Nữ ca sĩ tiết lộ 15 năm hôn nhân, từng hoài nghi vì lập gia đình sớm

Ngoài sự nghiệp, Nguyễn Hải Yến khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tổ ấm viên mãn bên chồng kín tiếng. Nói về cuộc sống hôn nhân, nữ ca sĩ nhớ lại cột mốc khó quên trong đời: “Kỷ niệm không bao giờ quên của một người phụ nữ chính là quyết định lập gia đình. Tôi và chồng đã đồng hành được tròn 15 năm. Tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc mình xác định từ nay sẽ trở thành một người vợ, và tiếp đến là một người mẹ”.

Hành trình hôn nhân của ca sĩ Hải Yến

Ngoài ca hát, Nguyễn Hải Yến còn góp mặt trong các gameshow. Gần đây, nữ ca sĩ gây chú ý khi tham gia chương trình Chuyện tối cùng sao, lên sóng trên THVL1 ẢNH: NSX

Điều khiến nữ ca sĩ trân trọng nhất là mối quan hệ vẫn giữ được sự bình yên và hạnh phúc. Đối với cô, việc dành thời gian cho gia đình luôn là một bài toán khó. Chia sẻ về cách dung hòa điều này, Hải Yến cho biết sự bao dung là chìa khóa quan trọng. Cô cho hay: “Đầu tiên là cần tìm được người hiểu tính chất công việc của mình, trong sự hiểu ấy sẽ có cả sự bao dung, sẻ chia và cả sự tha thứ”.

Sau những buổi biểu diễn, Hải Yến bù đắp bằng sự quan tâm và tận dụng mọi khoảng thời gian rảnh để ở bên người thân. Nữ ca sĩ tiết lộ dù đi lưu diễn xa đến đâu, thậm chí lệch múi giờ, cô vẫn duy trì thói quen “không bao giờ ngắt kết nối”.

“Tôi sẵn sàng ngủ trễ một chút hoặc nghỉ ngơi ít đi để canh đúng giờ sáng ở Việt Nam gọi về cho chồng con. Dù ở nước ngoài hay đi tỉnh, việc nói chuyện với con mỗi ngày là bắt buộc. Thiếu đi hình bóng người mẹ là một sự thiếu hụt lớn, nên mình phải lấp đầy nó bằng sự chủ động của chính mình”, giọng ca 8X bộc bạch.

Ở tuổi 40, ca sĩ Hải Yến khiến nhiều người xuýt xoa bởi nhan sắc rạng rỡ. Cô có cuộc sống viên mãn bên chồng kín tiếng ẢNH: FBNV

Nhìn lại hành trình 15 năm, Hải Yến không ngần ngại nhắc về quãng thời gian đầu đầy khó khăn để có thể hòa hợp với “nửa kia”. Đó là lúc cô từng hoài nghi liệu mình có kết hôn sai thời điểm khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao. Tuy nhiên, sau tất cả, giọng ca 8X nhận ra mọi cung bậc thăng trầm đều xứng đáng.

Nói về bí quyết giữ gìn hạnh phúc, nữ ca sĩ khẳng định đó là việc kiên định với mục tiêu cuộc sống: “Đôi khi chúng ta không đi trên một con đường thẳng êm ái, có thể có nhiều hướng đi khác nhau nhưng hãy luôn nhìn về một hướng”.

Gửi lời nhắn nhủ đến các cô gái trẻ và những nghệ sĩ hậu bối, Hải Yến nhấn mạnh tầm quan trọng của việc yêu thương bản thân: “Hãy cố gắng trở thành người mà bạn mong muốn. Phụ nữ chúng ta hiện nay có nhiều mục tiêu xã hội, nhưng hãy luôn chăm sóc sức khỏe và yêu bản thân mình đầu tiên. Khi có sức khỏe, ta mới có thể chăm sóc những người xung quanh và tạo nên một cuộc sống hạnh phúc”.

Bên cạnh những phút trải lòng, Hải Yến còn gửi tặng khán giả món quà âm nhạc là ca khúc Mưa của tác giả Tuấn Nghĩa. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn hé lộ những sở thích thú vị và những thói quen đời thường đầy thương yêu của gia đình mình, chẳng hạn như việc nữ ca sĩ sẽ uống nước ấm trước khi biểu diễn, sẽ cùng gia đình đi du lịch xuyên Việt 2 năm 1 lần hay các thành viên trong tổ ấm nhỏ đều thích ăn món Việt...