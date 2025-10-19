Ca sĩ Đan Trường đón tin vui kép

Trước thềm liveshow kỷ niệm 30 năm sự nghiệp, ca sĩ Đan Trường vinh dự được UBND TP.HCM trao tặng bằng khen vì những đóng góp cho sự phát triển của văn học nghệ thuật thành phố. Sự kiện đặc biệt này không chỉ là sự ghi nhận mà còn là nguồn động lực to lớn cho nam ca sĩ trước đêm diễn quan trọng sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 1.11.

Ca sĩ Đan Trường nhận bằng khen của UBND TP.HCM trước thềm live concert kỷ niệm 30 năm ca hát Ảnh: FBNV

Bằng khen được trao trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết 50 năm văn hóa nghệ thuật TP.HCM, nhằm tôn vinh những cống hiến của các văn nghệ sĩ đã có đóng góp tích cực, quan trọng đối với sự phát triển của văn học, nghệ thuật thành phố.

“Tôi thực sự xúc động và biết ơn. 30 năm cống hiến là một hành trình dài và sự ghi nhận của lãnh đạo thành phố hôm nay không chỉ là niềm vinh dự cho cá nhân tôi, mà còn là sự khẳng định cho con đường mà tôi đã chọn”, giọng ca Mưa trên cuộc tình nói.

Sự ghi nhận ý nghĩa này đến vào một thời điểm Đan Trường và toàn bộ ê-kíp đang dồn hết tâm huyết cho liveshow lớn nhất trong sự nghiệp. Với nam ca sĩ, Dấu ấn thanh xuân không chỉ là đêm nhạc, mà còn là lời tri ân đến khán giả đã đồng hành với mình. Chương trình quy tụ nhiều khách mời như ca sĩ Cẩm Ly, ca sĩ Quốc Thiên, ca sĩ Hòa Minzy, rapper Đen Vâu, ca sĩ Rhyder, Mathis Thiên Từ.

Hiện tại Đan Trường đang tất bật chuẩn bị cho đêm diễn mang dấu mốc lớn trong sự nghiệp Ảnh: NVCC

Đan Trường bật mí về đêm nhạc đặc biệt

Một trong những điểm khác biệt là việc Đan Trường hợp tác để phát sóng trực tiếp đêm diễn tại 28 cụm rạp trên toàn quốc. Từ Tuyên Quang, Đà Nẵng, Tây Ninh, TP.HCM, Cần Thơ, Cà Mau... khán giả ở xa vẫn có thể hòa mình vào không khí âm nhạc với chất lượng hình ảnh 4K và âm thanh sống động.

Nói về ý tưởng này, Đan Trường cho biết thêm: "Tôi và ê kíp luôn trăn trở về những khán giả ở xa không có điều kiện đến Hà Nội. Vì vậy, việc đưa live concert vào rạp chiếu phim là giải pháp để phá vỡ mọi khoảng cách địa lý. Trên hết, tôi muốn tất cả mọi người, dù ở bất cứ đâu, cũng có thể cùng tôi sống lại những ký ức thanh xuân. Bởi 30 năm qua, chính khán giả mới là ký ức tươi đẹp nhất của Đan Trường".

Hiện tại, nam ca sĩ đang tập trung toàn lực để chuẩn bị cho đêm diễn quan trọng sắp tới. Vinh dự nhận được bằng khen được xem là cú hích tinh thần, giúp anh có thêm năng lượng để thăng hoa trên sân khấu.