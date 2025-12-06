Hát 'Khóc thầm', Trương Minh Cường gây xúc động ở 'Tình bolero'

Tập chung kết xếp hạng của Tình bolero lên sóng với màn tranh tài của 3 thí sinh gồm diễn viên Trương Minh Cường, nhà sáng tạo nội dung Hái Gia Liu và diễn viên Hiền Trang. Ngoài danh ca Phương Dung, hàng ghế giám khảo có sự góp mặt của NSƯT Vũ Thành Vinh, ca sĩ Đông Đào và nhạc sĩ Hamlet Trương.

Trương Minh Cường gây xúc động

Trương Minh Cường thể hiện sự quyết tâm của mình ở Tình bolero dù đang gặp chấn thương ẢNH: BTC

Ở vòng thi này, các thí sinh được tự do thể hiện sở trường, hoặc thổi làn gió mới vào những ca khúc bolero quen thuộc. Trên sân khấu, Trương Minh Cường chọn liên khúc Quê em mùa nước lũ - Khóc thầm - Đổi thay, tái hiện nỗi mất mát của người dân khi chống chọi với thiên tai. Vốn có thế mạnh về diễn xuất, việc kết hợp cùng chất giọng trầm ấm giúp sao phim Lật mặt 7: Một điều ước ghi điểm trước ban giám khảo.

Trên sân khấu, Trương Minh Cường hóa thân thành người chồng bị chấn thương chân, đi lại khó khăn, sống cùng vợ (Hồng Trang trợ diễn). Vì lo cho chồng, chị tự mình chèo ghe đưa đoàn lên xã tập kết. Nhưng trên đường đi, ghe bất ngờ lật giữa dòng nước lũ, khiến chị không qua khỏi. Đối diện với biến cố mất người thân, nhân vật của Trương Minh Cường vẫn chọn nén đau thương để kêu gọi mọi người tập trung cứu người. Đây cũng là thông điệp nhân văn mà nam diễn viên muốn gửi đến khán giả thông qua bài thi.

Đáng chú ý, sau tiết mục giàu cảm xúc này, Trương Minh Cường gây bất ngờ khi xuất hiện với chiếc nạng, đồng thời cho biết đang bị chấn thương chân. Tuy nhiên, anh vẫn nén cơn đau để hoàn thành bài thi. Trương Minh Cường chia sẻ với chúng tôi: “Tôi không nghĩ vết thương lại bị nặng như vậy nên vẫn đang chờ hồi phục. Nhưng lịch trình của chương trình thế nào thì tôi vẫn cố gắng tới đó, vì tôi không muốn bỏ cuộc”.

Trương Minh Cường tái hiện những khó khăn của người dân trong mưa lũ ẢNH: NSX

NSƯT Vũ Thành Vinh xúc động chia sẻ: “Tôi rất thích thông điệp cuối cùng mà Cường mang lại. Ngay trong nỗi đau mất vợ, anh vẫn hướng về người khác. Trong bi kịch vẫn tìm được nghị lực để đứng lên”. Cũng theo nam giám khảo, khi theo dõi bài thi, ông ấn tượng với cách Trương Minh Cường lăn xả, nhập tâm vào nhân vật. “Tôi biết bạn đã cố gắng rất nhiều. Cảm xúc bạn mang lại rất đong đầy”, NSƯT Vũ Thành Vinh bày tỏ.

Danh ca Phương Dung ấn tượng với phần thể hiện Khóc thầm của Trương Minh Cường. Nữ giám khảo cho rằng vì nhập tâm vào câu chuyện nên giọng hát của anh cũng cảm xúc hơn. “Không chỉ hát tốt, lần này tôi bất ngờ với khả năng nhập vai của Cường. Cảm xúc và tâm trạng nhân vật được truyền tải rất chân thật”, bà cho hay.

Ở phần nhận xét cuối, ca sĩ Đông Đào cho biết cô đã khóc hai lần trong tiết mục. Tuy nhiên, cô góp ý nhẹ về chi tiết: “Đôi dép của nhân vật bị lũ cuốn trôi nhưng vẫn còn mang trên chân. Nếu chỉnh sửa, câu chuyện sẽ chân thực và xúc động hơn nữa. Bạn là một diễn viên nhưng hát như vậy là tốt rồi”.

Về phần mình, Trương Minh Cường bày tỏ: “Đồng bào mình phải chống chọi với thiên tai. Sức của tôi thì có hạn nên tôi muốn gửi gắm tình thương qua những lời hát để làm tiết mục hay nhất để truyền tải nỗi đau của người dân vùng lũ. Cuộc sống đôi khi sẽ có lúc vui, lúc buồn nhưng khi được mọi người đồng cảm là một cảm giác mình rất quý”.