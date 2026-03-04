Cuộc sống của 'Gái nhảy' Minh Thư ở tuổi 50

Chia sẻ với chúng tôi về quãng thời gian đầu mới sang Mỹ, Minh Thư cho biết cô gần như phải làm quen với cuộc sống mới. Nếu như ở Việt Nam, diễn viên Gái nhảy chỉ dành thời gian chăm sóc bản thân, đi hát hoặc đóng phim thì nơi xứ người, cô phải phụ dọn dẹp nhà cửa và làm tròn bổn phận của một người mẹ trong gia đình.

"Trong 6 tháng đầu tiên, người ta vẫn gửi kịch bản qua email cho tôi. Sau đó tôi không tham gia bởi vì không về được, vì con còn nhỏ nên tôi tập trung lo cho bé đi học", cô kể.

Ở tuổi 50, Minh Thư vẫn giữ sắc vóc trẻ trung khiến nhiều người xuýt xoa Ảnh: FBNV

Về cuộc sống hiện tại, Minh Thư nói cô bận rộn chăm sóc người thân, đi diễn show nên ít có thời gian theo dõi các tác phẩm phim Việt. Khi được hỏi về chuyện có sẵn sàng trở lại với phim ảnh, nữ nghệ sĩ cho biết điều quan trọng là vai diễn có phù hợp với mình hay không. Cô bày tỏ: “Bây giờ khi giao một dự án, nếu hợp vai thì tôi vẫn nhận, tôi không bận tâm đến vấn đề cát sê”.

Minh Thư sau đổ vỡ

Chia sẻ về cuộc sống riêng, Minh Thư cho biết hiện tại cô muốn bản thân thoải mái để dành tâm trí cho công việc. Trên trang cá nhân, sao nữ khiến nhiều người xuýt xoa khi đăng tải hình ảnh đời thường hay những khoảnh khắc tham gia biểu diễn. Dù đã chạm ngưỡng tuổi 50 song diễn viên Gái nhảy vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung cùng vóc dáng chuẩn. Nhờ vậy, cô tự tin khi diện những trang phục gợi cảm, tôn đường cong cơ thể.

Minh Thư thừa nhận bản thân là người bản lĩnh, không muốn tình cảm điều khiển mình. Sao nữ 7X cũng nhìn nhận cởi mở về chuyện đổ vỡ. Cô nói bản thân cũng giống như bao phụ nữ khác, thích được mặc váy cưới nhưng hiện tại chưa suy nghĩ tới vì quá bận rộn.

Minh Thư dành thời gian cho công việc và chăm sóc con, không quá đặt nặng chuyện tình cảm Ảnh: FBNV

"May mắn là công việc, những ước mơ của tôi được bắt đầu từ từ và tôi cũng đã thực hiện được, không phải là cái gì lớn lao nhưng mà từ những cái nhỏ. Nên đâm ra tôi bỏ tâm trí vào công việc nhiều hơn là chuyện tình cảm", cô nói.

“Nếu để lên bàn cân so sánh giữa công việc với tình cảm thì chuyện tình cảm hình như nó hơi lu mờ. Bởi vì tôi nghĩ rằng nếu có duyên, mọi thứ sẽ tới trong một thời điểm mà mình không biết. Còn bây giờ mình cứ tập trung vào công việc nên tôi không có đặt nặng về vấn đề tình cảm”, diễn viên 7X chia sẻ thêm.

Ngoài công việc, Minh Thư dành thời gian cho con. Cô nói bé không thích nghệ thuật và bản thân nữ diễn viên cũng không muốn con nối nghiệp mình. Lý giải về điều này, sao nữ 7X chia sẻ: “Tôi muốn cho con học và làm ở một ngành nghề khác, chứ theo nghề của mẹ sẽ cực lắm. Có những hôm tôi bay đi xa để biểu diễn, hay đi quay phim thì từ sáng đến tối mới về”.

Khi được hỏi về việc con có ủng hộ mình đi thêm bước nữa sau đổ vỡ, Minh Thư cho biết: “Bé vô tư lắm nên cũng không nói gì. Nhiều người cũng hỏi như vậy, nhưng bé không hiểu. Dù đã 16 tuổi rồi nhưng bé vẫn vô tư, chưa bao giờ hỏi mẹ có bạn trai hay chưa. Thật sự con cũng chưa thấy tôi giới thiệu ai nên cũng không thắc mắc”.