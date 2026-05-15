Văn hóa

Vì sao đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đồng hành suốt 3 mùa cuộc thi phim ngắn Vietnamese?

Thanh Chi
15/05/2026 21:39 GMT+7

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng là nhà làm phim gắn bó với cuộc thi phim ngắn Vietnamese từ mùa đầu tiên cho đến nay. Anh chia sẻ bản thân luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ các nhà làm phim trẻ trong hành trình theo đuổi điện ảnh.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đồng hành cùng cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese suốt 3 mùa tổ chức

Năm 2026, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng tiếp tục gắn bó với mùa 3 của cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam tổ chức. Nhắc đến lý do đồng hành cùng cuộc thi từ những ngày đầu tiên cho đến hiện tại, nhà làm phim Những nụ hôn rực rỡ chia sẻ trước hết là do cuộc thi được Báo Thanh Niên - một tờ báo uy tín có nhiều hoạt động, chương trình ý nghĩa, thiết thực hướng đến cộng đồng, tổ chức. Bên cạnh đó, anh nhận được lời mời từ những tên tuổi uy tín và ấn tượng với những mục tiêu cuộc thi hướng đến nên quyết định đặt niềm tin.

Đặc biệt, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng mong muốn được đồng hành, hỗ trợ các nhà làm phim trẻ. Anh bộc bạch: "Đối với tôi, những việc gì có thể làm để đóng góp cho phim ảnh, đặc biệt là cho các bạn trẻ thì tôi luôn sẵn sàng. Thật ra không có nhiều cuộc thi phim ngắn có thể duy trì được đến mùa thứ 3 vì nhiều yếu tố, trong đó là vấn đề không có lợi nhuận. Tôi thực sự trân trọng khi cuộc thi phim ngắn Vietnamese đã duy trì tổ chức được 3 mùa liên tiếp và mong cuộc thi sẽ dài hạn, trở thành sân chơi, môi trường ổn định để các nhà phim trẻ tham gia mỗi năm. Tôi luôn sẵn sàng đồng hành với cuộc thi và thấy điều đó rất xứng đáng".

Nguyễn Quang Dũng chia sẻ anh luôn sẵn sàng đồng hành với các hoạt động hỗ trợ nhà làm phim trẻ

Tham gia hội đồng ban giám khảo tại cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026 diễn ra từ ngày 16.5, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng kỳ vọng sẽ có nhiều nhà làm phim trẻ dự thi hơn, xem đây như một cơ hội để tự kiểm tra khả năng của bản thân. "Qua cuộc thi tôi cũng rất mong muốn được kết nối với những bạn trẻ. Bởi vì ngoài làm đạo diễn tôi cũng giữ vai trò sản xuất, tham gia tư vấn cho các hãng phim, tìm kiếm các nhân tố mới", đạo diễn phim Tiệc trăng máu chia sẻ.

Nhà làm phim 7X cũng bộc bạch thêm: "Điều quan trọng hơn cả, tôi mong qua những cuộc thi như vậy, các nhà làm phim trẻ sẽ tìm được người đồng hành cùng thế hệ với mình để cùng tiến xa trong tương lai. Có thể hiện tại các em đang cạnh tranh nhau nhưng các em cũng được nhìn thấy nhau, từ đó có thể tìm thấy những đồng nghiệp sẽ làm việc với mình sau này. Thông thường, kể cả ở những hãng phim lớn trên thế giới, ngoài việc chiếu phim thì đó cũng là nơi những người làm nghề gặp gỡ nhau. Và cuộc thi lần này cũng sẽ là môi trường để các bạn có thể tìm thấy những người bạn đồng hành như thế, ngay từ khi còn rất trẻ và đang có nhiều cơ hội phát triển".

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng hy vọng cuộc thi phim ngắn Vietnamese sẽ mở ra nhiều cơ hội mới cho các nhà làm phim trẻ

Nguyễn Quang Dũng sinh năm 1978 trong một gia đình nghệ thuật (cha là nhà văn Nguyễn Quang Sáng). Trong hơn 20 năm hoạt động, nhà làm phim này ghi dấu qua nhiều tác phẩm ăn khách như: Nụ hôn thần chết, Mỹ nhân kế, Tháng năm rực rỡ, Đất rừng Phương Nam… Những bộ phim của anh góp phần định hình diện mạo phim giải trí Việt Nam hiện đại, dung hòa giữa yếu tố thương mại và cảm xúc đại chúng. Nhà làm phim này cũng là một trong những đạo diễn tiên phong trong việc làm mới ngôn ngữ phim giải trí Việt Nam, từ phim hài, hành động đến phim nhạc kịch và phim chuyển thể văn học.

Bên cạnh vai trò đạo diễn, Nguyễn Quang Dũng còn tham gia phát triển kịch bản, sản xuất và hỗ trợ nhiều dự án điện ảnh trẻ. Đặc biệt anh là giám khảo đồng hành xuyên suốt 3 mùa của cuộc thi phim ngắn Vietnamese. Với kinh nghiệm dày dặn trong việc kết nối yếu tố nghệ thuật với thị hiếu thị trường, anh được xem là gương mặt có nhiều đóng góp trong quá trình chuyên nghiệp hóa ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam.

