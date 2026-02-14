Ca sĩ bolero hát 'Em đi trên cỏ non' khiến Thái Châu cho điểm tuyệt đối

Tập 16 Người kể chuyện tình lên sóng với màn tranh tài của 4 thí sinh gồm Quỳnh Cầm, Mai Diễm My, Trần Tuấn Kha và N Ly. Đảm nhận vai trò ban giám khảo ngoài danh ca Thái Châu còn có sự góp mặt của NSƯT Vân Khánh và NSƯT Đại Nghĩa.

Trong đêm tranh tài, Mai Diễm My chọn thể hiện ca khúc Em đi trên cỏ non, kết hợp cùng quán quân Hãy nghe tôi hát 2023 - Ngô Thái Ngân. Cả hai chọn kể câu chuyện nhẹ nhàng về quê hương, khơi gợi những ký ức tuổi thơ của người xem. Phần thể hiện của giọng ca 9X nhận được những góp ý từ phía ban giám khảo.

Thái Châu và dàn giám khảo nói về bài thi của Mai Diễm My

Mai Diễm My kết hợp cùng Ngô Thái Ngân trên sân khấu Người kể chuyện tình Ảnh: NSX

Nhận xét về phần trình diễn, NSƯT Đại Nghĩa đánh giá cao cách hai nghệ sĩ xây dựng câu chuyện mở đầu để dẫn dắt khán giả vào bài hát, tạo cảm giác gần gũi. Tuy nhiên, nam giám khảo cho rằng việc lựa chọn một ca khúc quen thuộc cũng là con dao hai lưỡi, bởi dù dễ nghe nhưng khó tạo được sự mới mẻ cho khán giả.

“Đây là một bài hát an toàn, nếu có thêm yếu tố mới, chẳng hạn đưa phần Lý do hai chị em sáng tác vào bài, thì tiết mục sẽ tạo được dấu ấn rõ nét hơn. Em lại một lần nữa rất an toàn”, NSƯT Đại Nghĩa góp ý.

Ở góc nhìn khác, NSƯT Vân Khánh bày tỏ sự yêu thích với tiểu phẩm mở đầu dễ thương, đồng thời khen ngợi cách lựa chọn trang phục của đàn em. Theo nữ giám khảo, phần dẫn dắt nhẹ nhàng giúp khán giả dễ dàng bước vào không gian cảm xúc của ca khúc.

Giọng ca quê Quảng Trị cũng cho rằng dù bài hát nghe quen tai nhưng có quãng rộng, lên xuống liên tục, không hề dễ thể hiện. “Việc em chọn phương án an toàn để bảo đảm sự tròn trịa là một quyết định sáng suốt”, NSƯT Vân Khánh nhận xét.

Danh ca Thái Châu thẳng thắn đưa ra những nhận xét cho bài thi của Mai Diễm My Ảnh: NSX

Đồng thời, NSƯT Vân Khánh còn nhắn nhủ thêm với các thí sinh về cách thể hiện trên sân khấu. Cô bày tỏ: “Dù chọn dòng nhạc nào, điều quan trọng nhất vẫn là các bạn phải nghiên cứu kỹ nội dung bài hát, đặt chiều sâu và cảm xúc của mình vào đó thì mới chạm được trái tim khán giả”.

Danh ca Thái Châu ghi nhận sự tiến bộ rõ rệt của Mai Diễm My khi song ca cùng khách mời. Ông cho rằng nữ thí sinh thể hiện sự tự tin, chắc chắn hơn trong giọng hát và có cảm xúc dạt dào hơn so với những vòng thi trước.

“Mong các em không ngừng học hỏi từ những người đi trước để có hành trang vững vàng trong nghề. Với chúng tôi, được ngồi nghe các em hát đã là một niềm hạnh phúc”, danh ca Thái Châu chia sẻ.

Với bài thi này, Mai Diễm My nhận 30 điểm từ phía ban giám khảo. Điều đó giúp nữ thí sinh nâng tổng điểm lên 118,5 điểm, ghi tên mình vào chung kết Người kể chuyện tình cùng với Quỳnh Cầm và Trần Tuấn Kha.