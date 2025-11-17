Nam Cường, Duyên Quỳnh hát ca khúc mừng ngày nhà giáo do AI phổ nhạc

MV Ơn thầy là ca khúc nổi bật trong album Trường đời, sáng tác bởi Lê Long Sơn. Dự án được hoàn thiện trong 19 ngày với sự hỗ trợ của công nghệ AI nhưng vẫn đặt cảm xúc làm trọng tâm, gửi gắm tinh thần “tôn sư trọng đạo”. Ca khúc được ca sĩ Nam Cường, Duyên Quỳnh và dàn hợp xướng 40 giọng ca trẻ trình bày với cách kể mộc mạc. Hình ảnh người thầy được khắc họa như ngọn hải đăng giữa biển đời, soi đường cho bao thế hệ học trò.

Quan điểm của tác giả về ứng dụng AI trong sáng tác

Ông Lê Long Sơn cho biết ca khúc được phổ nhạc bằng AI từ thơ của mình, trước khi được cố vấn âm nhạc Cao Thái Tuấn chỉnh sửa. Trước những lo ngại về việc dùng AI sáng tác, ông khẳng định công nghệ chỉ là công cụ, còn giá trị thật đến từ cảm xúc và tâm huyết của người sáng tạo. “AI làm mọi thứ trở nên dễ dàng, nên nhiều người lo âm nhạc sẽ đại trà. Vì vậy tôi đầu tư gần 40 người để thực hiện MV này, để khẳng định đây là công sức của con người, không phải AI”, ông Lê Long Sơn khẳng định.

Ông Lê Long Sơn và thầy giáo của mình, nhà giáo Nguyễn Đức Hòe, Hiệu trưởng Trường Nhật ngữ Đông Du tại họp báo ra mắt MV Ơn thầy ẢNH: BTC

Tác giả Lê Long Sơn cho rằng AI hỗ trợ chứ không thay thế cảm xúc thật. Giai điệu và cảm xúc là của con người, AI chỉ giúp mọi thứ thuận lợi hơn.

Do vướng lịch trình cá nhân, ca sĩ Nam Cường và Duyên Quỳnh không thể có mặt tại họp báo ra mắt MV này. Tuy nhiên cả hai vẫn giữ vai trò quan trọng khi đảm nhận phần thể hiện chính trong MV Ơn thầy. Giọng hát trữ tình của Nam Cường kết hợp chất giọng ấm, giàu cảm xúc của Duyên Quỳnh tạo nên sắc thái nhẹ nhàng nhưng đầy lắng đọng cho ca khúc.

Ca sĩ Nam Cường trong MV Ơn thầy ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Phần trình bày của bộ đôi còn được nâng đỡ bởi dàn hợp xướng 40 ca sĩ trẻ, giúp không khí tri ân trở nên trang trọng và sâu sắc hơn. Sự hòa quyện giữa giọng ca trưởng thành của hai ca sĩ và năng lượng trong trẻo của lớp trẻ mang đến cảm xúc gần gũi, tái hiện trọn vẹn hình ảnh người thầy, người dìu dắt, chở che, trong ký ức của nhiều thế hệ học trò.

MV phát hành trên các nền tảng số từ ngày 16.11 như lời tri ân gửi đến các thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.