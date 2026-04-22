Học trong lòng sân khấu qua vở kịch ‘Song diện’

Phép thử cuối cùng để làm nghề

Khác với những bài tập tình huống hay những trích đoạn ngắn, Song diện là một thử thách nặng ký kéo dài 150 phút. Lựa chọn dòng kịch hình sự, bí hiểm, vở diễn đòi hỏi 6 học viên tốt nghiệp gồm Thanh Tuyền, Phương Thảo, Ngọc Khôi, Duy Tâm, Hồng Ngọc, Đại Dương phải vận dụng toàn bộ những gì được rèn luyện qua 18 tháng từ kỹ thuật biểu diễn, tiếng nói sân khấu đến ngôn ngữ hình thể trong các cảnh hành động phức tạp.

Phương Thảo (vai Khánh) - Hồng Ngọc (vai Chanh) ẢNH: TẠ ANH VŨ

Câu chuyện về hai cô gái có ngoại hình giống hệt nhưng số phận trái ngược - một tiểu thư và một người giúp việc - là dàn khung để các diễn viên trẻ bộc lộ khả năng xử lý tâm lý nhân vật đa chiều. Những âm mưu, bí mật chôn giấu trong căn biệt thự cổ không chỉ thử thách nhân vật mà còn thử thách cả bản lĩnh của người diễn viên trước áp lực duy trì nhịp diễn liên tục. Sự chỉn chu trong từng lớp diễn cho thấy đây không còn là một cuộc dạo chơi của học viên, mà là một "nghi thức" nghiêm túc để họ khẳng định giá trị bản thân trước bước ngoặt nghề nghiệp.

Hiệu quả từ mô hình thực tiễn

Đêm diễn kín ghế và những tràng pháo tay nhiệt thành từ khán giả là minh chứng rõ nhất cho tính hiệu quả của mô hình "sân khấu trong lòng sân khấu". Tại các đơn vị xã hội hóa, khoảng cách giữa giảng đường và sàn diễn chuyên nghiệp được thu hẹp. Học viên không chỉ học lý thuyết mà được cọ xát trực tiếp với khán giả - những vị "giám khảo" công tâm và khắc nghiệt nhất.

Kim Quốc Nhân (vai Cậu Đồng) - Kim Quốc Nhân (vai Kim Tiêm Tê) ẢNH: TẠ ANH VŨ

Việc được rèn luyện trong môi trường áp lực bán vé giúp các bạn trẻ tích lũy kinh nghiệm thực tế ngay từ khi chưa rời ghế nhà trường. Nhiều vở diễn tốt nghiệp tại các sân khấu tư nhân có chất lượng chuyên môn cao đã được đưa vào lịch diễn chính thức. Đây chính là "vườn ươm" giúp các gương mặt mới được khán giả nhận diện sớm, tạo bước đệm vững chắc hơn so với việc chỉ bó hẹp trong không gian học thuật thuần túy.

Một điểm sáng khác trong bài toán đào tạo này là tính kế thừa. Bên cạnh dàn diễn viên K15, sự góp mặt trợ diễn của Kim Quốc Nhân và Vương Kiệt - hai cái tên trưởng thành từ các khóa trước - cho thấy một dòng chảy nhân lực liên tục. Những người đi trước nay đã có vị trí nhất định trong lòng khán giả, quay lại tiếp sức cho đàn em, tạo nên một hệ sinh thái bền vững cho sân khấu.

Thanh Tuyền (vai bà Yến) - Duy Tân (vai ông Phú) ẢNH: TẠ ANH VŨ

Trong bối cảnh thị trường nghệ thuật phía nam đang khát những gương mặt trẻ có thực lực và thái độ làm nghề nghiêm túc, những mô hình đào tạo như tại sân khấu Quốc Thảo đóng vai trò quan trọng. Nó không chỉ cung ứng nguồn diễn viên mới mà còn góp phần giữ lửa cho kịch nói bằng những tư duy dàn dựng hiện đại, bắt nhịp hơi thở đời sống.

Sau đêm diễn Song diện, cánh cửa giảng đường khép lại nhưng một cánh cửa khác, rộng lớn và cũng đầy thách thức hơn, đang mở ra. Với hành trang là sự nhiệt huyết và kinh nghiệm thực tiễn, những "hạt mầm" mới này được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện trên con đường nghệ thuật chông gai phía trước.