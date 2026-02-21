Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Nhạc kịch của sân khấu Quốc Thảo với nhiều cú lật bất ngờ

Hoàng Kim
Hoàng Kim
21/02/2026 16:30 GMT+7

Vở kịch tết của sân khấu Quốc Thảo - 'Đại chiến hòn triệu đô' (tác giả Quốc Thảo, đạo diễn Vương Kiệt) hấp dẫn bởi là thể loại nhạc kịch và lại mang những cú lật quá bất ngờ.

Nghệ sĩ Quốc Thảo thường viết kịch bản cho chính sân khấu mình và viết theo kiểu nhạc kịch để diễn viên trẻ - trong đó rất nhiều người là học trò của anh - có cơ hội trình làng những kỹ năng đa dạng được học. Ca hát và nhảy múa đối với diễn viên nơi đây xem ra khá dễ dàng, các bạn trẻ thổi được sự thanh xuân của mình vào đó, cho nên cũng dễ thu hút khán giả trẻ. Thay vì thoại và hành động dày đặc, Quốc Thảo thay bớt một số bằng âm nhạc, múa, âu cũng là xu hướng của thời đại. Trang phục lộng lẫy, vui tươi, cũng góp phần vào sự chinh phục.

Nhạc kịch của sân khấu Quốc Thảo với nhiều cú lật bất ngờ- Ảnh 1.

Hữu Nghĩa và Quốc Thảo vai hai ông sui

ẢNH: H.K

Nhưng kiểu nhạc kịch của Quốc Thảo rất dễ xem, không quá nặng tính nghệ thuật mà vẫn có cốt truyện chi tiết, đời thường, thậm chí hài cực kỳ duyên dáng. Câu chuyện hai ông sui (Quốc Thảo, Hữu Nghĩa đóng) tranh nhau "nổ" về gia thế, của cải, chính là cơ hội cho hài xen vào. Đặc biệt danh hài Hữu Nghĩa có nét diễn không ồn ào, tiếng cười bật ra thật ý nhị, sạch sẽ. Nhưng từ chuyện "nổ" của hai ông sui cũng chất chứa nhân tình thế thái, người ta toan lợi dụng nhau, toan giả dối, chiếm đoạt… Đời sống thật đã hiện ra, gần gũi, đủ cuốn khán giả tìm hiểu và ngẫm nghĩ.

Nhạc kịch của sân khấu Quốc Thảo với nhiều cú lật bất ngờ- Ảnh 2.

Linh Nguyễn và Hương Mi vai cô dâu chú rể

ẢNH: H.K

Cuối cùng, cô dâu và chú rể đáng thương (Hương Mi và Linh Nguyễn) có thực hiện được mơ ước là có cái đám cưới giản dị, chân tình hay không? Được chứ! Qua bàn tay của cô tổng đạo diễn đám cưới rất thông minh tên là Thanh Thảo (Mặc Phương đóng), hai người trẻ đã đến được với nhau đúng nghĩa là hai trái tim vàng. Nhưng đâu đơn giản vậy, nhiều cú lật liên tiếp xảy ra khiến người xem tròn mắt, hồi hộp, chánh tà đảo lộn, thật giả xoay nhanh như trở bàn tay, quá thông minh và thú vị.

Thêm một bất ngờ nữa, ông bầu Quốc Thảo bày ra một trò chơi khiến cả khán phòng vừa hồi hộp vừa cười ré lên từng hồi. Khán giả không bị động ngồi xem nữa, mà trở thành thành phần chơi và diễn xuất. Cả người trung niên lẫn người trẻ đều tưng bừng chơi như trở lại tuổi thơ, cười và hò hét như xả ra bao mỏi mệt cả năm. Kiểu diễn và chơi như vậy đâu chỉ thích hợp cho ngày tết, mà thích hợp luôn với mọi mùa trong năm!

Tin liên quan

Vui hè cùng Na Tra trên sân khấu Quốc Thảo

Vui hè cùng Na Tra trên sân khấu Quốc Thảo

Nhân dịp Quốc tế thiếu nhi, sân khấu Quốc Thảo (TP.HCM) giới thiệu vở kịch 'Na Tra đại náo long cung' (tác giả - đạo diễn Quốc Thảo), gửi gắm thông điệp về sự trưởng thành và kiểm soát cảm xúc.

Sân khấu Quốc Thảo mời nam vương thế giới diễn kịch thiếu nhi

‘Kênh ma triệu view’ của học viên sân khấu Quốc Thảo sẽ được chuyển thể thành phim nhựa?

Khám phá thêm chủ đề

Quốc Thảo sân khấu Quốc Thảo Nhạc kịch Tết Vở kịch
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận