Nhiều nghệ sĩ quen thuộc trở lại cùng ‘Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc 2026'

Hoàng Kim
16/05/2026 21:15 GMT+7

Cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc 2026 do Bộ VH-TT-DL kết hợp Cục Nghệ thuật biểu diễn, UBND TPHCM, Hội Nghệ sĩ Sân khấu VN và Sở VH-TT TPHCM tổ chức, diễn ra từ 17 đến 23.5 tại Nhà hát Trần Hữu Trang.

Cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc 2026 quy tụ 45 thí sinh đến từ 12 đơn vị cải lương chuyên nghiệp trên cả nước. Mỗi thí sinh sẽ trình diễn một tiểu phẩm hoặc trích đoạn cải lương dài không quá 25 phút.

Danh sách dự thi có sự góp mặt của nhiều gương mặt trẻ quen thuộc với khán giả như Trọng Nhân, Khánh Tâm, Trọng Hiếu, Kim Tiến, Trúc Phương…; trong đó, không ít thí sinh từng đoạt danh hiệu Chuông vàng vọng cổ như Lê Hoàng Nghi, Lâm Thị Kim Cương…

Là một giải thưởng lớn và uy tín của sân khấu cải lương, cuộc thi trở thành động lực để nhiều nghệ sĩ trẻ tiếp tục rèn nghề và khẳng định bản thân.

Lê Hoàng Nghi giải nhất Chuông vàng Vọng cổ 2024

Khánh Tâm là gương mặt vừa giành giải nhất cuộc thi Tài năng cải lương sinh viên 2026 do Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM tổ chức. Với trích đoạn Người cáo, nữ diễn viên trẻ cho thấy lối diễn giàu nội lực, kỹ thuật vững cùng hơi ca khỏe, ổn định dù phải thực hiện nhiều động tác vũ đạo.

Từng cộng tác với các đơn vị cải lương tuồng cổ, Khánh Tâm được đánh giá có nền tảng thể lực và khả năng vũ đạo khá tốt - yếu tố giúp cô tạo được dấu ấn trên sân khấu.

Trọng Nhân là gương mặt trẻ đang được ái mộ của đoàn Huỳnh Long, có ngoại hình sáng sân khấu. 

Lâm Minh Nghiêm là gương mặt kép trẻ nổi bật của Nhà hát Cao Văn Lầu, ghi dấu với khán giả nhờ ngoại hình sáng sân khấu cùng lối diễn tình cảm. Anh cũng thường xuyên được các bầu show mời biểu diễn tại TP.HCM và nhiều tỉnh thành, sở hữu lượng khán giả yêu mến khá đông đảo.

Ngoài ra còn có nhiều nghệ sĩ từ Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật Cần Thơ, Đoàn nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ, Công ty TNHH Vũ Luân Entertainment, Nhà hát Cải lương Hà Nội, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật Lam Sơn Thanh Hóa, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Ninh Bình, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hải Phòng, Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam… 

Những trích đoạn được lựa chọn năm nay phần lớn đều là tác phẩm khó, đòi hỏi thí sinh phải có bản lĩnh sân khấu, kỹ thuật ca diễn lẫn khả năng xử lý tâm lý nhân vật để phô diễn thực lực. Có thể kể đến như: Người cáo, Dòng sông đỏ, Duyên kiếp, Kẻ đốt đền, Bi kịch, Bão dậy trời Hưng Long, Một phút một thời, Một thuở bi hùng, Diễn kịch một mình, Thành Cát Tư Hãn, Đế đô sóng cả, Lôi Vũ, Người cai ngục, Lý Chiêu Hoàng, Trọn đời trung hiếu với Thăng Long, Vương quyền, Thời con gái đã xa, Trời Nam…

Cuộc thi vì thế cũng trở thành dịp để khán giả nhìn lại lực lượng nghệ sĩ trẻ - những gương mặt đang và sẽ tiếp tục giữ vai trò trụ cột của sân khấu cải lương trong tương lai.

