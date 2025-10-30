Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Lễ hội âm nhạc GENfest trở lại với phiên bản mới

Lạc Xuân
Lạc Xuân
30/10/2025 06:20 GMT+7

Tháng 11.2025, Ban tổ chức GENfest chính thức giới thiệu GENfest Presents MBILLION, dự án mở rộng đánh dấu bước chuyển mình từ lễ hội âm nhạc thường niên thành một nền tảng trải nghiệm đa tầng trong hệ sinh thái GENfest.

Theo ban tổ chức, show âm nhạc này được định vị như sân khấu thế hệ mới dành riêng cho nghệ sĩ Việt và cộng đồng người hâm mộ, nơi âm nhạc không chỉ được trình diễn mà còn được kể bằng ngôn ngữ của hình ảnh, ánh sáng và tương tác. Chương trình là tổ hợp mini-concert của các nghệ sĩ Việt, mỗi nghệ sĩ sẽ mang đến một album mang màu sắc cá nhân, được đầu tư chất lượng.

Điểm đặc biệt của chương trình là không chỉ tôn vinh nghệ sĩ, mà còn đưa người hâm mộ trở thành một phần chính thức của văn hóa trẻ. Từ những lightstick, khẩu hiệu, bài hát tiếp sức... những "nghi thức" vốn chỉ có trong cộng đồng người hâm mộ, nay được đưa lên sân khấu, hòa vào câu chuyện của nghệ sĩ. Người xem không còn chỉ đến thưởng thức, mà trở thành người cùng tạo nên trải nghiệm âm nhạc và văn hóa.

Lễ hội âm nhạc GENfest trở lại với phiên bản mới- Ảnh 1.

GENfest Presents MBILLION đánh dấu bước chuyển mình của lễ hội âm nhạc Việt

Ảnh: BTC

Bên cạnh không gian biểu diễn, GENfest Presents MBILLION còn bố trí khu vực triển lãm riêng cho từng nghệ sĩ, nơi kể lại hành trình âm nhạc bằng hình ảnh, vật phẩm và những trải nghiệm chân thực. Người hâm mộ thậm chí có cơ hội gặp gỡ nghệ sĩ tại đây, tạo nên những kết nối gần gũi và đáng nhớ. Chương trình dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 22.11 tại TP.HCM, quy tụ dàn nghệ sĩ trẻ đang được yêu thích như JSOL, Low G, Pháp Kiều...

Được tổ chức lần đầu vào năm 2023 và tiếp nối trong năm 2024, GENfest nhanh chóng trở thành một trong những lễ hội âm nhạc được mong đợi, không chỉ nhờ quy mô hoành tráng mà còn bởi khả năng tạo nên những khoảnh khắc cảm xúc đậm chất cá nhân. Bên cạnh dàn nghệ sĩ Việt đình đám, GENfest từng mời nhiều tên tuổi quốc tế như PSY, Lee Hyori, HyunA, Hwasa, Loco... góp phần khẳng định vị thế của lễ hội này trong đời sống âm nhạc Việt.

Tin liên quan

Lễ hội âm nhạc Forestival 2025 lập kỷ lục mới

Lễ hội âm nhạc Forestival 2025 lập kỷ lục mới

Với thành tích bán hết khu vực ghế ngồi chỉ sau 3 phút và toàn bộ vé trong vòng 10 phút, Lễ hội âm nhạc & sáng tạo Tràng An - Ninh Bình 'Forestival' 2025 đã trở thành một trong những lễ hội âm nhạc 'cháy vé' nhanh nhất từ trước đến nay.

Khám phá thêm chủ đề

Lễ hội âm nhạc trải nghiệm âm nhạc GENfest nghệ sĩ việt văn hóa trẻ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận