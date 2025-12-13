Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời nghệ sĩ

NSND Minh Vương phá lệ làm điều đặc biệt trong đêm nhạc hướng về miền Trung

Thạch Anh
13/12/2025 06:57 GMT+7

Đêm nhạc 'Miền Trung yêu thương' được tổ chức tại Nhà hát Trần Hữu Trang quy tụ đông đảo nghệ sĩ tham gia như NSND Minh Vương, danh ca Phương Dung, danh ca Ngọc Sơn, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, NSND Quế Trân, NSƯT Cẩm Tiên, NSƯT Võ Minh Lâm...

Tối 12.12, đêm nhạc Miền Trung yêu thương được tổ chức tại Nhà hát Trần Hữu Trang (TP.HCM), thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả. Từ sớm, mọi người đã có mặt tại khu vực biểu diễn, hào hứng chờ đợi màn hòa giọng của các nghệ sĩ. Trước đó, ban tổ chức công bố những nghệ sĩ góp mặt trong đêm nhạc gồm NSND Minh Vương, danh ca Phương Dung, danh ca Ngọc Sơn, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng...

NSND Minh Vương, Ngọc Sơn gây xúc động trong đêm nhạc

NSND Minh Vương phá lệ làm điều đặc biệt trong đêm nhạc hướng về miền Trung- Ảnh 1.

NSND Minh Vương xúc động khi được hội ngộ khán giả trong chương trình nghệ thuật Miền Trung yêu thương. Trên sân khấu, ông thể hiện trích đoạn vọng cổ, hào hứng khi giao lưu với mọi người. Ở tuổi 75, nam nghệ sĩ vẫn giữ chất giọng hào sảng, nhận được tràng vỗ tay tán thưởng từ khán giả tại đêm nhạc. Vì tình cảm này, giọng ca cải lương quyết định "phá lệ" thể hiện tiếp một trích đoạn khác để dành tặng mọi người

ẢNH: T.A

NSND Minh Vương phá lệ làm điều đặc biệt trong đêm nhạc hướng về miền Trung- Ảnh 2.

Ngọc Sơn có mặt từ sớm, là một trong những ca sĩ mở màn với ca khúc Thương về miền TrungYêu dân tộc Việt Nam. Được biết đây đều là những sáng tác của chính anh. Trên sân khấu, nam nghệ sĩ bộc bạch: “Tôi xúc động trước tình cảm mọi người dành cho tôi. Sức khỏe của tôi chính là tình yêu thương của đại gia đình”

ẢNH: T.A

NSND Minh Vương phá lệ làm điều đặc biệt trong đêm nhạc hướng về miền Trung- Ảnh 3.

NSƯT Cẩm Tiên trong tà áo dài truyền thống, thể hiện Thương nhớ người yêu. Đặc biệt, màn hát vọng cổ của cô nhận được tràng vỗ tay tán thưởng từ phía đông đảo khán giả. Tình cảm này khiến nữ nghệ sĩ không khỏi cảm kích

ẢNH: T.A

NSND Minh Vương phá lệ làm điều đặc biệt trong đêm nhạc hướng về miền Trung- Ảnh 4.

Ca sĩ Thi Phượng thể hiện Ai ra xứ Huế, Anh có về Quảng Trị. Dù đang gặp vấn đề sức khỏe, cô vẫn cố gắng hoàn thành 2 ca khúc dành tặng khán giả. Là người con của miền Trung, Thi Phượng bày tỏ niềm xót xa khi chứng kiến đồng bào chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai

ẢNH: T.A

NSND Minh Vương phá lệ làm điều đặc biệt trong đêm nhạc hướng về miền Trung- Ảnh 5.

Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện trên sân khấu thể hiện ca khúc Nếu có yêu tôi với giai điệu sôi động. Sau đó, anh tiếp tục thể hiện Lại nhớ người yêu để chinh phục khán giả. Khi trình diễn, giọng ca 7X ngẫu hứng di chuyển xuống phía dưới để giao lưu cùng mọi người, tạo nên bầu không khí ấm cúng

ẢNH: T.A

NSND Minh Vương phá lệ làm điều đặc biệt trong đêm nhạc hướng về miền Trung- Ảnh 6.

NSND Trọng Phúc thể hiện Chiều nước lũ. Hoạt cảnh nam nghệ sĩ thể hiện trên sân khấu khiến khán giả thêm thấm thía những khó khăn mà người dân miền Trung trải qua khi chống chọi với thiên tai. Ngoài ra, nam nghệ sĩ còn ngẫu hứng thể hiện một câu vọng cổ của soạn giả Viễn Châu để đáp lại tình cảm mọi người dành cho mình

ẢNH: T.A

NSND Minh Vương phá lệ làm điều đặc biệt trong đêm nhạc hướng về miền Trung- Ảnh 7.

Dù bận rộn với công việc, đặc biệt là phải chăm sóc tổ ấm nhỏ nhưng nghệ sĩ Vũ Luân vẫn sắp xếp thời gian để đồng hành cùng chương trình. Trên sân khấu, nam nghệ sĩ gây xúc động khi thể hiện một ca khúc về tình hình mưa lũ ở miền Trung, chạm đến cảm xúc người xem

ẢNH: T.A

NSND Minh Vương phá lệ làm điều đặc biệt trong đêm nhạc hướng về miền Trung- Ảnh 8.

Danh ca Phương Dung thể hiện Tiếng sông Hương - Tình Bắc duyên Nam. Dù đã ngoài 80 tuổi song "nhạn trắng Gò Công" vẫn giữ duy trì sức khỏe ổn định. Ngoài tham gia các gameshow truyền hình ở vai trò giám khảo, truyền đạt kinh nghiệm cho đàn em, bà còn góp mặt ở nhiều chương trình thiện nguyện, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn

ẢNH: T.A

NSND Minh Vương phá lệ làm điều đặc biệt trong đêm nhạc hướng về miền Trung- Ảnh 9.

Cặp đôi Võ Minh Lâm - Quế Trân kết hợp ăn ý trên sân khấu trong sự cổ vũ của khán giả. Nhiều khán giả còn chờ sẵn bên ngoài để được chụp ảnh cùng cặp đôi tài năng của sân khấu cải lương

ẢNH: T.A

