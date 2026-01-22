Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Anh Tú thông báo việc sử dụng bài hát 'Thưa Đảng' đang gây chú ý

Thạch Anh
Thạch Anh
22/01/2026 19:07 GMT+7

Trong bài đăng trên trang cá nhân, Anh Tú đưa ra thông báo về việc mọi cá nhân, tập thể không chuyên đều có thể sử dụng ca khúc 'Thưa Đảng', không cần xin phép.

Trên trang cá nhân, Anh Tú có những trải lòng khi ca khúc Thưa Đảng do anh thể hiện nhận được sự quan tâm thời gian qua. Trong bài viết, giọng ca 9X bày tỏ niềm hạnh phúc khi sáng tác của mình chạm đến khán giả. Anh bộc bạch: “Tú không biết phải nói bao nhiêu lời cảm ơn, lời tri ân mới đủ”.

Anh Tú thông báo việc sử dụng bài hát 'Thưa Đảng' đang gây chú ý- Ảnh 1.

Anh Tú xúc động trước tình cảm mọi người dành cho ca khúc Thưa Đảng mà anh sáng tác

Ảnh: FBNV

Cũng trong bài đăng, Anh Tú và ê kíp cho biết sẽ gửi quyền sử dụng ca khúc Thưa Đảng đến mọi người để bài hát không chỉ là lời tri ân của nam ca sĩ, mà còn là lời hòa ca. Nam ca sĩ mong nghĩa cử của mình sẽ góp phần tích cực cho xã hội, thiết thực chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

“Kể từ hôm nay, các bạn học sinh, sinh viên, các cá nhân và tập thể, đoàn thể không chuyên đều có thể sử dụng ca khúc để trình diễn miễn phí, không cần xin phép, không cần email và không cần chờ phản hồi. Việc trình diễn ca khúc được áp dụng cho các sự kiện không chuyên - phi thương mại - phi lợi nhuận, không phát hành bản ghi và sản phẩm phái sinh”, anh bày tỏ.

"Với các sự kiện chuyên nghiệp, thương mại không thuộc phạm vi được nêu ở trên vui lòng liên hệ trực tiếp ê kíp của Anh Tú thông qua các kênh liên lạc chính thức để được hỗ trợ”, nam ca sĩ chia sẻ thêm.

Anh Tú thông báo việc sử dụng bài hát 'Thưa Đảng' đang gây chú ý- Ảnh 2.

Hình ảnh Anh Tú khi trình diễn ca khúc Thưa Đảng trong chương trình Mãi mãi niềm tin theo Đảng

Ảnh: FBNV

Anh Tú trải lòng về ca khúc 'Thưa Đảng'

Trước đó, trong chương trình nghệ thuật chính luận Mãi mãi niềm tin theo Đảng - hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ca sĩ Anh Tú lần đầu tiên giới thiệu ca khúc do chính anh sáng tác - Thưa Đảng. Bài hát mang giai điệu hào hùng, trang nghiêm nhưng gần gũi, thể hiện tiếng nói nội tâm của một nghệ sĩ trẻ trước những sự kiện trọng đại của dân tộc.

Chia sẻ về sự lan tỏa của ca khúc, Anh Tú cho biết bản thân hạnh phúc và biết ơn khi giai điệu của Thưa Đảng được lan tỏa rộng rãi, khơi gợi niềm tự hào, dựng xây sự đoàn kết và tiếp tục khẳng định niềm tin sắt son của người dân Việt Nam đến sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

"Thưa Đảng với Tú đó là tiếng thưa vừa hết mực gần gũi, chân thành và ấm áp, vừa giữ được trọn vẹn sự kính trọng, biết ơn. Chữ thưa nhẹ nhàng mà chan chứa biết bao cảm xúc tha thiết. Mỗi lần hát đến ca từ Thưa Đảng, Tú đều cúi đầu và đặt tay lên ngực, như một sự tri ân chân thành, xuất phát từ trái tim một người trẻ được sống trong thời bình, khi đất nước đang vững mạnh đi lên”, anh chia sẻ.

Đức Phúc, Anh Tú góp mặt trong đêm nhạc chào năm mới của VTV

Đức Phúc, Anh Tú góp mặt trong đêm nhạc chào năm mới của VTV

'VTV Countdown 2026' - chương trình chào đón năm mới gây chú ý khi có sự tham gia của dàn nghệ sĩ như Tùng Dương, Đức Phúc, Anh Tú...

