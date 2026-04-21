Ca sĩ Như Hảo sau ánh đèn sân khấu

Là khách mời trong chương trình Dấu ấn tình ca với chủ đề Niềm nhớ khôn nguôi, ca sĩ Như Hảo trình diễn bài hát Một mình, mang đến nhiều cảm xúc cho người nghe. Không chỉ dừng lại ở kỹ thuật, giọng ca 7X cho biết mỗi lần thể hiện ca khúc, cô đều đặt trọn tâm tư vào từng câu hát, nhờ vậy mà chạm đến khán giả.

Trải lòng của Như Hảo

Như Hảo chọn đặt tâm tư vào từng ca khúc khi trình diễn, để truyền tải đến khán giả ẢNH: NSX

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ chia sẻ câu chuyện riêng khiến phần thể hiện trở nên đặc biệt hơn. Như Hảo gửi gắm cảm xúc vào ca khúc thông qua hình ảnh một người bạn tri kỷ đang mang bệnh nặng, người có thể rời xa bất cứ lúc nào. Chính sự đồng điệu đó khiến nữ ca sĩ nhiều lần phải dừng lại khi thu âm để kiểm soát cảm xúc. Những rung động chân thật ấy đã góp phần tạo nên chiều sâu cho phần trình diễn.

Không chỉ là một ca khúc, câu chuyện còn mở rộng thành những chiêm nghiệm về “khoảnh khắc một mình” trong đời sống nghệ sĩ. Như Hảo cho biết giữa guồng quay công việc và ánh đèn sân khấu, những giây phút riêng tư lại là lúc tìm thấy sự cân bằng. Đó là khoảng lặng cần thiết để cô nuôi dưỡng cảm xúc, để nhớ về những kỷ niệm và chuẩn bị cho sự thăng hoa trong âm nhạc.

Hiện tại, Như Hảo có cuộc sống ổn định, nhẹ nhàng sau những thăng trầm. Từng tiếc nuối vì quãng thời gian rời xa sân khấu, giờ đây cô quan niệm sống hết mình với những gì mình có thể làm.

Minh Sang thừa nhận nỗi nhớ tuổi trẻ ngây ngô, trưởng thành lại đầy lo lắng ẢNH: NSX

Tiếp nối chủ đề Niềm nhớ khôn nguôi, chương trình còn gửi đến khán giả các tiết mục như Phôi pha (Vũ Phương), Em còn nhớ hay em đã quên (Long Nhật), Nhạt nhòa (Ngọc Liên), Tình yêu đến trong giã từ (Trân Oanh - Trần Thủy Tiên) và Bên em là biển rộng (Quang Hà)... Trong đó, ca sĩ Minh Sang thể hiện Bao năm ta chờ em, đồng thời có những chia sẻ về trải nghiệm cá nhân trong tình yêu. Dưới sự gợi mở của MC, Minh Sang cho biết những rung động đầu đời bắt đầu từ thời cấp hai, khi nỗi nhớ còn ngây ngô, trong trẻo và đầy háo hức.

Theo Minh Sang, khi trưởng thành nỗi nhớ không còn đơn thuần là cảm giác mong gặp lại mà trở nên sâu sắc và nhiều suy tư hơn. Đó là sự pha trộn giữa cảm xúc thăng hoa và những lo lắng, trăn trở về tương lai của một mối quan hệ. Nam ca sĩ chia sẻ khi nhớ về một người, không chỉ có niềm vui mà còn là những câu hỏi về sự bền vững và cái kết của tình yêu.

Bên cạnh đó, Minh Sang cũng thẳng thắn nói về sự khác biệt giữa giao tiếp trên mạng và ngoài đời. Nam ca sĩ cho rằng không gian trực tuyến đôi khi giúp con người dễ bày tỏ cảm xúc hơn, trong khi ở ngoài đời thực, việc nói ra những tâm tư sâu kín lại trở nên khó khăn hơn rất nhiều.