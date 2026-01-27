MC kém 23 tuổi gây chú ý khi hát bolero cùng NSƯT Quang Tèo là ai?

Sau nhiều năm gắn bó với vai trò người dẫn dắt các chương trình chính luận và giải trí, Kim Huyền Sâm lần đầu “đủ duyên” góp mặt trong chương trình Tết vạn lộc 2026. Không chỉ đảm nhận vai trò MC, cô còn trực tiếp tham gia ca hát, diễn hài và đặc biệt là màn kết hợp cùng NSƯT Quang Tèo – gương mặt quen thuộc của sân khấu hài tết.

Màn kết hợp giữa Kim Huyền Sâm và NSƯT Quang Tèo Ảnh: NVCC

Chia sẻ về cơ duyên đến với Tết vạn lộc, Kim Huyền Sâm cho biết cô từng hai lần lỡ hẹn vì trùng lịch công tác. “Cách đây 8 năm, anh Vượng Râu đã mời tôi nhưng đúng lúc tôi tham gia chương trình tại Hàn Quốc. Năm 2023, tôi lại tiếp tục trùng lịch công tác ở Đà Nẵng. Phải đến hai năm gần đây, tôi mới thật sự đủ duyên với chương trình”, nữ MC nói.

Có hơn 21 năm làm nghề, Kim Huyền Sâm không quá áp lực khi vừa dẫn chương trình, vừa biểu diễn. Với cô, việc thay 5 – 7 bộ trang phục trong một đêm diễn hay chuyển đổi liên tục giữa vai trò MC – ca sĩ – diễn viên đã trở thành điều quen thuộc. “Tôi vẫn hay nói vui rằng mình quen vượt qua khó khăn, thử thách rồi. Quan trọng là làm sao cống hiến trọn vẹn nhất cho khán giả”, nữ MC chia sẻ.

Kim Huyền Sâm tiết lộ màn kết hợp với Quang Tèo

Kim Huyền Sâm còn đảm nhận vai trò dẫn dắt trong chương trình Ảnh: NVCC

Một trong những điểm nhấn của Tết vạn lộc 2026 là màn kết hợp giữa Kim Huyền Sâm và NSƯT Quang Tèo. Nữ MC cho biết việc bắt nhịp với đàn anh diễn ra khá tự nhiên. “Tôi đã gặp và làm việc với hầu hết các nghệ sĩ lớn Nam – Bắc trong suốt hơn 20 năm dẫn chương trình, nên khi kết hợp với anh Quang Tèo, mọi thứ rất dễ ăn ý. Anh là người đa tài, duyên dáng và cực kỳ tinh tế trong cách tung hứng”.

Đáng chú ý, hai nghệ sĩ gần như không có nhiều thời gian tập luyện trực tiếp. “Cuối năm ai cũng bận, nên anh em chỉ trao đổi ý tưởng qua điện thoại, thống nhất thoại và lên sân khấu diễn luôn. Vậy mà mọi thứ lại rất vào, rất đời”, Kim Huyền Sâm kể. Trước đó, cả hai từng nhiều lần song ca với loạt ca khúc như Phút cuối, Lâu đài tình ái… tạo nền tảng cho sự ăn ý lần này.

Phản ứng của khán giả cũng là điều khiến nữ MC bất ngờ. Cô chia sẻ: “Có lẽ khán giả không nghĩ tôi vừa dẫn chương trình, vừa diễn hài, rồi lại hát song ca bolero Đính ước cùng anh Quang Tèo. Những tràng pháo tay liên tục thực sự là động lực rất lớn để tôi tiếp tục gắn bó với sân khấu”.

Nhan sắc rạng rỡ của Kim Huyền Sâm khi dẫn dắt cùng Bạch Công Khanh Ảnh: NVCC

Kim Huyền Sâm cho rằng tết trên sân khấu và đời thường mang hai sắc thái khác nhau. “Tết trong gia đình là sự thiêng liêng, sum vầy bên cha mẹ. Còn tết trên sân khấu là không khí rộn ràng, sắc xuân lan tỏa trong tình yêu thương của khán giả. Cả hai đều rất quý giá”.

Tết vạn lộc mang chủ đề Mẹ và quê hương, được dàn dựng theo phong cách tiết chế, giàu cảm xúc. Dưới bàn tay của tổng đạo diễn Nguyễn Công Vượng, chương trình được dẫn dắt như một hành trình ký ức – từ không khí xuân rộn ràng, lắng lại ở tình mẹ, rồi mở rộng thành nỗi nhớ quê và tinh thần đoàn viên. Dàn MC gồm Thảo Vân, Bạch Công Khanh, Nguyễn Hữu Chiến Thắng và Kim Huyền Sâm đóng vai trò “người kể chuyện”, kết nối các tiết mục thành một chỉnh thể giàu cảm xúc.

Với Kim Huyền Sâm, lần trở lại này không chỉ là một vai trò mới, mà còn là dịp để cô “bung hết mình”. “Tôi trân quý từng khoảnh khắc được đứng trên sân khấu. Nghệ thuật giúp tôi thấy mình trẻ trung, hạnh phúc hơn. Và nếu còn được khán giả yêu thương, tôi sẽ còn tiếp tục cống hiến”, nữ MC chia sẻ.