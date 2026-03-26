Nguyễn Duyên Quỳnh ra sao sau 'cơn sốt' ca khúc tỉ view?

Ca khúc nhằm tôn vinh sự dấn thân và khát vọng vươn mình của thế hệ trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Khác với những dự án trước, Thanh niên Việt đến với Duyên Quỳnh như một mối duyên. Chỉ trong vòng 8 ngày kể từ khi nhận được bản thảo từ nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, nữ ca sĩ đã hoàn thiện sản phẩm để kịp gửi tặng khán giả đúng dịp ý nghĩa này.

Với cô, đây không phải là một bài toán về con số hay danh tiếng, mà là lời cảm ơn chân thành dành cho Đoàn Thanh niên - nơi đã cho nữ ca sĩ một quãng thanh xuân đầy ắp kỷ niệm qua các hoạt động cộng đồng trên khắp cả nước.

Duyên Quỳnh sau cơn sốt ca khúc 'tỉ view'

Duyên Quỳnh bắt tay nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, lan tỏa năng lượng tích cực trong Thanh niên Việt Ảnh: NVCC

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ anh luôn trân trọng ở Nguyễn Duyên Quỳnh sự nhiệt tình và cái tâm với cộng đồng: "Quỳnh là một ca sĩ không ngại về cát sê, có thể đi hát ở bất cứ nơi đâu vì thông điệp và mục đích lan tỏa tích cực. Là một công dân trẻ tiêu biểu của TP.HCM, Quỳnh chính là một trong những "ngọn lửa" truyền đi niềm tin về thế hệ trẻ qua bài hát này".

Trong sáng tác lần này, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã khéo léo sử dụng những hình ảnh ẩn dụ như bông hoa rực rỡ, mầm xanh hay ngày mới đầy nắng để miêu tả bầu nhiệt huyết của thanh niên. Bài hát vẫn giữ vững những giá trị truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam như tinh thần "đâu cần thanh niên có", nhưng được đặt trong một không gian âm nhạc mới mẻ.

Thay vì những khái niệm xa xôi, Duyên Quỳnh chọn cách đưa âm nhạc trở về với giá trị nguyên bản của cảm xúc. Cô ưu tiên dùng sức trẻ và sự sáng tạo để làm mới những thông điệp yêu quê hương, giúp lòng tự hào dân tộc thấm sâu vào trái tim người nghe một cách tự nhiên và nhẹ nhàng nhất. Giọng ca 9X cùng ê kíp đã khéo léo dung hòa màu sắc âm nhạc của những thập niên 8X, 9X với kỹ thuật sản xuất hiện đại. Lối xử lý giọng hát của nữ ca sĩ cũng linh hoạt, tràn đầy năng lượng nhưng vẫn giữ được sự gần gũi, không quá học thuật.

Ca sĩ Duyên Quỳnh kiên định với dòng nhạc chính luận, lan tỏa thông điệp tích cực đến khán giả Ảnh: NVCC

Bên cạnh tinh thần dấn thân, Thanh niên Việt còn mang theo khát vọng vươn mình, ghi dấu ấn trong các lĩnh vực từ học tập, nghiên cứu đến nghệ thuật và thể thao. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung kỳ vọng bài hát sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho các bạn trẻ từ 13 đến 33 tuổi, là những trụ cột tương lai của đất nước.

Giữa một thị trường âm nhạc đa dạng, Nguyễn Duyên Quỳnh kiên định với con đường lan tỏa những giá trị tích cực. Cô tin rằng âm nhạc chính luận không hề khô khan nếu người nghệ sĩ biết cách kể chuyện bằng cả trái tim. Nữ ca sĩ bộc bạch: “Quỳnh không lo sợ sự nghiêm túc của nhạc chính luận sẽ khó tiếp cận khán giả. Bởi Quỳnh tin rằng chính sự kiêu hãnh dân tộc trong bài hát sẽ là thỏi nam châm gắn kết mọi người”.

Với niềm tin vào những giá trị bền vững và sức lan tỏa của "người thật, việc thật", Nguyễn Duyên Quỳnh hy vọng ca khúc Thanh niên Việt sẽ trở thành một giai điệu truyền cảm hứng, khơi dậy đam mê và nhiệt huyết cho các bạn trẻ đang nỗ lực mỗi ngày vì một Việt Nam giàu đẹp.