Cô gái hát 'Giọt lệ đài trang' khiến Thái Châu cho điểm tuyệt đối

Tập 9 Người kể chuyện tình lên sóng với màn tranh tài của 4 thí sinh gồm Quỳnh Cầm, Mai Diễm My, N Ly và Trần Tuấn Kha. Đây là vòng thi mang tính quyết định, khi khoảng cách đến đêm chung kết chỉ còn rất gần, đòi hỏi các thí sinh không chỉ hát hay mà còn phải tạo được dấu ấn cảm xúc rõ nét. Đảm nhận vai trò giám khảo ngoài danh ca Thái Châu còn có nghệ sĩ Đại Nghĩa và NSƯT Vân Khánh.

Mai Diễm My tiếp tục chinh phục khán giả với dòng nhạc bolero ẢNH: NSX

Trong đêm tranh tài, Mai Diễm My lựa chọn ca khúc quen thuộc Giọt lệ đài trang và tự tin đặt ngôi sao may mắn. Với chất giọng ngọt ngào, nữ thí sinh mang đến một phần trình diễn giàu cảm xúc.

Thái Châu và dàn giám khảo nói về Mai Diễm My

Nhận xét về tiết mục, NSƯT Vân Khánh cho rằng Diễm My sở hữu giọng hát đẹp, đặc biệt. Tuy nhiên cô đánh giá ca khúc lần này chưa thật sự giúp nữ thí sinh có nhiều “đất” để bứt phá. Vân Khánh chia sẻ: “Em hát rất ngọt ngào, truyền cảm nhưng bài này khá quen thuộc, khó tạo sự khác biệt. Nếu vào vòng trong, em nên cân nhắc chọn những ca khúc vừa hợp giọng, vừa có điểm nhấn để gây bất ngờ cho khán giả”.

Dàn giám khảo bàn luận sôi nổi về tiết mục của Mai Diễm My ẢNH: NSX

Trong khi đó, NSƯT Đại Nghĩa đánh giá cao sự tròn trịa trong cả phần hát lẫn diễn xuất của Mai Diễm My nhưng thẳng thắn cho rằng tiết mục vẫn thiếu một chút ấn tượng. Nam giám khảo góp ý nữ thí sinh nên khai thác thêm lợi thế ngoại hình và tìm cách kết hợp nhiều yếu tố mới mẻ hơn trong phần trình diễn. “Em có sắc vóc đẹp, nếu phát huy thêm một khả năng nào đó mà kết hợp với âm nhạc thì càng ấn tượng thêm”, anh nói.

Riêng danh ca Thái Châu dành lời khen cho cách xử lý bolero mượt mà, cảm xúc của Diễm My. "Em hát rất tốt, đặt cảm xúc đúng chỗ, chạm đến trái tim người nghe. Bây giờ mà bolero muốn bứt phá cũng không biết bứt phá kiểu gì đây. Em chỉ cần hát hay là khán giả ủng hộ", ông nhắn nhủ đàn em. Với bài thi này, danh ca Thái Châu không ngần ngại tặng Mai Diễm My 10 điểm. Trong khi đó, Đại Nghĩa và Vân Khánh tặng nữ thí sinh 9,75 điểm.

Quỳnh Cầm gây ấn tượng với ca khúc Thương lắm mình ơi ẢNH: NSX

Ngoài Mai Diễm My, phần thể hiện của Quỳnh Cầm cũng được chú ý. Cô trình diễn ca khúc Thương lắm mình ơi, khiến MC Đại Nghĩa không khỏi xúc động. “Anh nuối tiếc vì không được nghe em hát nhiều hơn. Giọng hát hay, kỹ thuật tốt và đặc biệt là cảm xúc em đưa vào bài hát rất sâu, rất thấm”.

Trong khi đó, NSƯT Vân Khánh đánh giá cao sự thông minh trong cách xử lý ca khúc của Quỳnh Cầm: “Giọng em ngọt nhưng lạ, cách em nén, dừng, nghẹn rất tinh tế. Em không chỉ hát bằng cảm xúc mà còn có sự tính toán”. Đặc biệt, danh ca Thái Châu dành những lời khen ngợi đầy xúc động: “Quỳnh Cầm hát chắc, đặt câu đúng chỗ. Tôi chỉ cần nghe em hát không cần nhìn là có thể khóc được. Như vậy là em đã thành công rồi”. Với phần thể hiện này, nữ ca sĩ nhận điểm tuyệt đối từ phía ban giám khảo.