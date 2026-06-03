Khán giả khóc như mưa khi xem vở ‘Diều ơi!’

Diều ơi!, kịch bản gốc của tác giả và đạo diễn NSƯT Hữu Quốc ra mắt tại sân khấu 5B, TP.HCM, quy tụ những ngôi sao cải lương như Thoại Mỹ, Quỳnh Hương nhưng diễn kịch "ngọt" vô cùng. Sau đó, Hữu Quốc chuyển thành phim và tự đầu tư phát trên YouTube với NSƯT Phương Hồng Thủy và Quách Phú Thành đóng chính, lại lấy thêm nước mắt khán giả. Giờ đến phiên bản thứ ba là cải lương do Đình Phong chuyển thể và dàn dựng lại chinh phục người xem lần nữa vào đêm 2.6 tại sân khấu Trương Hùng Minh.

Nghệ sĩ Bình Tinh, NSƯT Quỳnh Hương, NSƯT Hữu Quốc trong vở Diều ơi! ẢNH: H.K

Tình mẫu tử là đề tài chưa bao giờ cũ và cũng chưa bao giờ vơi cạn cảm hứng trong nghệ thuật. Kịch bản lựa chọn cách tiếp cận đặc biệt khi đặt hai thế hệ người mẹ song hành và đan cài vào nhau, từ đó tạo nên những lớp bi kịch đầy ám ảnh. Bà ngoại là mẹ của mẹ, và mẹ là mẹ của con. Hai mối quan hệ tưởng chừng bình dị trong bất kỳ gia đình nào, nhưng ở đây đều phải lặng lẽ giấu kín, chỉ còn lại một tiếng gọi "ngoại" duy nhất. Bà ngoại không chỉ cưu mang người con gái mất trí sau cuộc tình dang dở mà còn một tay nuôi nấng đứa cháu ngoại thơ ngây. Cả cuộc đời bà gắn với nghèo khó, nợ nần, bệnh tật và những nhọc nhằn không dứt. Đến tận phút cuối đời, khi nhắm mắt xuôi tay, bà vẫn mang theo nỗi trăn trở chưa thể nguôi ngoai.

Khán giả khóc như mưa, bởi trong tâm thức người Việt bà ngoại thường là điểm tựa ấm áp nhất, mà ở đây hình ảnh bà ngoại lại quá đau thương, nên người ta không thể cầm lòng. NSƯT Quỳnh Hương từng đóng vai này trong phiên bản kịch, nay lại tiếp tục trong phiên bản cải lương, và chị càng đốn tim khán giả. Quỳnh Hương vốn là nghệ sĩ giỏi của Nhà hát Trần Hữu Trang, chị càng có cơ hội ca diễn đúng chất cải lương của mình và gần như điểm tựa vững chắc nhất của toàn bộ vở diễn.

Người mẹ thứ hai do nghệ sĩ Bình Tinh đảm nhận là một vai diễn nhiều thử thách khi nhân vật luôn chênh vênh giữa ranh giới tỉnh và mê. Đây là dạng vai dễ rơi vào cường điệu hoặc giả tạo nếu diễn viên không tiết chế cảm xúc hợp lý. Bình Tinh đã chọn cách thể hiện vừa đủ, không lên gân nhưng vẫn chạm đến cảm xúc người xem bằng sự chân thật. Lợi thế về vóc dáng, gương mặt hồn nhiên cùng kỹ thuật diễn xuất tinh tế giúp cô hóa thân thuyết phục vào nhân vật. Có thể nói, Bình Tinh đã bổ sung vào hành trình nghệ thuật của mình thêm một vai diễn đáng nhớ.

Nghệ sĩ Bình Tinh và bé Anh Thư ẢNH: H.K

Sự góp mặt của dàn nghệ sĩ giàu thực lực như Hữu Quốc, Hoàng Quốc Thanh, Phương Cẩm Ngọc, Hoài Nhung, Bảo Bảo... góp phần tạo nên một tác phẩm chỉn chu và giàu cảm xúc. Dù thời lượng chỉ khoảng 2 giờ 15 phút, ngắn hơn nhiều vở cải lương truyền thống, tác phẩm vẫn mang đến những bất ngờ thú vị bởi chất lượng nghệ thuật và chiều sâu cảm xúc.

Không dựa vào màu sắc sân khấu rực rỡ, cảnh trí hoành tráng hay những lớp vũ đạo, âm nhạc sôi động, vở diễn chinh phục khán giả bằng sự chân phương, ngọt ngào, tinh tế và chuẩn mực. Từng lớp diễn nhẹ nhàng thấm vào lòng người một cách tự nhiên. Dù khai thác bi kịch và những nỗi đau của thân phận, ê kíp vẫn tìm được ngôn ngữ thể hiện hiện đại, tránh sự bi lụy hay cũ kỹ thường thấy. Nỗi buồn được tiết chế, đủ sức lay động nhưng không khiến tác phẩm trở nên sướt mướt.

Đó cũng là điều khó nhất của thể loại này. Tính melo luôn là con dao hai lưỡi: có thể chạm đến cảm xúc khán giả nhưng cũng dễ đẩy tác phẩm vào sự ủy mị. Với tư duy dàn dựng của một nghệ sĩ trẻ, đạo diễn Đình Phong đã mang hơi thở đương đại vào cải lương, giúp vở diễn vẫn giữ được vẻ đẹp truyền thống nhưng không lạc nhịp với khán giả hôm nay.

Thật ra, đây là đêm báo cáo tốt nghiệp của Đình Phong - sinh viên Khoa Đạo diễn, Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Thế nhưng, chất lượng của vở diễn đã khiến ông bầu Minh Nhí của sân khấu Trương Hùng quyết định đưa tác phẩm vào lịch diễn bán vé chính thức. Dàn nghệ sĩ gạo cội được mời tham gia cũng với định hướng đó. Thêm một tín hiệu mừng cho cải lương!