Ca sĩ bolero hát tiệc cưới cát sê 5 triệu, 'khủng hoảng' vì tình yêu 'độc hại'

Sinh năm 1997 tại Cà Mau, Mai Diễm My theo gia đình lên TP.HCM sinh sống từ khi chỉ mới 9 tuổi. Tình yêu bolero đến với cô rất sớm. Nữ ca sĩ kể: “Mẹ tôi không theo đuổi con đường nghệ thuật nhưng lại hát rất hay. Từ năm 6 - 7 tuổi, tôi nghe bolero, dân ca mỗi ngày, nó thấm vào tâm hồn tôi”. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cũng có những lăn tăn vì không biết việc theo đuổi nghệ thuật có đảm bảo cho mình cuộc sống ổn định hay sẽ chật vật như quan điểm của nhiều người.

Mai Diễm My vỡ òa khi trở thành quán quân của chương trình Người kể chuyện tình Ảnh: NSX

Ca sĩ bolero Mai Diễm My trước khi giành quán quân

Ở TP.HCM, Mai Diễm My vừa đi học vừa phụ giúp gia đình. Bước ngoặt đến vào năm 2020 khi cô hát trong một buổi tiệc và được một giáo viên thanh nhạc chú ý. Năm 2021, cô chính thức bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Tuy không học trường lớp chính quy, nhưng giọng ca 29 tuổi vẫn theo học lớp bồi dưỡng thanh nhạc tại trung tâm của nữ ca sĩ Đông Đào và một số giảng viên khác.

Những ngày đầu, Mai Diễm My hát ở nhà hàng, tiệc cưới, phòng trà nhỏ đến các tiệc với mức cát sê 5 triệu đồng. Những khoản tiền này được giọng ca 9X dành dụm để thực hiện các sản phẩm âm nhạc, đăng tải trên kênh YouTube cá nhân. Đến nay, Mai Diễm My đã có 120 sản phẩm, có dự án hút hàng triệu lượt xem. Cô bật mí khi tham gia Người kể chuyện tình, thù lao đi diễn cũng tăng lên đáng kể do được nhiều khán giả biết đến.

Ngoài giọng hát ngọt ngào, Mai Diễm My còn được khen ngợi bởi nhan sắc "xinh như hoa hậu" Ảnh: NVCC

Là nữ ca sĩ trẻ thường xuyên đi show tiệc, Mai Diễm My cũng đối diện không ít tình huống nhạy cảm. Cô cho biết mình không uống rượu bia và sẽ thẳng thắn từ chối nếu bị ép. Tuy nhiên, nữ ca sĩ giữ quan điểm rõ ràng: “Trong công việc tôi cần được tôn trọng, nếu không tôi sẽ không làm việc lần 2”. Dù vậy, cô vẫn đặt trách nhiệm nghề nghiệp lên hàng đầu, khẳng định sẽ không để cảm xúc chi phối mà cố gắng hoàn thành công việc, tránh ảnh hưởng đến bầu sô.

Hiện tại, Diễm My sống cùng ba mẹ. Cô cũng đang tích góp về mặt tài chính để sở hữu cơ ngơi riêng cho mình sau nhiều năm đi hát. Về chuyện tình cảm, Mai Diễm My vẫn chọn cuộc sống độc thân. Nữ ca sĩ không né tránh khi nhắc về mối tình kéo dài hai năm từng khiến cô rơi vào trạng thái khủng hoảng. Cô thừa nhận đó là một mối quan hệ khiến bản thân mệt mỏi và ít nhiều dè dặt hơn khi nghĩ đến chuyện yêu đương.

Mai Diễm My dùng cát sê đi hát, đầu tư khoảng 120 sản phẩm âm nhạc đăng tải trên kênh YouTube Ảnh: FBNV

Sau khi bước ra khỏi mối quan hệ ấy, Mai Diễm My cảm thấy mình trở lại với nguồn năng lượng tích cực và sự vui vẻ vốn có. Cô cho biết hiện tại vẫn còn “hơi sợ” nếu bước vào một mối quan hệ mới mà lại rơi vào trạng thái tiêu cực như trước. Ở thời điểm này, quán quân Người kể chuyện tình muốn dành toàn bộ sự tập trung cho công việc và con đường nghệ thuật đang rộng mở phía trước.

“Ba mẹ tôi cũng có tư tưởng hiện đại, nên cũng không quá đặt nặng hay gây áp lực về chuyện lập gia đình. Sau khi bước ra khỏi mối quan hệ đó, tôi nghĩ nếu bước vào chuyện tình cảm mới, tôi cũng phải tìm hiểu kỹ hơn”, nữ ca sĩ sinh năm 1997 tâm sự.

Với danh hiệu quán quân Người kể chuyện tình, Mai Diễm My không nói đến những kế hoạch hào nhoáng. Nữ ca sĩ bộc bạch: “Tôi sẽ dành phần thưởng để đầu tư làm sản phẩm âm nhạc tốt hơn, chỉn chu hơn”. Cô cũng dự định tiếp tục học thêm chuyên môn âm nhạc để hoàn thiện bản thân. Điều mong mỏi lớn nhất của nữ ca sĩ sinh năm 1997 lúc này là “được khán giả biết đến nhiều hơn, được sống với đam mê và được biểu diễn ở những chương trình lớn hơn”.