Ca sĩ Như Hảo ra sao ở tuổi 54?

Một trong những kỷ vật trong cuộc đời Như Hảo là bức ảnh trắng đen đã nhuốm màu thời gian, được chụp khi cô mới 5 tuổi, đang đi học mẫu giáo. Nhìn khoảnh khắc này, giọng ca 7X bồi hồi nhớ về quãng thời gian mẹ một mình vất vả nuôi 4 chị em khôn lớn.

Cô bộc bạch: “Lúc đó còn nhỏ tôi không hiểu được, nhưng giờ nghĩ lại mới thấy mẹ đã phải chắt chiu, để dành tiền thế nào mới có thể dẫn cả 4 chị em đi chụp hình. Đó là một kỷ niệm vô cùng sâu đậm trong cuộc đời tôi”.

Rời quê lên TP.HCM lập nghiệp, ca sĩ Như Hảo nỗ lực hoàn thành "giấc mơ của mẹ” Ảnh: TL

Kỷ vật thứ hai là bức hình ghi lại chuyến đi biển đầu tiên của Như Hảo cùng các anh chị trong gia đình. Là con út trong nhà, nữ ca sĩ thừa nhận mình được cưng chiều và bảo bọc nhiều nhất. Nên những nhọc nhằn của cuộc sống thuở cơ cực, cô hầu như không phải nếm trải nhờ sự hy sinh của mẹ và sự đỡ đần của các anh chị lớn.

Như Hảo chia sẻ đam mê ca hát đã nhen nhóm trong cô từ khi còn bé qua những chương trình thiếu nhi trên truyền hình. Năm lớp 11, nữ ca sĩ quyết định chia tay quê hương Tây Ninh để xuống TP.HCM vừa học văn hóa, vừa học thanh nhạc dưới sự hướng dẫn của nhạc sĩ Xuân Hồng.

May mắn lớn nhất của Như Hảo là nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ gia đình. Cô xúc động tiết lộ: “Mẹ tôi ngày xưa rất thích hát nhưng ông ngoại không cho. Khi mẹ lập gia đình, ba tôi cũng là người đàn hay hát giỏi. Vì mẹ không đạt được ước mơ của mình nên mẹ đã để con gái hoàn thành ước mơ đó thay mẹ”. Như Hảo bộc bạch thêm hình ảnh người cha đi khoe khắp xóm về cô con gái trên tivi chính là động lực lớn trên con đường nghệ thuật của cô thời điểm đó.

Ngoài hoạt động nghệ thuật, ca sĩ Như Hảo thỉnh thoảng góp mặt trong các gameshow. Gần đây, cô tham gia chương trình Kỷ niệm thanh xuân, lên sóng trên VTV9 Ảnh: NSX

Cuộc sống hiện tại của ca sĩ Như Hảo

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Như Hảo thừa nhận phong cách hát của mình đã thay đổi đáng kể theo thời gian. Cô tâm sự: “Sau khi có con và trải đời nhiều hơn, tôi thấy mình hát thấm thía, sâu sắc và hiểu bài hát hơn”. Dù các bạn trẻ có xu hướng nghe nhạc nước ngoài nhiều hơn nhưng sự góp ý và ủng hộ âm thầm từ phía các con vẫn là nguồn năng lượng tích cực giúp cô duy trì lửa nghề.

Đối với Như Hảo, tiếng hát hiện tại không chỉ là kỹ thuật mà là sự kết tinh của tình yêu quê hương, gia đình và những trải nghiệm của một phụ nữ trưởng thành qua bao thăng trầm.

Nữ ca sĩ cho biết cô vừa hoàn thành thu âm và quay hình 10 bài hát của cố nhạc sĩ Bắc Sơn, trong đó có những tác phẩm chưa được phổ biến rộng rãi như Đêm ba lai nghe câu hò xế sản, Con dế mèn... Dự án này không chỉ là sự tri ân dành cho người nhạc sĩ tài hoa mà còn là cách Như Hảo thể hiện tình yêu với cội nguồn, quê hương - những điều luôn nằm trang trọng trong tim cô dù ở bất cứ đâu.

Như Hảo từng giành giải nhất cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP.HCM 1992. Sau đó, cô tiếp tục gây ấn tượng với khán giả qua loạt ca khúc như Cô bé dỗi hờn, Chiều thu nhớ mẹ… nhờ chất giọng ngọt ngào cùng ngoại hình sáng sân khấu.