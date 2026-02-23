Ca sĩ bolero Hiền Anh: Nếu không làm nghệ thuật, chắc tôi sẽ trở thành dược sĩ

Dù đã có nhiều giải thưởng nhất định nhưng Hiền Anh tiết lộ cô rất ít khi hát song ca ngoài đời thực. Do đó, việc tham gia Tỏa sáng sao đôi khiến nữ ca sĩ cảm thấy thú vị. Đặc biệt, chính yếu tố ngẫu nhiên của chương trình khi không biết ca sĩ sẽ kết hợp với ai càng thôi thúc cô thử sức.



Mục tiêu của Hiền Anh ở 'Tỏa sáng sao đôi'

Vốn xuất phát từ dòng nhạc bolero trữ tình nhưng ngay từ những vòng đầu, nữ ca sĩ 9X khiến khán giả bất ngờ khi thử sức với dance và những dòng nhạc nằm ngoài sở trường. Nhiều người cho rằng Hiền Anh sẽ giữ lại thế mạnh cho những vòng sau. Nhưng nữ ca sĩ lại chọn một hướng đi táo bạo hơn khi quyết định không hát bolero từ đầu cho đến cuối chương trình.

Hiền Anh là một trong những ứng viên tranh tài tại Tỏa sáng sao đôi. Cô sinh năm 1998, quê Thái Nguyên, được khán giả yêu mến khi theo đuổi dòng nhạc bolero Ảnh: NSX

Chia sẻ về lý do, cô bộc bạch: “Tôi muốn bản thân là một phiên bản mới hoàn toàn. Biết đâu sau chương trình này, tôi lại có thêm một lượng khán giả hâm mộ ở dòng nhạc trẻ và sôi động. Mỗi dòng nhạc đều có một nét hay riêng, khi tôi chinh phục được cũng là một thành công trong sự nghiệp”.

Hiền Anh cho rằng đây không phải liều mà là thử thách cần thiết. Nữ ca sĩ sinh năm 1998 tâm sự cô đã hát bolero và trữ tình rất nhiều, cũng từng giành nhiều giải thưởng và được khán giả công nhận. Giờ đây, Hiền Anh muốn thử thách bản thân với những dòng nhạc mới, sẵn sàng chấp nhận “điểm thấp cũng được, không có giải cao cũng không sao”.

Theo cô, điều quan trọng là dám bước ra khỏi vùng an toàn để xem bản thân có thể làm được đến đâu. “Nếu làm tốt, đó sẽ là cánh cửa mở ra những chặng đường mới. Nếu không, ít nhất tôi cũng hiểu rõ hơn về bản thân, rằng đâu là giới hạn, đâu là thế mạnh. Với tôi, việc dám thử đã là một điều đáng tự hào”, giọng ca 28 tuổi nhấn mạnh.

Hiền Anh cũng không lo lắng khi rẽ sang những dòng nhạc khác sẽ khiến bản thân mất đi một lượng khán giả nhất định. Ngược lại, cô tin rằng ở thời điểm hiện tại, khán giả mong chờ những nghệ sĩ đa năng hơn là những giọng ca chỉ gắn với một màu duy nhất. Nếu trước đây, chuyên sâu một dòng nhạc được xem là lợi thế, thì trong bối cảnh hiện nay, sự biến hóa lại trở thành yếu tố để thể hiện sức hút và bản lĩnh của một ca sĩ.

Hiền Anh không ngại biến hóa trên sân khấu Tỏa sáng sao đôi Ảnh: NSX

Ít ai biết rằng, Hiền Anh chỉ là nghệ danh, tên thật của nữ ca sĩ quê Thái Nguyên là Ngọc Anh. Giọng ca 9X tiết lộ chữ “Hiền” là tên của mẹ cô nên nghệ danh này mang hàm ý đấng sinh thành luôn đồng hành trong từng chặng đường. Khi hoạt động nghệ thuật, Hiền Anh kể với mẹ mọi thứ, từ dự định, lo lắng cho đến những bước ngoặt quan trọng. Bởi cô tin rằng với kinh nghiệm của mình, đấng sinh thành luôn cho những lời khuyên, góp ý trong hành trình làm nghề.

Bên cạnh đó, sự ủng hộ của gia đình là một trong những nền tảng vững chắc giúp Hiền Anh theo đuổi nghệ thuật một cách nghiêm túc. Nữ ca sĩ tiết lộ gia đình cô có ba đời làm nghệ thuật, ông bà nội cô là những nghệ sĩ cải lương nổi tiếng thời hoàng kim, mẹ là ca sĩ chuyên hát bolero và ba là nghệ sĩ đánh đàn.

“Tôi hãnh diện vì gia đình tôi có ý chí cầu tiến, mỗi một thế hệ bước qua đều có một thành công nhất định và tất cả mọi người đều yêu thương và tôn trọng quyết định của nhau”, cô nói.

Nếu không làm nghệ thuật, Hiền Anh từng nghĩ mình sẽ trở thành dược sĩ. Nữ ca sĩ từng học khá giỏi môn hóa và yêu thích ngành nghề này. Nhưng rốt cuộc, âm nhạc vẫn là lựa chọn cuối cùng và cũng là lựa chọn gắn bó lâu dài nhất. “Con đường sự nghiệp của tôi cũng thăng trầm, lên xuống nhiều lắm mới được như hôm nay. Tôi là kiểu người sống biết đủ, biết chấp nhận và hài lòng với những gì mình đang có nên đối với tôi bây giờ đã có một chỗ đứng quá tốt”.

