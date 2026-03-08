Diễn viên từng làm công ty điện máy, bất ngờ rẽ hướng hát lô tô

Dịp 8.3, nghệ sĩ lô tô Bảo Bảo trình làng MV Hẹn ước dưới lễ đường - sáng tác thuộc thể loại ballad giàu cảm xúc. Dự án kể về một cô gái đối diện với không ít sóng gió sau khi người yêu bất ngờ gặp tai nạn. Đứng trước những thử thách trong cuộc sống, cô chọn cách nỗ lực vượt qua. Hạnh phúc đã mỉm cười khi cô tìm lại được tình yêu trọn vẹn bằng một hôn lễ lãng mạn cùng chàng trai mà cô hết mực yêu thương.

Bảo Bảo chia sẻ: “Hẹn ước dưới lễ đường nhằm chào mừng ngày 8.3, đồng thời đây cũng là lời tri ân của tôi gửi tới khán giả đã yêu mến và ủng hộ mình trong suốt 4 năm qua. Rất mong nhận được sự đón nhận cũng như góp ý để làm động lực cho tôi thực hiện những dự án tiếp theo được hoàn thiện hơn”.

Bảo Bảo ra mắt MV Hẹn ước dưới lễ đường vào đúng dịp 8.3 ẢNH: NVCC

Bảo Bảo cho biết với công việc của một nghệ sĩ lô tô, bản thân không chọn một dòng nhạc cố định mà sẽ hát nhiều thể loại âm nhạc, từ ballad đến bolero trữ tình. Tuy nhiên, diễn viên 9X sẽ chọn những nhạc phẩm có ca từ gần gũi với khán giả thế hệ 8X - 9X hơn là các ca khúc xu hướng, bắt trend.

Bảo Bảo sinh ra trong một gia đình nghèo tại Hóc Môn, TP.HCM. Đam mê nghệ thuật từ bé, giọng ca 9X thi vào khoa Diễn viên của trường sân khấu. Trong hành trình học tập, Bảo Bảo luôn ghi nhớ lời dạy của 2 người thầy là nghệ sĩ Minh Nhí và nghệ sĩ Hữu Châu: “Nghệ thuật không chỉ có năng khiếu, sự đam mê mà còn phải có sự khổ luyện, luôn luôn học hỏi, trau dồi bởi ngọc mà không được mài dũa thì cũng chỉ là đá sỏi”.

Mối duyên đến với nghề của nghệ sĩ lô tô Bảo Bảo

Vừa đi học, Bảo Bảo vừa tham gia các vai quần chúng trong nhiều bộ phim truyền hình, cũng như làm tất cả các công việc liên quan đến nghệ thuật để học hỏi kinh nghiệm và có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Sau khi ra trường, do không có “đất” để dụng võ nên có quãng thời gian dài Bảo Bảo làm quản lý ở một công ty điện máy để có thu nhập trang trải cuộc sống.

Bảo Bảo luôn nhớ lời dạy của nghệ sĩ Minh Nhí, Hữu Châu khi làm nghề ẢNH: NVCC

Dù vậy, máu nghệ thuật vẫn luôn âm ỉ trong lòng. Năm 2022, Bảo Bảo lấy hết số tiền dành dụm, quyết định thành lập gánh hát lô tô Bảo Nguyệt Cát. Lúc đầu đoàn gặp khó khăn do không có chỗ biểu diễn cố định. Song ở hiện tại, mọi thứ dần ổn định hơn khi Bảo Bảo thường xuyên mời các ca sĩ nổi tiếng về hỗ trợ các thành viên của đoàn.

Bảo Bảo cho biết thêm nghệ sĩ Minh Nhí và Hữu Châu luôn ủng hộ con đường nghệ thuật của học trò, dù là phát triển theo hướng lập gánh hát lô tô. Bởi với diễn viên 9X, “đất diễn” cho các bạn trẻ ngày càng ít đi thì việc các học trò của mình tự tìm cơ hội cũng là điều đáng mừng. “Sân khấu lớn hay nhỏ không quan trọng, miễn là hết mình với nghệ thuật, làm nghề nghiêm túc và mang niềm vui đến với khán giả”, Bảo Bảo chia sẻ.

Lúc mới lập gánh hát lô tô Bảo Nguyệt Cát, Bảo Bảo từng vấp phải những ý kiến, bình luận tiêu cực dành cho mình trên trang cá nhân. Họ cho rằng hát lô tô không thể nào trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp được. Trước những quan điểm này, Bảo Bảo chọn cách đón nhận với tâm thế cởi mở. “Tôi cố gắng từng ngày để chứng minh được bản thân mình. Và bây giờ tôi tự tin với nghề mà mình đang theo đuổi. Nhất là sự thành công của chị Lộ Lộ và Su Su càng giúp cho tôi có nhiều động lực với nghề lô tô này”, Bảo Bảo chia sẻ.