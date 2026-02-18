Ca sĩ bolero Dương Hồng Loan nói về dấu mốc tốt nghiệp đại học ở tuổi 45

Nhan sắc trẻ trung của ca sĩ Dương Hồng Loan ở tuổi 46 Ảnh: FBNV

Tết không chỉ là khoảnh khắc để quây quần bên gia đình, mà còn là dịp để Dương Hồng Loan chiêm nghiệm về một năm đã qua. Nhìn lại 2025, nữ ca sĩ vui khi giành chiến thắng tại Đấu trường ngôi sao và góp mặt trong vai trò “cầm cân nảy mực” ở nhiều cuộc thi.

Với giọng ca bolero, niềm hạnh phúc đối với cô là được khán giả yêu thương. Đây cũng là nguồn động lực để Dương Hồng Loan cố gắng trong nghề. “Tôi không hối tiếc điều gì cả vì những thứ có được đã là sự may mắn, hạnh phúc”, cô chia sẻ.

Một cột mốc khó quên trong năm 2025 của Dương Hồng Loan là việc có thêm tấm bằng đại học trong khi bản thân vẫn miệt mài với hoạt động nghệ thuật. Hành trình đó khiến nữ nghệ sĩ nhận ra rằng bản thân đã cố gắng hết mình, không ngừng nỗ lực để có ích cho xã hội. “Được góp tiếng hát cho khán giả, không ngại học hỏi thêm những thứ tuyệt vời trong cuộc sống. Đó là điều mà tôi trân quý”, nữ ca sĩ tâm tình.

Ngoài đi hát, Dương Hồng Loan còn tích cực ngồi ghế nóng nhiều cuộc thi âm nhạc Ảnh: FBNV

Dương Hồng Loan bộc bạch lúc chọn học thêm văn bằng 2, mọi thứ không quá áp lực đối với cô. Bởi thời điểm đó, nữ nghệ sĩ chủ yếu học online, chỉ có thi trực tiếp tại trường. Mỗi lần ngồi trên xe đi diễn, Dương Hồng Loan vẫn theo dõi bài giảng nên “mọi thứ không áp lực lắm vì thấy rằng mình đã cố gắng đạt được điều gì đó và tôi nhận ra điều mình nhận được rất trân trọng”.

Dương Hồng Loan sau ánh đèn sân khấu

Bận rộn với công việc, Dương Hồng Loan vẫn nỗ lực cân bằng thời gian cho gia đình. Cô nói đây là 2 thứ quan trọng nhất trong cuộc sống của cô. “Niềm yêu thích nghệ thuật đã có trong tôi từ khi còn bé. Khi lớn lên được theo đuổi đam mê là điều không gì hạnh phúc bằng. Hạnh phúc hơn nữa là gia đình đã ủng hộ tôi hết mình, cho nên trong mỗi buổi đi diễn, tôi vui vì lúc nào cũng có gia đình đi theo hỗ trợ”, giọng ca bolero bộc bạch.

Dương Hồng Loan bộc bạch nếu không làm nghệ thuật, chắc bây giờ cô đã làm một thư ký văn phòng hay lập trình viên, kế toán. Nhưng đối với nữ nghệ sĩ, được đi hát là niềm hạnh phúc. Sau ánh đèn sân khấu, Dương Hồng Loan thừa nhận bản thân “bình thường hơn cả những người bình thường”.

Dương Hồng Loan chia sẻ khoảnh khắc đi diễn trong đêm giao thừa Ảnh: FBNV

Sau khi hoàn thành công việc, nữ nghệ sĩ trở về với vai trò người nội trợ để chuẩn bị những bữa ăn, hâm nóng không khí gia đình. Đối với cô, không có gì quá phức tạp, và đó là niềm hạnh phúc mà bản thân có được.

Chẳng hạn như tết năm nay, Dương Hồng Loan vẫn dành thời gian đi biểu diễn tại Vĩnh Long. Sau đó, cô trở về ngay với gia đình để cùng đón giao thừa, thắp hương cho ông bà và quây quần uống trà, ăn bánh để hưởng trọn không khí ngày đầu năm. “Năm nào cũng vậy, dù tất bật đi hát nhưng tôi vẫn sum vầy với ba mẹ, người thân trong ngày tết. Đó là không khí ấm cúng không chỉ riêng tôi mà mọi người đều mong muốn”, cô trải lòng.

Trong năm 2026, Dương Hồng Loan có nhiều sản phẩm âm nhạc muốn gửi tặng mọi người, chẳng hạn như ca khúc Cô ba nhà quê, Danh phận đàn ông và Thương. Theo nữ nghệ sĩ, để giữ được lửa nghề không hề đơn giản. “Đối với tôi, khi được sự yêu thương của khán giả thì đó là nguồn động lực rất lớn. Tôi luôn cố gắng giữ sự đam mê và cố gắng để đáp lại tình cảm đó, không làm cho mọi người thất vọng về Dương Hồng Loan”, cô trải lòng.