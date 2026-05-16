Nữ nghệ sĩ ‘1 năm đóng 9 phim’, làm giám khảo 'Vietnamese 2026' là ai?

Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026 do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam tổ chức, với sự đồng hành của Sở Du lịch TP.HCM và sự hỗ trợ của Sở VH-TT TP.HCM, hướng đến việc tìm kiếm, giới thiệu những tài năng nổi bật, đưa các tác phẩm phim ngắn đến gần hơn với công chúng, đồng thời nuôi dưỡng và lan tỏa niềm đam mê sáng tạo điện ảnh trong giới trẻ. Qua đó, cuộc thi khẳng định cam kết của ban tổ chức và các đơn vị đồng hành trong việc cùng vun đắp, phát triển thế hệ làm phim trẻ của điện ảnh Việt.

Đạo diễn - diễn viên Hồng Ánh góp mặt trong hàng ghế giám khảo cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026 cùng tiến sĩ Ngô Phương Lan, đạo diễn Hàm Trần, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và nhà báo Lâm Hiếu Dũng Ảnh: BTC

Trong hội đồng giám khảo năm nay, sự góp mặt của đạo diễn - diễn viên Hồng Ánh nhận được nhiều sự quan tâm. Trên hành trình nghệ thuật của mình, cô để lại dấu ấn ở cả điện ảnh, truyền hình lẫn sân khấu kịch bằng lối diễn xuất tinh tế, giàu chiều sâu nội tâm và tư duy làm nghề bền bỉ. Nhiều năm qua, Hồng Ánh vẫn được xem là một trong những gương mặt giàu dấu ấn riêng của màn ảnh Việt.

Sự nghiệp của nghệ sĩ Hồng Ánh

Trong 3 thập niên hoạt động nghệ thuật, Hồng Ánh ghi dấu ấn diễn xuất qua nhiều tác phẩm điện ảnh nổi bật như Người đàn bà mộng du, Trăng nơi đáy giếng… Riêng trong năm 2026, nữ nghệ sĩ tham gia nhiều tác phẩm, trong đó phải kể đến Ai thương ai mến, Con kể ba nghe, Tài, Anh Hùng, Đại tiệc trăng máu 8, Vì mẹ anh phán chia tay… Sắp tới, Hồng Ánh còn có dịp hội ngộ khán giả qua 2 dự án phim là Madame Thanh Sắc và Nghỉ hè sợ nghỉ hưu.

Trong năm 2026, nghệ sĩ Hồng Ánh tham gia đến 9 dự án phim ảnh - con số khá ấn tượng đối với một nghệ sĩ thế hệ 7X. Nữ diễn viên cho biết trước đây cô từng từ chối nhiều lời mời vì lịch không phù hợp hoặc hoặc nhân vật chưa tạo được cảm hứng do có màu sắc tương đối giống nhau. Tuy nhiên, vài năm gần đây, sự đa dạng trong hình tượng và chiều sâu của các vai diễn khiến cô muốn thử sức nhiều hơn.

Với kinh nghiệm làm đạo diễn, đóng phim, Hồng Ánh được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều chia sẻ, truyền cảm hứng cho các nhà làm phim trẻ Ảnh: NVCC

Bên cạnh vai trò diễn viên, Hồng Ánh còn khẳng định tư duy điện ảnh trong vai trò đạo diễn với Đảo của dân ngụ cư - bộ phim từng được giới chuyên môn đánh giá cao và tham gia nhiều liên hoan phim quốc tế uy tín.

Lần đầu đảm nhận vai trò giám khảo cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026, nghệ sĩ Hồng Ánh được kỳ vọng sẽ mang đến góc nhìn giàu trải nghiệm về diễn xuất, kể chuyện và chiều sâu cảm xúc - những yếu tố quan trọng với một thế hệ nhà làm phim trẻ đang tìm kiếm tiếng nói riêng.

Ngoài nghệ sĩ Hồng Ánh, cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese còn nhận được sự đồng hành trong vai trò giám khảo của tiến sĩ Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam (Chủ tịch hội đồng giám khảo), đạo diễn Hàm Trần, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và nhà báo Lâm Hiếu Dũng - Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên.

Lễ phát động cuộc thi diễn ra tại Hội trường Trịnh Công Sơn của Trường đại học Văn Lang (TP.HCM) vào lúc 14 giờ 30 ngày 16.5. Chương trình được phát trực tiếp qua các nền tảng của Báo Thanh Niên gồm thanhnien.vn và YouTube, Fanpage, TikTok Báo Thanh Niên.