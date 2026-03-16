Nam ca sĩ rẽ hướng từ nhạc trẻ sang bolero, sống đơn giản tuổi U.50

Góp mặt trong chương trình Tỏa sáng sao đôi với vai trò "cầm cân nảy mực", giọng ca 7X cố gắng mang đến nhiều góc nhìn chuyên môn cũng như những lời khuyên mang tính khích lệ thế hệ trẻ. Khi được hỏi bản thân là một giám khảo khó tính hay dễ tính, Lâm Vũ cho biết anh không đặt mình vào một khuôn mẫu cố định vì cách đánh giá phụ thuộc rất nhiều vào tính chất của từng chương trình.

Nếu đó là gameshow thiên về giải trí, giám khảo sẽ có những cách nhìn và tiêu chí nhận định khác so với một chương trình đặt nặng yếu tố nghệ thuật. Đối với Tỏa sáng sao đôi, Lâm Vũ đánh giá đây là một chương trình dung hòa khá tốt giữa hai yếu tố nghệ thuật và giải trí. Điều này khiến vai trò giám khảo trở nên đặc biệt hơn, vì không chỉ cần kiến thức chuyên môn mà còn phải có kinh nghiệm biểu diễn thực tế.

Lâm Vũ ngồi ghế nóng Tỏa sáng sao đôi, lên sóng trên THVL1 ẢNH: NSX

Không chỉ được biết đến với những bản nhạc trữ tình quen thuộc, Lâm Vũ còn là ca sĩ có khả năng thể hiện nhiều dòng nhạc khác nhau, từ nhạc trẻ đến bolero. Nhắc đến thách thức khi chuyển giữa hai thể loại này, Lâm Vũ cho rằng điều quan trọng nhất vẫn là cảm xúc. “Người ca sĩ cũng cần đặt cái hồn và tình cảm vào bài hát. Theo tôi, mỗi thể loại đều có những khó khăn riêng, không thể nói thể loại nào khó hơn”, anh nêu quan điểm.

Bên cạnh đó, Lâm Vũ cho rằng giọng hát cũng là yếu tố quyết định ca sĩ sẽ phù hợp với dòng nhạc nào. Nếu chất giọng phù hợp với bolero thì khi thể hiện dòng nhạc này sẽ dễ dàng bộc lộ cảm xúc hơn. Ngược lại, với những giọng hát hợp với nhạc trẻ, họ sẽ phát huy tốt hơn ở các ca khúc hiện đại. Lâm Vũ tự nhận bản thân may mắn khi từ nhỏ đã được nghe nhiều thể loại, giúp bản thân có sự linh hoạt trong cách xử lý để tạo dấu ấn riêng của mình.

Cuộc sống của Lâm Vũ ở tuổi U.50

Ở tuổi U.50, định nghĩa thành công của Lâm Vũ đơn giản là có sức khỏe, gia đình hạnh phúc và kinh tế ổn định. Nam ca sĩ tiết lộ anh không mưu cầu quá nhiều trong cuộc sống vì anh đã đạt được những mục tiêu lớn mà bản thân từng đặt ra trước đó.

Ca sĩ Lâm Vũ tiết lộ đã chăm lo chu đáo về tài chính cho đại gia đình ẢNH: NSX

Hiện tại, gia đình, cha mẹ và anh chị em đều được nam ca sĩ chăm lo chu đáo. Với con cái, ca sĩ Lâm Vũ cũng chuẩn bị một nền tảng tài chính nhất định cho tương lai. Vì vậy, ở giai đoạn hiện tại, việc làm nghề của giọng ca 7X không chỉ dừng lại ở đam mê mà còn gắn với những giá trị cộng đồng. Nam ca sĩ cho biết phần thu nhập dư ra thường được dành cho các hoạt động thiện nguyện và công tác xã hội.

Bật mí về quan điểm làm nghề, Lâm Vũ chia sẻ: “Nghệ sĩ phải có bản lĩnh, lập trường riêng. Từ xưa đến nay, tôi là một ca sĩ độc lập và tự do, không liên quan bè phái nào cả. Tôi thích hát, đam mê ca hát và không bị tác động bởi bất cứ điều gì trong công việc này nên cảm thấy rất thoải mái”.

Khi nói về bí quyết giữ gìn hình ảnh và tình yêu của khán giả, nam ca sĩ cho rằng nghệ sĩ nên làm nghề bằng tất cả sự chân thành và nỗ lực hết mình. Việc tạo ra quá nhiều scandal có thể giúp một người trở nên nổi tiếng nhanh chóng, nhưng về lâu dài lại khiến hình ảnh trở nên nhạt nhòa. Bởi khán giả có thể tò mò trước những câu chuyện ồn ào, nhưng điều giữ họ ở lại lâu nhất vẫn là giá trị nghệ thuật và nhân cách của người nghệ sĩ. Vì vậy, thay vì tìm cách gây chú ý bằng scandal, ca sĩ Lâm Vũ nói anh lựa chọn con đường làm nghề bền bỉ, tập trung vào âm nhạc.