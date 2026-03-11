Ca sĩ bolero Mai Diễm My tiết lộ lý do độc thân ở tuổi 29

Mai Diễm My sinh năm 1997, quê Cà Mau. Bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ bé song đến năm 2021, cô mới bén duyên với nghề, theo đuổi dòng nhạc bolero. Năm 2025, cô gây chú ý khi tham gia Người kể chuyện tình và giành danh hiệu quán quân chung cuộc.

Chia sẻ thêm về hành trình tham gia cuộc thi, Mai Diễm My cho biết ở những vòng đầu, cô không ngại thử sức với những dòng nhạc khác với sở trường. Tuy nhiên càng về sau, khi trở về với thế mạnh là bolero và dân ca, nữ ca sĩ cảm nhận được sự yêu mến, ủng hộ của mọi người. Danh hiệu quán quân không chỉ là cột mốc trong nghề mà còn giúp giọng ca 29 tuổi có thêm động lực để theo đuổi dòng nhạc này.

Mai Diễm My vẫn theo đuổi dòng nhạc bolero sau khi giành quán quân ẢNH: FBNV

Nữ ca sĩ tiết lộ thêm bản thân từ nhỏ đã yêu thích những ca khúc của nghệ sĩ Phi Nhung - Mạnh Quỳnh. Sau này, cô nghe nhạc của danh ca Hương Lan. “Dòng nhạc này đã ăn vào máu của tôi rồi. Tính của tôi phải thích thì mới làm, nên vẫn chọn hướng đi này cho bản thân. Mọi người hay nghĩ rằng dân ca, bolero hơi sến, nhưng tôi cho rằng nó còn phụ thuộc vào việc mình đầu tư, cải cách ra sao để trẻ trung nhưng vẫn giữ được chất riêng của dòng nhạc này”, cô thẳng thắn.

Ngoài sự nỗ lực của bản thân, Mai Diễm My may mắn khi nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Giọng ca 29 tuổi bật mí: “Ba mẹ biết tính tôi cũng hơi khó nên cảm thấy yên tâm khi tôi theo nghề”. Dù vậy, cô thừa nhận thời gian đầu trình làng MV, vì là “tay ngang” nên cô không tránh khỏi những bình luận tiêu cực. “Với những lời góp ý, tôi chọn lắng nghe, trau dồi thêm cho những sản phẩm sau. Khi đó, nhiều người nói tôi luyến láy chưa tốt, diễn chưa tự nhiên… Sau đó tôi chọn đi học thêm về thanh nhạc để hoàn thiện mình hơn trong nghề”, cô tâm sự.

Từ ca sĩ đi hát với cát sê vài triệu, sau quãng thời gian miệt mài với nghề, nguồn thu từ công việc ca hát của Mai Diễm My thay đổi đáng kể. Trước khi đến với Người kể chuyện tình, nữ ca sĩ tất bật với những lời mời biểu diễn. Cô chia sẻ: “Vì có những sản phẩm trên YouTube nên tôi may mắn được mọi người biết đến nhiều. Hiện tôi sống cùng ba mẹ, chưa có nhà riêng. Nhưng tôi dự định vào năm 2026 hoặc 2027 sẽ có cơ ngơi cho mình. Các em trong nhà rất thần tượng, theo dõi từng bước đi của tôi từ những ngày đầu đến hiện tại”.

Nhan sắc xinh đẹp của ca sĩ Mai Diễm My ở tuổi 29 ẢNH: FBNV

Nói về việc làm mới mình sau cuộc thi, Mai Diễm My cho biết sau chương trình, cô dự định đi học, trau dồi thêm về nghề. Bên cạnh đó, giọng ca 9X quyết định thử sức bản thân ở những dòng nhạc, nhưng vẫn gắn bó với bolero. “Tôi may mắn khi từ lúc bắt đầu với nghề đến hiện tại, mọi thứ vẫn suôn sẻ. Tôi mong rằng sau chương trình, khán giả biết đến nhiều hơn để tôi được sống với đam mê, được trình diễn trong những chương trình lớn”, nữ ca sĩ tâm sự.

Quan điểm tình yêu của Mai Diễm My

Sau chuyện tình không thành, Mai Diễm My thừa nhận bản thân chưa sẵn sàng bước vào mối quan hệ mới. Thay vào đó, nữ ca sĩ muốn tập trung phát triển sự nghiệp. Cô thừa nhận: “Tôi vừa bước ra khỏi mối quan hệ độc hại nên khi có ai đến, tôi thấy mình phải tìm hiểu kỹ hơn”.

Nói về việc đặt nặng chuyện tài chính khi yêu, giọng ca bolero cho biết trước đây, cô từng suy nghĩ việc “một túp lều tranh hai quả tim vàng”, không cần “nửa kia” có quá nhiều vật chất mà quan trọng về tình cảm. “Nhưng trải qua những mối tình, tôi nhận ra rằng để có thể đi lâu dài, người đó phải ổn định kinh tế để lo cho gia đình. Mặc dù tôi có thể tự lo cho mình nhưng người phụ nữ khi được yêu thương và lo lắng thì sẽ hạnh phúc hơn nhiều”, nữ ca sĩ nêu quan điểm.