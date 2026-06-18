Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng hát 'Áo xanh gọi tương lai' chào mừng Đại hội Đoàn

MV âm nhạc được phát hành trên các kênh của Báo Thanh Niên Ảnh: BTC

Áo xanh gọi tương lai là ca khúc đạt giải đặc biệt Cuộc vận động sáng tác ca khúc tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII và được Ban Bí thư T.Ư Đoàn lựa chọn là bài hát chính thức của đại hội. Tác phẩm Áo xanh gọi tương lai gây ấn tượng bởi nhịp điệu hành khúc tươi trẻ, lồng ghép khéo léo khẩu hiệu thành lời ca hiệu triệu. Đặc biệt, những điệp khúc hô - đáp hào hùng (Dân tộc Việt Nam - Đại đoàn kết!; Nơi đâu cần - Thanh niên có...) hứa hẹn tạo nên những màn đồng ca tự hào, thể hiện lời thề sẵn sàng "chinh phục ước mơ" và "căng buồm ra biển lớn" của thanh niên Việt Nam.

Chia sẻ về cảm hứng sáng tác, Bùi Tuấn Ngọc cho biết tình yêu với màu áo xanh thanh niên đã được nuôi dưỡng từ những năm còn là học sinh và càng sâu đậm hơn khi anh trở thành đoàn viên trong quân đội. Theo tác giả, khi khoác lên chiếc áo Đoàn, anh luôn cảm nhận một năng lượng rất tuyệt vời, càng thêm tự hào về truyền thống hào hùng của các thế hệ cha anh đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, hòa bình của đất nước.

Ca, nhạc sĩ Bùi Tuấn Ngọc - tác giả ca khúc Áo xanh gọi tương lai Ảnh: BTC

"Khi nhắc đến thanh niên, chúng ta sẽ nhớ ngay đến màu áo xanh, và đó cũng là lý do mình đặt tên ca khúc này là Áo xanh gọi tương lai. Bởi chính những người tạo nên tương lai, những người cầm chìa khóa mở cánh cửa của đất nước là những người thanh niên. Và những người thanh niên khoác trên mình màu áo xanh tượng trưng cho màu áo để gọi tương lai đến", tác giả Bùi Tuấn Ngọc bày tỏ.

Nhiều nghệ sĩ cùng hòa giọng

MV Áo xanh gọi tương lai là tình cảm, niềm tin của hơn 2.000 văn nghệ sĩ trẻ, đoàn viên thanh niên, thiếu nhi gửi tặng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Các nghệ sĩ và người nổi tiếng đã tham gia như ca sĩ Anh Tú, Ly Ly, Quân A.P, Double 2T, Hà An Huy, Duyên Quỳnh, Bùi Tuấn Ngọc, Kiều Oanh; MC Sơn Lâm, Phí Linh, Thái Trang; hoa hậu - á hậu Ngọc Hằng, Quế Anh, Trúc Linh, Châu Anh, Vân Nhi; gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, triển vọng các năm: Nguyễn Xuân Lục, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Văn Thiên Vũ, Đỗ Doãn Bách, Phùng Quang Trung, Lô Thị Ngọc Thuý, Nguyễn Lê Thảo Anh.

Là một trong những nghệ sĩ góp mặt trong ca khúc Áo xanh gọi tương lai, Duyên Quỳnh cho biết khi hát ca khúc khiến cô nhớ lại những năm tháng đồng hành cùng Đoàn văn nghệ sĩ TP.HCM thực hiện các hoạt động thiện nguyện, những chuyến đi hướng về biên cương, biển đảo hay đến vùng sâu, vùng xa để sẻ chia với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Theo nữ ca sĩ, đó là những kỷ niệm rất xúc động, đồng thời cũng là những hình ảnh đã gắn bó với cô trong suốt chặng đường làm nghề.

MV Áo xanh gọi tương lai nhận được sự tham gia hào hứng và đầy tinh thần trách nhiệm của các nghệ sĩ, người nổi tiếng Ảnh: BTC

Nữ ca sĩ nói thêm, ngay từ khi nghe bản demo Áo xanh gọi tương lai, cô đã cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực, tươi trẻ của ca khúc. Với nữ ca sĩ, đó chính là năng lượng đặc trưng của thanh niên Việt Nam, cho thế hệ đang góp phần kiến tạo tương lai của đất nước.

"Mỗi khi khoác lên mình màu áo xanh thanh niên, tôi cảm thấy bản thân như được trẻ lại, có thêm nhiều năng lượng và động lực để hoạt động, cống hiến nhiều hơn nữa. Tôi rất vui khi nhận được lời mời tham gia ca khúc này và có cơ hội hòa giọng cùng nhiều nghệ sĩ trên khắp đất nước. Tôi nghĩ đây cũng là dịp để lan tỏa những giá trị tích cực của tuổi trẻ, bởi hình ảnh màu áo xanh chính là hình ảnh đại diện cho thế hệ tương lai của đất nước", Duyên Quỳnh chia sẻ.