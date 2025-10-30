Lễ hội âm nhạc GENfest trở lại với phiên bản mới

Theo ban tổ chức, show âm nhạc này được định vị như sân khấu thế hệ mới dành riêng cho nghệ sĩ Việt và cộng đồng người hâm mộ, nơi âm nhạc không chỉ được trình diễn mà còn được kể bằng ngôn ngữ của hình ảnh, ánh sáng và tương tác. Chương trình là tổ hợp mini-concert của các nghệ sĩ Việt, mỗi nghệ sĩ sẽ mang đến một album mang màu sắc cá nhân, được đầu tư chất lượng.

Điểm đặc biệt của chương trình là không chỉ tôn vinh nghệ sĩ, mà còn đưa người hâm mộ trở thành một phần chính thức của văn hóa trẻ. Từ những lightstick, khẩu hiệu, bài hát tiếp sức... những "nghi thức" vốn chỉ có trong cộng đồng người hâm mộ, nay được đưa lên sân khấu, hòa vào câu chuyện của nghệ sĩ. Người xem không còn chỉ đến thưởng thức, mà trở thành người cùng tạo nên trải nghiệm âm nhạc và văn hóa.

GENfest Presents MBILLION đánh dấu bước chuyển mình của lễ hội âm nhạc Việt Ảnh: BTC

Bên cạnh không gian biểu diễn, GENfest Presents MBILLION còn bố trí khu vực triển lãm riêng cho từng nghệ sĩ, nơi kể lại hành trình âm nhạc bằng hình ảnh, vật phẩm và những trải nghiệm chân thực. Người hâm mộ thậm chí có cơ hội gặp gỡ nghệ sĩ tại đây, tạo nên những kết nối gần gũi và đáng nhớ. Chương trình dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 22.11 tại TP.HCM, quy tụ dàn nghệ sĩ trẻ đang được yêu thích như JSOL, Low G, Pháp Kiều...

Được tổ chức lần đầu vào năm 2023 và tiếp nối trong năm 2024, GENfest nhanh chóng trở thành một trong những lễ hội âm nhạc được mong đợi, không chỉ nhờ quy mô hoành tráng mà còn bởi khả năng tạo nên những khoảnh khắc cảm xúc đậm chất cá nhân. Bên cạnh dàn nghệ sĩ Việt đình đám, GENfest từng mời nhiều tên tuổi quốc tế như PSY, Lee Hyori, HyunA, Hwasa, Loco... góp phần khẳng định vị thế của lễ hội này trong đời sống âm nhạc Việt.