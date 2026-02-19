Tố My nói về tâm huyết với bolero, trải lòng chuyện lập gia đình

Với Tố My, 2025 là một năm nhiều thử thách song cũng là giai đoạn giúp cô trưởng thành hơn. Điều khiến nữ ca sĩ tự hào nhất là việc bản thân không chọn bỏ cuộc, dù khi đó sức khỏe gặp sự cố.

Cô nhấn mạnh: “Tôi vẫn luôn giữ được tình yêu với bolero và sự tin yêu của khán giả. Tiếc nuối thì chắc là có những lúc vì áp lực mà tôi chưa tận hưởng trọn vẹn hành trình của mình. Có những ngày tôi chỉ lo chạy theo công việc mà quên mất phải dịu dàng với chính mình hơn”.

Tố My dành thời gian đón tết bên gia đình sau một năm vất vả làm việc Ảnh: FBNV

Sau Solo cùng bolero, Tố My vẫn giữ được sự yêu mến, ủng hộ từ phía khán giả. Thậm chí, nhiều người còn yêu mến gọi cô với danh xưng “ngọc nữ bolero”. Với giọng ca 9X, sức hút không đến từ may mắn mà xuất phát từ tư duy làm nghề rõ ràng và tâm thế nỗ lực đầu tư cho các sản phẩm của mình.

Nữ ca sĩ bày tỏ: “Tôi luôn nghiên cứu, tìm tòi để làm sao tác phẩm của mình phải mới mẻ và sang trọng hơn, từ cách xử lý bài hát, hòa âm phối khí đến hình ảnh và không gian biểu diễn”.

Tố My chia sẻ với hành trình nỗ lực đó, cô muốn khi nhắc đến bolero, mọi người sẽ nhớ đến dòng nhạc có chiều sâu. “Chính hành trình làm mới trong khuôn khổ tôn trọng giá trị gốc đã giúp tôi tạo nên bản sắc riêng và xây dựng thương hiệu của mình trong thị trường”, nữ ca sĩ bộc bạch.

Từng có thời điểm, vấn đề sức khỏe của Tố My được khán giả quan tâm. Sau biến cố, nữ ca sĩ nói tình hình đã ổn định hơn. Thời gian qua, cô điều chỉnh nhịp sống chậm lại, ăn uống và tập luyện khoa học để cải thiện. "Tôi học được rằng thành công không có ý nghĩa đánh đổi bằng sức khỏe. Và quan trọng hơn, mình phải biết đặt giới hạn. Có những thứ tưởng rất quan trọng, nhưng khi nằm viện rồi, mình mới thấy điều quý giá nhất là được khỏe mạnh và được ở cạnh người mình thương", Tố My trải lòng.

Tố My chú tâm vào sức khỏe sau biến cố Ảnh: FBNV

Nếu không đi hát, Tố My tập trung nhiều cho công việc kinh doanh và các dự án riêng. Bởi cô tin một nghệ sĩ hiện đại cần có sự chủ động và độc lập trong tài chính cũng như định hướng lâu dài. Tuy nhiên, bên cạnh công việc, giọng ca 9X không quên dành thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe. Sau những biến cố vừa qua, cô hiểu rằng nếu mình không khỏe mạnh thì mọi thành công đều trở nên vô nghĩa.

Ký ức tết khó quên của Tố My

Với Tố My, tết là dịp để cô bên cạnh gia đình. Vì vậy dù có lịch biểu diễn, nữ ca sĩ vẫn ưu tiên thời gian cho người thân. Sau nhiều trải nghiệm, nữ ca sĩ hiểu rằng không có sân khấu nào ấm bằng bữa cơm đầu năm cùng gia đình.

Nhớ về kỷ niệm đi diễn tết, Tố My kể đó là khi cô mới thi Solo cùng bolero và nhận được lời biểu diễn giao thừa tại miền Tây. Khi đó, nữ ca sĩ mong muốn được trải nghiệm ăn tết cùng khán giả.

“Đêm đó sân khấu rất đông, không khí rộn ràng. Nhưng khi sân khấu khép lại, tiếng pháo giao thừa vang lên, tôi bỗng thấy cô đơn lạ thường. Tôi gọi điện về chúc tết và nghe mẹ khóc. Cảm giác có lỗi lúc đó tôi không thể diễn tả hết. Từ đó đến nay, tôi chỉ nhận show gần nhà để có thể chạy về ăn tết cùng ba mẹ. Với tôi, đó là điều không gì thay thế được”, nữ ca sĩ nhớ lại.

Tố My ấp ủ nhiều dự án nghệ thuật lẫn thiện nguyện, mong muốn thực hiện trong năm 2026 Ảnh: FBNV

Ở tuổi 35, Tố My được nhiều người khen ngợi bởi nhan sắc rạng rỡ, trẻ trung. Sao nữ bật mí mỗi khi tết đến, cô không quá áp lực khi bị hỏi chuyện chồng con, bởi bản thân quan niệm mỗi người có một nhịp sống và một thời điểm phù hợp khác nhau.

“Tôi không xem hôn nhân là một cuộc đua, mà là một sự lựa chọn khi mình thực sự sẵn sàng. Khi đủ duyên, mọi thứ sẽ đến. Còn hiện tại, tôi vẫn đang tận hưởng hành trình của riêng mình”, cô chia sẻ.

Tố My không đặt ra một mốc thời gian cụ thể cho chuyện lập gia đình. Thay vào đó, nữ ca sĩ tin vào chữ duyên và cho rằng khi gặp đúng người, đúng thời điểm, mọi quyết định sẽ đến rất tự nhiên.

Về năm 2026, Tố My tiết lộ bản thân sẽ thực hiện nhiều kế hoạch mà bản thân ấp ủ. Đó không chỉ là những chương trình ca nhạc mà còn là những dự án mang lại giá trị cho cộng đồng. “Tôi muốn sứ mệnh của mình không chỉ dừng lại ở một ca sĩ, mà là một người nghệ sĩ có trách nhiệm và lan tỏa được nhiều giá trị tốt đẹp hơn cho cộng đồng”, cô tâm tình.