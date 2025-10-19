Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Ca sĩ Đan Trường đón tin vui kép

Thạch Anh
Thạch Anh
19/10/2025 18:57 GMT+7

Sau khi nhận bằng khen từ UBND TP.HCM, Đan Trường tiếp tục chia sẻ tin vui khi đêm nhạc kỷ niệm 30 năm ca hát sẽ được phát sóng trực tiếp tại 28 cụm rạp trên toàn quốc.

Trước thềm liveshow kỷ niệm 30 năm sự nghiệp, ca sĩ Đan Trường vinh dự được UBND TP.HCM trao tặng bằng khen vì những đóng góp cho sự phát triển của văn học nghệ thuật thành phố. Sự kiện đặc biệt này không chỉ là sự ghi nhận mà còn là nguồn động lực to lớn cho nam ca sĩ trước đêm diễn quan trọng sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 1.11.

Ca sĩ Đan Trường đón tin vui kép - Ảnh 1.

Ca sĩ Đan Trường nhận bằng khen của UBND TP.HCM trước thềm live concert kỷ niệm 30 năm ca hát

Ảnh: FBNV

Bằng khen được trao trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết 50 năm văn hóa nghệ thuật TP.HCM, nhằm tôn vinh những cống hiến của các văn nghệ sĩ đã có đóng góp tích cực, quan trọng đối với sự phát triển của văn học, nghệ thuật thành phố.

“Tôi thực sự xúc động và biết ơn. 30 năm cống hiến là một hành trình dài và sự ghi nhận của lãnh đạo thành phố hôm nay không chỉ là niềm vinh dự cho cá nhân tôi, mà còn là sự khẳng định cho con đường mà tôi đã chọn”, giọng ca Mưa trên cuộc tình nói.

Sự ghi nhận ý nghĩa này đến vào một thời điểm Đan Trường và toàn bộ ê-kíp đang dồn hết tâm huyết cho liveshow lớn nhất trong sự nghiệp. Với nam ca sĩ, Dấu ấn thanh xuân không chỉ là đêm nhạc, mà còn là lời tri ân đến khán giả đã đồng hành với mình. Chương trình quy tụ nhiều khách mời như ca sĩ Cẩm Ly, ca sĩ Quốc Thiên, ca sĩ Hòa Minzy, rapper Đen Vâu, ca sĩ Rhyder, Mathis Thiên Từ.

- Ảnh 2.

Hiện tại Đan Trường đang tất bật chuẩn bị cho đêm diễn mang dấu mốc lớn trong sự nghiệp

Ảnh: NVCC

Đan Trường bật mí về đêm nhạc đặc biệt

Một trong những điểm khác biệt là việc Đan Trường hợp tác để phát sóng trực tiếp đêm diễn tại 28 cụm rạp trên toàn quốc. Từ Tuyên Quang, Đà Nẵng, Tây Ninh, TP.HCM, Cần Thơ, Cà Mau... khán giả ở xa vẫn có thể hòa mình vào không khí âm nhạc với chất lượng hình ảnh 4K và âm thanh sống động.

Nói về ý tưởng này, Đan Trường cho biết thêm: "Tôi và ê kíp luôn trăn trở về những khán giả ở xa không có điều kiện đến Hà Nội. Vì vậy, việc đưa live concert vào rạp chiếu phim là giải pháp để phá vỡ mọi khoảng cách địa lý. Trên hết, tôi muốn tất cả mọi người, dù ở bất cứ đâu, cũng có thể cùng tôi sống lại những ký ức thanh xuân. Bởi 30 năm qua, chính khán giả mới là ký ức tươi đẹp nhất của Đan Trường".

Hiện tại, nam ca sĩ đang tập trung toàn lực để chuẩn bị cho đêm diễn quan trọng sắp tới. Vinh dự nhận được bằng khen được xem là cú hích tinh thần, giúp anh có thêm năng lượng để thăng hoa trên sân khấu.

Tin liên quan

Đan Trường tiết lộ kỳ vọng về con trai Thiên Từ, không muốn con theo nghề hát

Đan Trường tiết lộ kỳ vọng về con trai Thiên Từ, không muốn con theo nghề hát

Dù không còn là vợ chồng, Đan Trường và Thủy Tiên vẫn duy trì mối quan hệ tri kỷ để cùng chăm sóc con trai Thiên Từ. Nam ca sĩ cho biết, anh không mong con nối nghiệp ca hát mà muốn định hướng con theo con đường kinh doanh.

Khám phá thêm chủ đề

Đan Trường ca sĩ Đan Trường Dấu ấn thanh xuân
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận