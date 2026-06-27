Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc trở lại, 'Running Man Vietnam 2026' có gì khác biệt?

Running Man Vietnam 2026 công bố các thành viên tham gia ẢNH: BTC

Theo thông tin từ nhà sản xuất Running Man Vietnam 2026, toàn bộ 7 thành viên mùa 3 cùng người dẫn chuyện Lê Nhân sẽ tiếp tục đồng hành trong mùa giải mới. Đội hình gồm Trấn Thành, Anh Tú Atus, Quang Tuấn, Quang Trung, Liên Bỉnh Phát, Quân A.P và Ninh Dương Lan Ngọc. Sự trở lại của "gia tộc R" hứa hẹn tiếp tục mang đến những màn rượt đuổi, những cuộc đấu trí bất ngờ và vô số khoảnh khắc giải trí đặc trưng đã làm nên thương hiệu của chương trình.

'Running Man Vietnam 2026' lên sóng sớm, hé lộ format mới

Nói về format của chương trình năm nay, nhà sản xuất hé lộ: "Tưởng chừng đây chỉ là một kỳ nghỉ xa hoa để thư giãn, tận hưởng mùa hè và cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp, nhưng ngay từ những bước chân đầu tiên, chuyến đi đã rẽ sang một hướng hoàn toàn không ai ngờ tới. Mỗi điểm dừng chân mở ra một thế giới mới. Mỗi cuộc gặp gỡ đều có thể trở thành một thử thách. Xen giữa những cuộc rượt đuổi, các màn đấu trí và những nhiệm vụ liên tiếp là những khoảnh khắc gắn kết, chữa lành và tiếng cười rất riêng của "gia tộc R".

Không chỉ là một cuộc đua, mùa giải năm nay còn là hành trình khám phá nhiều không gian, văn hóa và trải nghiệm khác nhau, mang tinh thần trẻ trung, rực rỡ và đậm chất mùa hè nhất từ trước đến nay. Điều còn lại sau mọi cuộc cạnh tranh không chỉ là chiến thắng, mà còn là những ký ức, tình bạn và hành trình trưởng thành của mỗi thành viên.

Trấn Thành, Lan Ngọc, Anh Tú Atus cùng hội tụ tại mùa 4 ẢNH: BTC

Thông qua những câu chuyện được cài cắm xuyên suốt chương trình, ê kíp kỳ vọng khán giả sẽ tìm thấy hình ảnh của chính mình trong chuyến phiêu lưu ấy, để thêm yêu cuộc sống với tất cả những thử thách nhưng cũng đầy những điều đẹp đẽ đang chờ phía trước.

Khác với mùa 3 phát sóng vào cuối năm 2025, mùa 4 được đưa lên sóng sớm hơn nhằm đáp lại sự mong đợi của khán giả. Trước đó, Running Man Vietnam 2025 đã tạo nên cú bùng nổ trong thị trường gameshow giải trí khi ghi nhận hơn 2 tỉ lượt xem trên tất cả các nền tảng, liên tục dẫn đầu các bảng xếp hạng thảo luận trên mạng xã hội và trở thành một trong những chương trình truyền hình được quan tâm nhất trong năm.

Running Man Vietnam 2026 - Chạy ngay đi phát sóng chính thức vào 21 giờ thứ sáu hằng tuần, từ 24.7 trên HTV7 ẢNH: BTC

Đặc biệt, tập cuối của mùa 3 được phát hành tại rạp đã thu hút hơn 250.000 lượt khán giả, đạt doanh thu gần 40 tỉ đồng, trở thành cột mốc hiếm có đối với một chương trình truyền hình thực tế tại Việt Nam.