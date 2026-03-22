Nam ca sĩ từng học ngân hàng, rẽ hướng đi hát vì bị bạn bè trêu chọc

Một kỷ vật khó quên trong sự nghiệp của Hồ Khánh Long là chiếc cúp Nhạc hội song ca. Đây cũng là dấu mốc đưa anh trở lại với con đường ca hát một cách nghiêm túc. Nam ca sĩ kể trước đây, anh vốn là sinh viên ngành ngân hàng, chưa từng nghĩ sẽ theo nghệ thuật. Có lần, anh bị bạn trêu và tự ý đăng ký casting một chương trình âm nhạc. Ban đầu Hồ Khánh Long không để ý, nhưng khi phía chương trình gọi nhiều lần, anh quyết định thử sức và bất ngờ vào top 4 chung cuộc.

Từ cuộc thi, anh bắt đầu được khán giả biết đến, có show biểu diễn và tạm dừng việc học để đi hát. Sau một thời gian, Hồ Khánh Long quyết định quay lại trường vì lời dặn của mẹ: “Làm gì thì làm, lo học cho xong đi”. Sau khi hoàn thành việc “đèn sách”, nam ca sĩ tự đăng ký tham gia Nhạc hội song ca và giành chiến thắng. Chính chiếc cúp này khiến anh nhận ra mình phù hợp với âm nhạc và xác định nghiêm túc theo đuổi.

Nam ca sĩ cho biết lần đạt giải sau mang đến cho bản thân nhiều thay đổi hơn. Anh dành thời gian học thanh nhạc bài bản, tự đánh giá, tìm hiểu mình phù hợp với thể loại nào và nhìn nhận nghề một cách nghiêm túc. Nhờ vậy, Hồ Khánh Long dần được nhiều chương trình mời biểu diễn, bầu sô biết đến hơn. Tuy vậy, anh cũng thẳng thắn nói rằng so với mặt bằng hiện tại, bản thân còn phải cố gắng rất nhiều. Nhưng so với chính mình ngày trước, Hồ Khánh Long vui vì đã tiến bộ hơn.

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của Hồ Khánh Long là khi song ca cùng Hoàng Bách trong chương trình. Anh chia sẻ mình học hỏi được rất nhiều từ đàn anh, từ cách xử lý bài hát đến thái độ làm nghề. Cả hai cùng chiến thắng trong mùa giải năm đó và từ đó Hoàng Bách trở thành người thầy có ảnh hưởng lớn trong sự nghiệp. Ca khúc mà anh nhớ nhất chính là Vệt nắng cuối trời - bài hát mang về số điểm cao nhất trong mùa giải, giúp anh được khán giả chú ý nhiều.

Hồ Khánh Long sau 'Nhạc hội song ca'

Hồ Khánh Long cho rằng mình may mắn hơn nhiều ca sĩ trẻ khi được biết đến từ các cuộc thi. Tuy nhiên, chính sự khởi đầu khá thuận lợi lại khiến anh thiếu nền tảng vững chắc. Nam ca sĩ ví mình như người “chưa xây móng đã leo lầu”, khi có được sự chú ý của khán giả nhưng lại không biết phải đi tiếp như thế nào. Anh đã mất một quãng thời gian để nhìn lại, học hỏi thêm và xây dựng lại con đường âm nhạc một cách nghiêm túc.

Khi được hỏi về những dự định trong thời gian tới, Hồ Khánh Long cho biết hiện tại anh hoạt động khá tích cực ở mảng cover lại các ca khúc của nhiều ca sĩ khác và nhận được sự quan tâm của khán giả trên các nền tảng. Tuy nhiên, nam ca sĩ chia sẻ anh đang muốn tập trung nhiều hơn vào những sản phẩm mang dấu ấn cá nhân. Trong năm nay, Hồ Khánh Long dự định sẽ cho ra mắt thêm nhiều ca khúc mới của riêng mình, để khán giả có thể nhìn thấy rõ hơn màu sắc âm nhạc mà anh theo đuổi.

Nhìn lại hành trình đã đi qua, Hồ Khánh Long cho rằng nếu có thể quay về thời điểm nhiều năm trước, anh vẫn chọn con đường âm nhạc nhưng sẽ học bài bản hơn, chuẩn bị kỹ hơn để có nền tảng vững chắc trước khi bước lên sân khấu. Với anh, điều quan trọng không phải là nổi tiếng nhanh, mà là đủ bản lĩnh để đi lâu dài với nghề.