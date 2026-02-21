Nhạc kịch của sân khấu Quốc Thảo với nhiều cú lật bất ngờ

Nghệ sĩ Quốc Thảo thường viết kịch bản cho chính sân khấu mình và viết theo kiểu nhạc kịch để diễn viên trẻ - trong đó rất nhiều người là học trò của anh - có cơ hội trình làng những kỹ năng đa dạng được học. Ca hát và nhảy múa đối với diễn viên nơi đây xem ra khá dễ dàng, các bạn trẻ thổi được sự thanh xuân của mình vào đó, cho nên cũng dễ thu hút khán giả trẻ. Thay vì thoại và hành động dày đặc, Quốc Thảo thay bớt một số bằng âm nhạc, múa, âu cũng là xu hướng của thời đại. Trang phục lộng lẫy, vui tươi, cũng góp phần vào sự chinh phục.

Hữu Nghĩa và Quốc Thảo vai hai ông sui ẢNH: H.K

Nhưng kiểu nhạc kịch của Quốc Thảo rất dễ xem, không quá nặng tính nghệ thuật mà vẫn có cốt truyện chi tiết, đời thường, thậm chí hài cực kỳ duyên dáng. Câu chuyện hai ông sui (Quốc Thảo, Hữu Nghĩa đóng) tranh nhau "nổ" về gia thế, của cải, chính là cơ hội cho hài xen vào. Đặc biệt danh hài Hữu Nghĩa có nét diễn không ồn ào, tiếng cười bật ra thật ý nhị, sạch sẽ. Nhưng từ chuyện "nổ" của hai ông sui cũng chất chứa nhân tình thế thái, người ta toan lợi dụng nhau, toan giả dối, chiếm đoạt… Đời sống thật đã hiện ra, gần gũi, đủ cuốn khán giả tìm hiểu và ngẫm nghĩ.

Linh Nguyễn và Hương Mi vai cô dâu chú rể ẢNH: H.K

Cuối cùng, cô dâu và chú rể đáng thương (Hương Mi và Linh Nguyễn) có thực hiện được mơ ước là có cái đám cưới giản dị, chân tình hay không? Được chứ! Qua bàn tay của cô tổng đạo diễn đám cưới rất thông minh tên là Thanh Thảo (Mặc Phương đóng), hai người trẻ đã đến được với nhau đúng nghĩa là hai trái tim vàng. Nhưng đâu đơn giản vậy, nhiều cú lật liên tiếp xảy ra khiến người xem tròn mắt, hồi hộp, chánh tà đảo lộn, thật giả xoay nhanh như trở bàn tay, quá thông minh và thú vị.

Thêm một bất ngờ nữa, ông bầu Quốc Thảo bày ra một trò chơi khiến cả khán phòng vừa hồi hộp vừa cười ré lên từng hồi. Khán giả không bị động ngồi xem nữa, mà trở thành thành phần chơi và diễn xuất. Cả người trung niên lẫn người trẻ đều tưng bừng chơi như trở lại tuổi thơ, cười và hò hét như xả ra bao mỏi mệt cả năm. Kiểu diễn và chơi như vậy đâu chỉ thích hợp cho ngày tết, mà thích hợp luôn với mọi mùa trong năm!