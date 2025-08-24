Cô gái 23 tuổi gây chú ý vì hát giống danh ca Phương Dung là ai?

Phương Quỳnh là giọng ca gây chú ý ở Biến hóa bất ngờ vì sở hữu giọng hát giống với danh ca Phương Dung. Nhờ vậy, cô ghi tên mình vào top 3 tranh tài ở chung kết, đồng thời được NSƯT Đại Nghĩa dành những lời có cánh: “Ngay từ những ngày đầu bạn bước chân vào chương trình đã thể hiện rất giống cô Phương Dung. Tôi cứ chờ đợi xem mỗi vòng 'bản sao' sẽ làm gì trên sân khấu. Mỗi lần Phương Quỳnh xuất hiện đều mang lại một sự mới mẻ cho mọi người”.

Phương Quỳnh thể hiện Nỗi buồn gác trọ trong Biến hóa bất ngờ ẢNH: BTC

Theo nữ thí sinh gen Z, cô biết đến chương trình Biến hóa bất ngờ từ mùa đầu tiên tuy nhiên vẫn chưa đủ tự tin đăng ký nên quyết định dành thêm một năm để tập luyện. Nữ thí sinh kể cô nghe nhiều bài hát của “nhạn trắng Gò Công” từ khi còn bé, qua những cuốn băng của bà. Ca khúc đầu tiên mà giọng ca quê Bến Tre thuộc nằm lòng khi chỉ mới 4 - 5 tuổi, dù chưa biết chữ nhưng đã có thể say sưa hát theo.

Hành trình theo đuổi nghệ thuật của 'bản sao Phương Dung'

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có 4 thế hệ cùng chung niềm yêu thích âm nhạc, Phương Quỳnh sớm được nuôi dưỡng tâm hồn bằng những giai điệu ngọt ngào. Chính bà là người truyền cảm hứng lớn nhất cho Phương Quỳnh khi thường xuyên mở những bản thu của danh ca Phương Dung. Có thể nói, “nhạn trắng Gò Công” còn là thần tượng của cả gia đình.

Khi được hỏi về áp lực trở thành “bản sao” của một nghệ sĩ khác, Phương Quỳnh thừa nhận điều này có khiến cô trăn trở. Vì khi chương trình phát sóng, nữ thí sinh không tránh khỏi những ý kiến trái chiều trên các phương tiện truyền thông. Song, Phương Quỳnh cũng chứng minh năng lực bản thân khi đăng tải những ca khúc cover bằng giọng hát thật và được ủng hộ. Nữ ca sĩ quê Bến Tre khẳng định: “Tôi có thể giả giọng danh ca Phương Dung nhưng đồng thời cũng có thể là chính mình”.

Sự đón nhận của khán giả là động lực để Phương Quỳnh theo đuổi nghệ thuật ẢNH: BTC

Trong suốt hành trình tham gia chương trình Biến hóa bất ngờ, Phương Quỳnh cảm thấy khó khăn nhất chính là vòng đầu tiên khi vừa phải khoe giọng thật để “đánh lừa” ban giám khảo, vừa “sao chép” giọng hát thần tượng. Nữ thí sinh chia sẻ: “Lần đầu tôi hóa thân thành danh ca Phương Dung khi tôi mới 23 tuổi nên rất lo lắng vì chưa đủ kinh nghiệm, không biết bản thân có thể làm tốt và được khán giả đón nhận hay không?”.

Trái với những lo lắng đó, những màn trình diễn của Phương Quỳnh được mọi người đón nhận. Điều này giúp cô tự tin hơn khi theo đuổi con đường ca hát. Cô bộc bạch: “Từ nhỏ đến lớn tôi chỉ có một ước mơ duy nhất đó là được đứng trên sân khấu hát. Vì vậy học xong lớp 12, tôi đăng ký vào Trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM và bắt đầu theo đuổi con đường âm nhạc của mình đến hiện tại”.

Trong chặng đường đó, Phương Quỳnh may mắn có gia đình và thầy giáo âm nhạc đồng hành. Đặc biệt, tại chương trình Biến hóa bất ngờ, hầu hết trang phục biểu diễn của cô đều do mẹ tự tay may. Cũng theo nữ thí sinh, nếu có cơ hội được gặp thần tượng Phương Dung ngoài đời, điều đầu tiên cô làm là gửi lời cảm ơn chân thành vì những giá trị nghệ thuật mà nữ danh ca đã cống hiến, đồng thời xin phép được gửi một cái ôm sâu sắc.