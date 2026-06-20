Nghệ sĩ piano gốc Việt nổi tiếng trên TikTok toàn cầu biểu diễn tại TP.HCM

Sự xuất hiện của anh trong đêm Fête de la Musique không chỉ mang đến những giai điệu giàu cảm xúc mà còn kể câu chuyện về sự giao thoa giữa hai nền văn hóa Việt Nam - Pháp bằng ngôn ngữ không biên giới của âm nhạc.

Không cần sân khấu hoành tráng hay hiệu ứng cầu kỳ, Văn Toàn được đông đảo khán giả biết đến qua những video ghi lại hành trình đưa cây đàn piano đến các quảng trường, nhà ga hay góc phố nhộn nhịp ở châu Âu. Từ những không gian vốn chỉ dành cho dòng người hối hả, âm nhạc của anh đã khiến nhiều người dừng chân, lắng nghe và tìm thấy sự kết nối với nhau.

Đó cũng chính là tinh thần của Fête de la Musique - lễ hội âm nhạc ra đời tại Pháp năm 1982 với mong muốn đưa nghệ thuật đến gần công chúng hơn ẢNH: LỆ THỦY

Hơn 4 thập niên qua, lễ hội âm nhạc Fête de la Musique đã lan tỏa tới hơn 100 quốc gia và trở thành một biểu tượng văn hóa của nước Pháp, nơi ai cũng có thể trở thành người biểu diễn hoặc người thưởng thức.

Tại TP.HCM, tinh thần ấy được tái hiện trong đêm nhạc tối 19.6 ẢNH: LỆ THỦY

Ở Văn Toàn, người ta thấy hình ảnh của một thế hệ công dân toàn cầu nhưng không đánh mất sự gắn bó với nguồn cội. Vì thế, sự xuất hiện của anh trong đêm Fête de la Musique không đơn thuần là một màn trình diễn âm nhạc. Mỗi bản nhạc vang lên như nhịp cầu kết nối ký ức với hiện tại, quê hương với nơi anh trưởng thành, góp phần kể câu chuyện giao thoa văn hóa bằng ngôn ngữ không biên giới của âm nhạc.

Trong không gian được thắp sáng bởi hàng trăm ngọn nến, những giai điệu piano của Văn Toàn hòa cùng tiếng violin và saxophone, dẫn dắt người nghe đi qua nhiều cung bậc cảm xúc ẢNH: BTC

Các tác phẩm kinh điển của Pháp đan xen với những giai điệu quen thuộc của Việt Nam tạo nên bức tranh âm nhạc đa sắc, phản ánh hành trình gặp gỡ của hai nền văn hóa.

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của chương trình là khi những nhạc công bất ngờ xuất hiện giữa đám đông và hòa mình vào màn trình diễn, tạo nên bầu không khí đầy hứng khởi ẢNH: BTC

Sân khấu dường như biến mất. Khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả cũng không còn, chỉ còn âm nhạc và những con người đang cùng chia sẻ một khoảnh khắc đáng nhớ. Đó chính là tinh thần mà Fête de la Musique gìn giữ suốt hơn 4 thập niên qua: âm nhạc không phải để tôn vinh những ngôi sao, mà để kết nối con người.

Trong đêm diễn tại TP.HCM, Văn Toàn đã kể lại tinh thần ấy bằng thứ ngôn ngữ quen thuộc nhất của mình - những phím đàn giàu cảm xúc.

Văn Toàn góp phần kể câu chuyện giao thoa văn hóa Việt - Pháp bằng ngôn ngữ không biên giới của âm nhạc

ẢNH: BTC

Đội ngũ nhân viên khách sạn xuất hiện như những nhạc công hòa mình vào màn trình diễn ẢNH: BTC

Một khoảnh khắc ấn tượng của chương trình đến khi đội ngũ nhân viên khách sạn với trang phục khăn đóng áo dài bất ngờ xuất hiện như những nhạc công hòa mình vào màn trình diễn. Từ những người tưởng như chỉ đang thực hiện công việc thường ngày, họ bất ngờ bước vào vai trò nghệ sĩ với những màn trình diễn ngẫu hứng, mang lại nhiều bất ngờ cho khán giả. Chính sự sáng tạo ấy đã xóa nhòa ranh giới giữa sân khấu và đời sống, giữa người biểu diễn và người thưởng thức.