đầu tiên phát sóng cuối tháng 7, Running Man Vietnam 2026 tiếp tục thu hút sự quan tâm của khán giả với tập 2 mang tên Đàm phán sinh tử. Chương trình giữ nguyên dàn thành viên quen thuộc gồm Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Quang Tuấn, Quang Trung, Quân A.P và Anh Tú Atus. Đây cũng là mùa giải đánh dấu sự trở lại của Anh Tú Atus sau khi giành danh hiệu quán quân mùa trước.

Ở tập mới, nhà sản xuất đưa người chơi bước vào cuộc đối đầu giữa Gia tộc R và Băng nhóm X. Khách mời lần này gồm cascadeur Tuấn Voi, cascadeur Kim Dung, diễn viên hành động Đại Bảo, Steven Nguyễn và Quốc Anh. Sự xuất hiện của các nghệ sĩ có thế mạnh về thể lực và hành động khiến các thử thách trở nên quyết liệt hơn.

Anh Tú Atus tiếp tục ghi dấu trong tập 2 Running Man Vietnam 2026 Ảnh: NVCC

Anh Tú Atus thay đổi cục diện trận đấu

Đúng như tên gọi Đàm phán sinh tử, luật chơi không chỉ yêu cầu người tham gia hoàn thành nhiệm vụ mà còn phải liên tục thương lượng thay đổi chiến thuật khi cần thiết. Những màn "lật kèo" diễn ra liên tiếp khiến cục diện nhiều lần thay đổi, buộc các đội phải tính toán để bảo toàn lợi thế.

Theo diễn biến của chương trình, Anh Tú Atus tiếp tục đảm nhận vai trò gián điệp của Băng nhóm X. Ở chặng cuối, Băng nhóm X vượt qua Gia tộc R để giành chiến thắng chung cuộc. Kết quả này giúp Anh Tú Atus tiếp tục có thêm một dấu ấn sau khi trở lại chương trình với tư cách quán quân của mùa trước.

Sau khi tập 2 lên sóng, Anh Tú Atus cũng chia sẻ loạt ảnh thời trang mới trên trang cá nhân. Trong bộ ảnh, nam nghệ sĩ lựa chọn phong cách tối giản với các thiết kế mang hơi hướng thời trang nam đương đại, sử dụng tông màu trung tính và cách tạo dáng tiết chế.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả tiếp tục nhắc đến màn thể hiện của Anh Tú Atus trong tập phát sóng mới. Một số cụm từ liên quan đến nam nghệ sĩ và chương trình xuất hiện trong danh sách chủ đề được thảo luận, cho thấy sức hút của Running Man Vietnam 2026 sau hai tập đầu.

Với việc xây dựng nhiều cú "twist" cùng sự góp mặt của các khách mời có thế mạnh về hành động, Running Man Vietnam 2026 đang duy trì nhịp độ kịch tính ngay từ những tập đầu. Chiến thắng của Băng nhóm X ở Đàm phán sinh tử cũng mở ra những diễn biến khó đoán cho các chặng tiếp theo của chương trình.