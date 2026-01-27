Giải Tinh hoa Việt gọi tên Hòa Minzy, DTAP

Tối 26.1 tại TP.HCM, Báo Đại Đoàn Kết và Công ty TNHH Truyền thông, Sáng tạo ZOA Creative đã tổ chức Lễ trao giải Tinh hoa Việt 2025 tôn vinh những tác phẩm, cá nhân và giá trị sáng tạo tiêu biểu, có đóng góp nổi bật cho đời sống văn hóa - nghệ thuật Việt Nam trong năm 2025, nhằm hướng đến việc xây dựng một hệ thống giải thưởng mang tính chiến lược trong việc ghi nhận và lan tỏa các giá trị văn hóa - nghệ thuật đặc sắc Việt Nam.

Giải thưởng Tinh hoa Việt 2025 nhận được sự quan tâm của công chúng

Các tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu tại buổi lễ trao thưởng

Nhà báo Trương Thành Trung - Ủy viên Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Đại Đoàn Kết phát biểu tại buổi lễ trao thưởng Ảnh: BTC

Tham dự lễ ông Lê Quốc Minh - Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận TƯ, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; thiếu tướng Đỗ Triệu Phong - Cục trưởng Cục Truyền thông CAND (Bộ Công an); ông Tăng Hữu Phong - Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó giám đốc Sở VH - TT TP.HCM; nhà văn Trịnh Bích Ngân - Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM... cùng các thành viên hội đồng giám khảo: NSND Vương Duy Biên, NSND Trần Ly Ly, họa sĩ Vi Kiến Thành, đạo diễn – NSƯT Bùi Tuấn Dũng, nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm, nhạc sĩ Huy Tuấn, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, nhà văn Nguyễn Quỳnh Trang.

Không gian lễ trao giải được xây dựng như một hành trình đa giác quan và giàu cảm xúc, nơi các giá trị truyền thống và tinh thần sáng tạo đương đại được kết nối, đối thoại và lan tỏa, phản ánh đúng tinh thần cốt lõi mà giải thưởng Tinh hoa Việt theo đuổi: tôn vinh những giá trị bền vững, mang dấu ấn Việt Nam.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhận giải thưởng Tinh hoa cống hiến của Tinh hoa Việt

Trải qua nhiều vòng chọn lọc, các đề cử được vinh danh đều là những đại diện tiêu biểu cho tinh thần sáng tạo, bền bỉ và trách nhiệm với văn hóa - nghệ thuật dân tộc, với tổng 15,2 triệu lượt xem trên tất cả các nền tảng.



Trong đó, tại hạng mục Tinh hoa văn học có 2,5 triệu lượt xem, và tuyển tập Lối vào của nắng của nhà thơ Trần Lê Khánh đạt lượng xem nhiều nhất. Tại hạng mục Tinh hoa Mỹ thuật, hơn 6 triệu lượt xem, triển lãm Sơn - giấy - đất của họa sĩ Lý Trực Sơn đạt lượng xem nhiều nhất. Tại hạng mục Bảo tồn di sản văn hóa gần 800.000 lượt xem, Lớp học Di sản - nhóm chèo 48h đạt lượng xem nhiều nhất. Tại hạng mục Tinh hoa sân khấu: hơn 1,2 triệu lượt xem, nổi bật với vở chèo Nặng gánh sơn hà.

Ca sĩ Hòa Minzy xúc động nhận danh hiệu Ca sĩ của năm của giải thưởng Tinh hoa Việt Ảnh: BTC

Tôn vinh chương trình Chào Show ở hạng mục Lan tỏa văn hóa Việt

Nhà văn Trịnh Bích Ngân - Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM (phải) cùng khách mời trao giải thưởng Tinh hoa văn học cho đại diện nhà văn Phan Thị Vàng Anh (giữa), với tác phẩm Chuyện nhà Tí (và chuyện nhiều nhà khác)

Ảnh: BTC

Nhận danh hiệu Ca sĩ của năm, Hòa Minzy xúc động rơi nước mắt. Cô cho biết ngay từ khi nghe có giải Tinh hoa Việt đã mong muốn là một trong những nghệ sĩ có cơ hội được nhận giải thưởng cao quý này.

"Hòa tự hào về giải thưởng và luôn biết ơn người dân ở thôn Lạc Xá (Bắc Ninh) cùng đội ngũ ê kíp đã góp phần làm nên một MV Bắc Bling mang đậm những nét văn hóa đặc trưng của người Việt", Hòa Minzy chia sẻ. Cô cũng hứa cố gắng nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới để xứng đáng với giải thưởng danh giá Tinh hoa Việt.

Đặc biệt nhất ở hạng mục Tinh hoa cống hiến, nhạc sĩ Phạm Tuyên đã được vinh danh với chiếc cúp cao quý nhất, như một lời tri ân đối với sự tận hiến của ông cho nền văn hóa - nghệ thuật nước nhà.

Thông qua lễ tôn vinh, giải thưởng Tinh hoa Việt muốn hướng đến việc kết nối nghệ thuật với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, đồng thời tạo động lực để các nghệ sĩ, nhà sáng tạo tiếp tục theo đuổi con đường sáng tạo gắn liền với bản sắc dân tộc.