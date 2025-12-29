Ca sĩ Trung Quang ra sao sau 9 năm giành quán quân 'Thần tượng bolero'?

Ca sĩ Trung Quang chính thức phát hành album Tắt đèn chưa ngủ, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của quán quân Thần tượng bolero sau 9 năm. Album không chỉ là sự khẳng định về độ "chín" trong giọng hát mà còn thể hiện tư duy âm nhạc, tinh thần dám bứt phá của nam ca sĩ 28 tuổi khi kết hợp chất liệu bolero với phong cách pop rock hiện đại.

Trung Quang nỗ lực làm mới các ca khúc bolero trong album Tắt đèn chưa ngủ, mong muốn mang dòng nhạc này đến gần khán giả Ảnh: NVCC

Tắt đèn chưa ngủ bao gồm 8 ca khúc, phần lớn là những bài hát đã đi cùng năm tháng như Thói đời, Đoạn tuyệt, Tôi đưa em sang sông, Trời còn làm mưa mãi, Bài tango cho em, Đà Lạt hoàng hôn… Thay vì đi theo lối mòn của những bản phối truyền thống, Trung Quang và ê kíp đã mạnh dạn đưa các chất liệu mới vào trong sản phẩm. Sự kết hợp giữa tiếng guitar điện gai góc, nhịp trống dồn dập với chất giọng trữ tình của giọng ca 9X đã tạo nên sự giao thoa thú vị. Đây là nỗ lực của nam ca sĩ nhằm đưa dòng nhạc xưa đến gần hơn với gu thưởng thức của khán giả trẻ.

Sự thay đổi của quán quân 'Thần tượng bolero'

Một điểm sáng không thể bỏ qua trong Tắt đèn chưa ngủ là sự xuất hiện của ca khúc Kể từ khi gặp em do chính Trung Quang sáng tác. Lần đầu tiên giới thiệu "đứa con tinh thần" trong album chính thức, Trung Quang cho thấy sự đa năng và nghiêm túc trên con đường nghệ thuật.

Khác với màu sắc trầm buồn của các ca khúc còn lại, Kể từ khi gặp em mang giai điệu nhẹ nhàng, trong trẻo và ca từ bắt kịp xu hướng giới trẻ. Bài hát như một lời thủ thỉ ngọt ngào về tình yêu tích cực, mang năng lượng chữa lành, tôn vinh vẻ đẹp của sự bình yên và thấu hiểu lứa đôi. Sáng tác này là minh chứng cho sự trưởng thành của Trung Quang sau 9 năm, khi anh không chỉ là người hát mà còn là người kể chuyện và sáng tạo nội dung.

Trung Quang sinh năm 1997, từng gây chú ý khi giành danh hiệu quán quân Thần tượng bolero năm 2016 Ảnh: NVCC

"Tôi không chỉ muốn khoác một chiếc áo mới lộng lẫy hơn cho những tình khúc bolero, mà còn khao khát tạo ra một chiếc cầu nối thế hệ trong âm nhạc. Tôi mong rằng khi thưởng thức album này, khán giả lớn tuổi vẫn tìm thấy sự hoài niệm, sâu sắc vốn có, trong khi khán giả trẻ sẽ cảm nhận được sự gần gũi, năng động. Kỳ vọng lớn nhất của tôi là chứng minh rằng dòng nhạc trữ tình chưa bao giờ cũ, nó vẫn luôn vận động, biến hóa và sẵn sàng chạm đến trái tim của bất kỳ ai, ở bất kỳ độ tuổi nào", nam ca sĩ chia sẻ.

Năm 2025 được xem là một năm hoạt động hết công suất của Trung Quang với hàng loạt đêm nhạc được tổ chức ở nhiều nơi. Album Tắt đèn chưa ngủ ra mắt vào những ngày cuối cùng của năm như một lời tri ân gửi đến người hâm mộ, đồng thời là lời khẳng định vị thế vững chắc của anh trong làng nhạc.

Chia sẻ về dự án này và định hướng tương lai, Trung Quang cho biết: "Album này là tâm huyết của Trung Quang trong việc làm mới chính mình. Tôi không muốn đóng khung trong hình ảnh an toàn, mà muốn khán giả nhìn thấy một Trung Quang trưởng thành hơn, dám thử thách hơn. Năm 2026, tôi sẽ dồn toàn lực cho âm nhạc, tập trung sản xuất những sản phẩm chất lượng cao, chỉn chu cả về phần nghe lẫn phần nhìn để đáp lại tình cảm của mọi người".