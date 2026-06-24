Cơ hội cho nghệ sĩ trẻ trước 'làn sóng' gameshow

Anh trai "say hi" được xem là bước đệm giúp nhiều cái tên đến gần hơn với khán giả. Điển hình là ca sĩ Buitruonglinh, sau thành tích á quân mùa 2 (2025) đã tạo được dấu ấn với live concert Từng ngày diễn ra tại TP.HCM và Hà Nội tháng 4 vừa qua, mới đây là Hải Phòng (20.6). Tại TP.HCM, dự án sau khi mở bán vé đã "sold out" chỉ sau 12 phút, cho thấy sự quan tâm của khán giả dành cho giọng ca sinh năm 1999.

CongB chăm chỉ ra sản phẩm, nhận được sự ủng hộ của khán giả sau Anh trai “say hi” ẢNH: NVCC

Nhiều nhân tố mới cũng tích cực ra mắt sản phẩm âm nhạc sau khi bước ra từ các chương trình. Trong đó, CongB từng có thời gian dài làm thực tập sinh tại Hàn Quốc và tham gia nhiều chương trình âm nhạc sống còn. Việc góp mặt trong Anh trai "say hi" mùa 2 được xem là bước ngoặt quan trọng, giúp anh từng bước tiếp cận khán giả trong nước. Sau chương trình, CongB ra mắt EP CongBday gồm 5 ca khúc mang màu sắc trẻ trung, nhận được phản hồi tích cực từ khán giả.

Hãy nghe tôi hát hiện gây chú ý khi là sân chơi tìm kiếm những giọng ca tiếp nối của dòng nhạc trữ tình bolero, còn Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2 sắp ra mắt với định dạng mới. Bên cạnh những gương mặt từng có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật như Đại Nghĩa, Trịnh Thăng Bình, Nguyễn Văn Chung…, chương trình được kỳ vọng sẽ là bệ phóng cho những gương mặt trẻ như Thái Lê Minh Hiếu, 14 Casper, Hà An Huy…

Chia sẻ về lý do tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai sau dấu ấn ở Tân binh toàn năng, Thái Lê Minh Hiếu cho biết anh xem chương trình lần này là hành trình để mình trưởng thành hơn, khám phá thêm giới hạn mới của bản thân trên con đường nghệ thuật.

Làm sao để đi đường dài ?

Không thể phủ nhận sự bùng nổ của các gameshow hiện nay mở ra nhiều cơ hội cho các nghệ sĩ trẻ trong hành trình tiếp cận khán giả. Nếu như trước đây, nhiều người mất vài năm chật vật trong nghề để tìm kiếm cơ hội thì hiện tại, đôi khi một cái tên có thể "vụt sáng thành sao" chỉ sau một chương trình. Bởi trên thực tế, đây là nơi giúp những gương mặt trẻ bộc lộ tài năng, cá tính, bản lĩnh…, đồng thời rèn luyện, trau dồi kinh nghiệm làm nghề.

Thái Lê Minh Hiếu tiếp tục thử sức với Anh trai vượt ngàn chông gai ẢNH: BTC

Tuy nhiên, theo ông Trần Đình Phương, Phó tổng giám đốc Công ty Truyền thông Bee, cơ hội lớn luôn đi kèm với thách thức lớn, trước hết là áp lực về chuyên môn. Nhiều chương trình hiện nay đòi hỏi nghệ sĩ không chỉ giỏi trong lĩnh vực sở trường mà còn phải học hỏi, chinh phục những thử thách mới. Nhiều chương trình yêu cầu người chơi phải hát, nhảy, diễn xuất, ứng biến hoặc làm việc nhóm trong thời gian ngắn. Điều đó buộc nghệ sĩ trẻ phải có sự chuẩn bị nghiêm túc, đồng thời biết cách tạo dấu ấn riêng trong môi trường có nhiều đồng nghiệp cùng tranh tài thay vì chấp nhận "hòa tan".

"Khi tham gia một chương trình có sức hút lớn, mọi màn thể hiện, phát ngôn hay cách ứng xử đều được công chúng và truyền thông theo dõi sát sao. Chỉ một khoảnh khắc thiếu kiểm soát cũng có thể tạo ra những tranh luận không mong muốn. Vì vậy, bên cạnh tài năng, nghệ sĩ trẻ còn cần sự chuyên nghiệp, tinh thần cầu thị và khả năng chịu áp lực trước những đánh giá đa chiều từ khán giả", ông Trần Đình Phương nhận định.

Gameshow có thể mở ra cơ hội, nhưng hành trình nghề nghiệp phía sau mới là điều quan trọng. Trên thực tế, không phải cứ chiến thắng trong một chương trình thì sẽ duy trì được thành công lâu dài. Ngược lại, nhiều nghệ sĩ dù không tiến sâu nhưng nhờ có dự án chất lượng, định hướng rõ ràng vẫn có thể tạo nên sự bứt phá. Do đó, những gương mặt trẻ cần xem gameshow như một cơ hội phát triển chứ không phải đích đến của nghề nghiệp. Thay vì đắm chìm trong "chiến thắng", họ cần tỉnh táo trước những hiệu ứng tức thời, tiếp tục hành trình chứng minh năng lực thông qua sản phẩm mới cũng như gìn giữ tư duy, đạo đức khi làm nghề.

Bàn về việc đi đường dài với nghề, ông Trần Đình Phương chia sẻ nghệ sĩ trẻ cần xây dựng bản sắc riêng. Trong bối cảnh ngày càng nhiều chương trình và nhiều gương mặt mới xuất hiện, việc được chú ý không còn quá khó, nhưng để tạo được dấu ấn khác biệt và được khán giả nhớ đến mới là điều quan trọng.

"Bản sắc ấy không chỉ nằm ở tài năng mà còn ở tư duy làm nghề, cách ứng xử và những giá trị mà nghệ sĩ lựa chọn theo đuổi. Theo tôi, gameshow có thể mở ra cơ hội, nhưng hành trình nghề nghiệp phía sau mới là điều quyết định vị trí của một nghệ sĩ trong lòng công chúng", ông Phương chia sẻ.