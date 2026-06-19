Quế Anh, Ngọc Hằng lan tỏa tinh thần tuổi trẻ qua MV 'Áo xanh gọi tương lai'

Ngọc Hằng và Quế Anh hào hứng tham gia MV Áo xanh gọi tương lai Ảnh: N.A

Ngày 18.6, MV Áo xanh gọi tương lai (tác giả: Bùi Tuấn Ngọc, sản xuất âm nhạc: DTAP) chính thức phát hành trên các kênh của Báo Thanh Niên. Đây là sản phẩm âm nhạc đặc biệt do Báo Thanh Niên sản xuất, như một món quà ý nghĩa gửi tới tuổi trẻ cả nước, chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Áo xanh gọi tương lai là ca khúc đạt giải đặc biệt Cuộc vận động sáng tác ca khúc tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII và được Ban Bí thư T.Ư Đoàn lựa chọn là bài hát chính thức của đại hội. MV Áo xanh gọi tương lai là tình cảm, niềm tin của hơn 2.000 văn nghệ sĩ trẻ, đoàn viên thanh niên, thiếu nhi gửi tặng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII như ca sĩ Anh Tú, Ly Ly, Quân A.P, Double 2T, Hà An Huy, Duyên Quỳnh, Bùi Tuấn Ngọc, Kiều Oanh; MC Sơn Lâm, Phí Linh, Thái Trang; hoa hậu - á hậu Quế Anh, Ngọc Hằng, Trúc Linh, Châu Anh, Vân Nhi; gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, triển vọng các năm: Nguyễn Xuân Lục, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Văn Thiên Vũ, Đỗ Doãn Bách, Phùng Quang Trung, Lô Thị Ngọc Thuý, Nguyễn Lê Thảo Anh.

Gửi gắm suy nghĩ về trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với cộng đồng

Là một trong những nghệ sĩ tham gia MV Áo xanh gọi tương lai, á hậu Ngọc Hằng cho biết cô đặc biệt ấn tượng với thông điệp mà ca khúc truyền tải. Theo người đẹp, những ca từ trong bài hát thể hiện khát vọng cống hiến, tinh thần tiên phong và sự đổi mới của thế hệ trẻ trên hành trình góp sức xây dựng đất nước.

Ngọc Hằng chia sẻ, ngay từ khi nghe bản demo, cô đã cảm nhận đây là một tác phẩm giàu ý nghĩa, khắc họa hình ảnh những người trẻ dám dấn thân, nuôi dưỡng hoài bão lớn và không ngừng hướng tới những giá trị tích cực cho cộng đồng. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, ca khúc càng trở nên gần gũi và truyền cảm hứng mạnh mẽ với cô. Vì vậy, Áo xanh gọi tương lai là một trong những bài hát mà người đẹp đặc biệt yêu thích và tâm đắc.

Á hậu Ngọc Hằng muốn nỗ lực hết mình để tạo ra những giá trị cho cộng đồng Ảnh: N.A

Chia sẻ về vai trò của người trẻ trong giai đoạn hiện nay, á hậu Ngọc Hằng cho rằng điều quan trọng nhất là không ngừng học tập và hoàn thiện bản thân. Theo cô, việc học không chỉ dừng lại ở kiến thức chuyên môn mà còn là quá trình rèn luyện đạo đức, nhân cách và tiếp nối những giá trị tốt đẹp từ các thế hệ đi trước.

Người đẹp nhấn mạnh tri thức là hành trang quý giá giúp người trẻ hiện thực hóa khát vọng cống hiến cho xã hội. Bản thân cô cũng luôn mong muốn tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng và kiên trì theo đuổi mục tiêu ấy bằng những hành động cụ thể.

Nói về cảm xúc khi khoác lên mình màu áo xanh thanh niên, Ngọc Hằng cho biết cô luôn cảm thấy tự hào và được tiếp thêm động lực. Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2022 bày tỏ niềm hạnh phúc khi là một thanh niên Việt Nam, đồng thời xem đó là nguồn sức mạnh để không ngừng nỗ lực trong công việc và cuộc sống.

Quế Anh bày tỏ việc tham gia các hoạt động Đoàn truyền cho cô nguồn năng lượng tích cực, tinh thần nhiệt huyết và ý thức trách nhiệm Ảnh: N.A

Trong khi đó, hoa hậu Quế Anh cho biết việc được góp giọng trong MV Áo xanh gọi tương lai là cơ hội để cô giới thiệu hình ảnh gần gũi hơn với công chúng. Bên cạnh vai trò người đẹp, cô mong muốn được nhìn nhận là một người trẻ yêu quê hương, đất nước và sẵn sàng tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

Quế Anh chia sẻ những trải nghiệm với công tác Đoàn đã giúp cô trưởng thành hơn, đồng thời bồi đắp tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Theo người đẹp, mỗi thanh niên cần ý thức được vai trò của mình trong việc góp phần xây dựng xã hội, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp.

Với vai trò người hoạt động nghệ thuật, Quế Anh cho rằng nghệ sĩ không chỉ cần giữ gìn hình ảnh cá nhân mà còn có trách nhiệm lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Vì vậy, cô luôn nỗ lực học hỏi, hoàn thiện bản thân và cống hiến nhiều hơn cho xã hội.