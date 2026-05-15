Bùi Đức Anh thay đổi ra sao sau khi giành 3 giải thưởng ở 'Vietnamese 2025'?

Còn nhớ tại cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2025, tác phẩm Mầm nhớ của đạo diễn Bùi Đức Anh giành chiến thắng ở 3 hạng mục giải thưởng, gồm Đạo diễn xuất sắc nhất, Phim ngắn xuất sắc nhất và Nam diễn viên xuất sắc nhất. Từ bước đệm này, nhà làm phim trẻ tiếp tục mang tác phẩm tâm huyết của mình đến với Cánh diều vàng 2025, trở thành chủ nhân của giải thưởng phim ngắn. Hành trình của Bùi Đức Anh và Mầm nhớ đã tiếp thêm nguồn động lực cho nhiều bạn trẻ trong hành trình theo đuổi ước mơ sáng tạo điện ảnh.

Bùi Đức Anh học hỏi được nhiều điều trong quá trình tham gia cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2025 Ảnh: Thanh Niên

Một năm sau thành tích ấn tượng tại cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2025, khi trò chuyện với chúng tôi, Bùi Đức Anh vẫn không giấu được sự tự hào. Với anh, đây không chỉ là một sân chơi, mà còn là cơ hội để bản thân mang những câu chuyện thông qua góc nhìn rất Việt Nam đến với nhiều người hơn.

Hành trình khó quên của đạo diễn Mầm nhớ tại Vietnamese

Bước ra từ sân chơi này, Bùi Đức Anh thấy bản thân trưởng thành hơn. Bên cạnh đó, tư duy sáng tạo của nhà làm phim trẻ cũng có sự thay đổi rõ rệt qua quá trình tham gia các buổi workshop, trò chuyện cùng các chuyên gia trong nghề.

Anh bày tỏ: “Tôi không còn chú ý nhiều về kỹ thuật nữa mà tập trung vào câu chuyện hơn. Ngày trước, tôi chỉ chú trọng quay đẹp, dựng tốt… nhưng khi thực hiện Mầm nhớ để tham gia cuộc thi Vietnamese, tôi thấy điều quan trọng vẫn là cảm xúc thật và sự cảm nhận của khán giả. Đó là điều khiến tôi phải suy nghĩ lại rất nhiều”.

Bên cạnh đó, hành trình gắn bó với cuộc thi cũng giúp Bùi Đức Anh có cái nhìn khách quan hơn về nghề đạo diễn cũng như công việc sản xuất phim. Nếu như trước đây, anh nghĩ làm phim là một hành trình đơn giản thì ở hiện tại, đạo diễn Mầm nhớ thấy rằng đây là một hành trình đòi hỏi sự cộng hưởng, nỗ lực của từng thành viên trong ê kíp. Từ sự thay đổi trong suy nghĩ đó, Bùi Đức Anh hướng đến việc kết nối với ê kíp, cùng chung tay tạo ra một tác phẩm chỉn chu, để lại nhiều ấn tượng cho ban giám khảo lẫn người xem.

Hình ảnh trong phim Mầm nhớ của Bùi Đức Anh Ảnh: ĐPCC

Với Bùi Đức Anh, cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese đã thực sự tạo ra sân chơi để các nhà làm phim dám kể câu chuyện của riêng mình. Theo anh, điện ảnh đôi khi không cần phải quá hoành tráng, mà chỉ cần một câu chuyện chân thành.

Nhà làm phim trẻ cũng mong rằng sẽ có thêm những cuộc thi như Vietnamese để các bạn trẻ tự tin mang những sản phẩm của mình chia sẻ với khán giả. Theo Bùi Đức Anh, vấn đề về kinh phí, nhân sự là những khó khăn mà một nhà làm phim trẻ gặp phải trong quá trình hiện thực hóa những ý tưởng của mình thành một dự án hoàn chỉnh. Bên cạnh đó, những vấn đề phát sinh trong khi quay hình cũng là thử thách đòi hỏi mọi người cùng chung tay vượt qua.

"Sau một cuộc thi, các nhà làm phim trẻ vẫn còn cả một hành trình dài để học hỏi, trau dồi, đặc biệt là cách quan sát cuộc sống và con người quanh mình”, anh nói.

Bùi Đức Anh cũng thẳng thắn nhìn nhận làm phim là một hành trình dài, không thể chỉ sau vài giải thưởng hay thành công sớm mà định hình được một nhà làm phim. Theo anh, điều quan trọng nhất với người trẻ là giữ được sự quan sát, kiên trì học hỏi và không ngừng trau dồi trải nghiệm sống để kể nên những câu chuyện chân thật. “Các nhà làm phim trẻ còn rất nhiều thời gian để đi, để va chạm và tìm cho mình một tiếng nói riêng - từ những điều nhỏ bé nhất của cuộc sống”, anh chia sẻ.